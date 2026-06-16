Tek bir engel, gidişatı değiştirebilir… Al-Hilal, Barcelona’nın yıldızı konusunda pes etmiyor

G-Globo sitesine göre, "Al-Hilal kulübü Rafeinha'yı kadrosuna katmak istiyor, ancak oyuncu Dünya Kupası sona ermeden herhangi bir görüşme yapmayı reddediyor."

Sitede ayrıca şöyle denildi: “Brezilyalı oyuncu, iki yıl önce Suudi kulübünden gelen dev bir teklifi reddetmişti ve önümüzdeki sezon için kulübün yeniden hedefine girdi.”

Sitede şöyle devam edildi: “Suudi Profesyonel Ligi’nde Cristiano Ronaldo ve Jorge Jesus liderliğindeki Al-Nassr kulübü tarafından geride bırakılan Al-Hilal, Uruguaylı Darwin Núñez’den ayrılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için Ravinia’yı öncelik listesinin en başına koydu.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na katılmadan önce bile Riyad kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtmiş ve görüşmeleri hızlandırmak istediğini açıklamıştı. Ravinia ise bu ilgiden haberdar olduğunda kararlı bir tavır sergiledi ve Dünya Kupası süresince bu konuyu gündeme getirmeyeceğini açıkladı.”

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