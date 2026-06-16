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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Tek bir engel, gidişatı değiştirebilir… Al-Hilal, Barcelona’nın yıldızı konusunda pes etmiyor

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Vahid Düğümü

Al-Hilal Kulübü, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla Barcelona’nın yıldızlarından birini takıma katmaya yönelik çabalarını yeniden başlattı.

Yurtiçinde herhangi bir yenilgiyi önlemiş olsa da, Al-Hilal, geçen sezonu sadece Muhammed bin Abdulaziz Al-Saud Kupası şampiyonluğuyla tamamladıktan sonra durumunu düzeltmeyi umuyor.

Geçen yıl Brezilyalı Ravinia’yı kadrosuna katmak istediğini belirten Al-Hilal, Samba ekibinin yıldızını ikna etmek amacıyla yeni bir teklifle geri döndü.

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    G-Globo sitesine göre, "Al-Hilal kulübü Rafeinha'yı kadrosuna katmak istiyor, ancak oyuncu Dünya Kupası sona ermeden herhangi bir görüşme yapmayı reddediyor."

    Sitede ayrıca şöyle denildi: “Brezilyalı oyuncu, iki yıl önce Suudi kulübünden gelen dev bir teklifi reddetmişti ve önümüzdeki sezon için kulübün yeniden hedefine girdi.”

    Sitede şöyle devam edildi: “Suudi Profesyonel Ligi’nde Cristiano Ronaldo ve Jorge Jesus liderliğindeki Al-Nassr kulübü tarafından geride bırakılan Al-Hilal, Uruguaylı Darwin Núñez’den ayrılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için Ravinia’yı öncelik listesinin en başına koydu.”

    Sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na katılmadan önce bile Riyad kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtmiş ve görüşmeleri hızlandırmak istediğini açıklamıştı. Ravinia ise bu ilgiden haberdar olduğunda kararlı bir tavır sergiledi ve Dünya Kupası süresince bu konuyu gündeme getirmeyeceğini açıkladı.”

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  • İlk aşamalarda yakınlaşma… Sonrasında uzaklaşma, gidişatı değiştirebilir

    Rafinha, Ekim 2025’te Al-Hilal’in önceki teklifiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Suudi Arabistan’dan aldığımız teklif beni çok etkiledi; bu teklif, benim kişisel hayatımdaki sorunları, annemle babamın, oğlumun ve pek çok kişinin sorunlarını çözecekti.”

    Brezilya'daki haber sitesi ise şu bilgiyi paylaştı: “Al-Hilal ile Ravinia arasındaki yeniden yakınlaşma süreci hâlâ ilk aşamasında ve Ravinia, Dünya Kupası nedeniyle oluşan mesafenin Suudileri başka bir yol izlemeye itebileceğinin farkında.”

    Sitede şu şekilde sonlandırıldı: “Ancak bu, Brezilya milli takımına bağlı olduğu sürece transfer konusuna değinmeme yönündeki oyuncunun tutumunu değiştirmiyor.”

    29 yaşındaki Rafeina, dört sezondur Barcelona forması giyiyor. Bu süre zarfında 177 ve 127 maçta forma giyen oyuncu, 75 gol attı ve 52 asist yaptı. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, oyuncu Katalan kulübüyle sözleşmesini 2028 yılının ortasına kadar uzattı.

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