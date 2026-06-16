Tek bir engel, gidişatı değiştirebilir… Al-Hilal, Barcelona’nın yıldızı konusunda pes etmiyor

Rafinha, Ekim 2025’te Al-Hilal’in önceki teklifiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Suudi Arabistan’dan aldığımız teklif beni çok etkiledi; bu teklif, benim kişisel hayatımdaki sorunları, annemle babamın, oğlumun ve pek çok kişinin sorunlarını çözecekti.”
Brezilya'daki haber sitesi ise şu bilgiyi paylaştı: “Al-Hilal ile Ravinia arasındaki yeniden yakınlaşma süreci hâlâ ilk aşamasında ve Ravinia, Dünya Kupası nedeniyle oluşan mesafenin Suudileri başka bir yol izlemeye itebileceğinin farkında.”
Sitede şu şekilde sonlandırıldı: “Ancak bu, Brezilya milli takımına bağlı olduğu sürece transfer konusuna değinmeme yönündeki oyuncunun tutumunu değiştirmiyor.”
29 yaşındaki Rafeina, dört sezondur Barcelona forması giyiyor. Bu süre zarfında 177 ve 127 maçta forma giyen oyuncu, 75 gol attı ve 52 asist yaptı. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, oyuncu Katalan kulübüyle sözleşmesini 2028 yılının ortasına kadar uzattı.
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