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2026 World Cup wins GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Tek bir dünyaydı" - Kusurlu bir Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanından taraftarları nasıl birleştirdi?

FEATURES
Analysis
Dünya Kupası
ABD
Kanada
Meksika
E. Haaland
Norveç

2026 Dünya Kupası pek çok kusur barındırıyordu, ancak bu turnuvanın kalıcı mirası, farklı kültürlerin bir araya geldiği ve beklenmedik bağların kurulduğu sokaklarda, barlarda ve stadyumlarda yatıyor olabilir.

Boston’daki kahve dükkanındaki taraftarlar, her açıdan bakıldığında oldukça İngiliz görünüyordu. Belirgin aksanları ve Üç Aslan dövmeleri, kim olduklarını kolayca ele veriyordu. Üstelik bunlarla yetinmeyip, içlerinden biri İngiltere eşofmanı giyiyordu.

Bağlamsal ipuçları da vardı: O günün ilerleyen saatlerinde İngiltere, Boston Stadyumu’nda Gana ile maç yapacaktı. Maç günüydü ve bu ikili, şüphesiz bolca bira içmeye hazırlanmak amacıyla sabah kahvesi içmek için kafeye uğramıştı.

Köpeğini gezdiren cana yakın bir kadın onlara yaklaştı. Mümkün olan en kibar ama en belirgin Boston aksanıyla iki adama şöyle dedi:

“Son iki haftadır siz İskoçları Boston’da ağırlamaktan büyük keyif aldık!”

İngiliz taraftarlar bunu gülerek geçiştirdiler, bayana teşekkür ettiler, bir süre sohbet ettiler ve caddeyi takip ederek Boston’un Güney İstasyonu’na doğru yürüdüler. İyi niyetli bu kimlik karışıklığını boş verin; endişelenmeleri gereken bir maç vardı. Eğlenceli bir sahneydi, ama bu yazın havasını özetleyen bir sahneydi. İngilizler, İskoçlarla karıştırılıyordu. Bu genellikle bir günah, bir tartışma konusu, işlerin tırmanmaya başladığı noktadır.

Ancak Kuzey Amerika’da bu, daha geniş bir anlam taşıyan saçma bir andı. Bu iki adamın sanki Doğu Londra’daki bir balık-patates dükkanından yeni çıkmış gibi konuşmaları önemli değildi. İyi niyetli hanımın onları İskoç sanması da aslında önemli değildi. Bir kişinin yanıldığı ve herkesin güldüğü o an, dünyanın bir anlığına birleştiği bir yazın simgesiydi.

"Turnuvanın tamamı her açıdan muhteşemdi. Büyük bir coşku vardı. Gerçekten muhteşem maçlar oynandı. Öncesinde, turnuvaya katılan tüm bu yeni ülkelerin turnuvayı alay konusu haline getireceği endişesi vardı. Ancak, bir veya iki istisna dışında gerçekten kendilerini kanıtladılar ve bu da turnuvayı heyecan verici hale getirdi," diye konuştu ABD Futbol Federasyonu eski başkanı Alan Rothenberg, GOAL’a.

  • Colombia fans Times SquareGetty

    "Sokaklarda bulunan insanlar işte"

    Dünya Kupaları, düzenlendikleri ülke ve toplumun bir yansımasıdır. Bir ulusun ya da bölgenin iyi ve kötü yanlarına daha derin bir bakış sunar. Evet, bu turnuvaya 48 takım katıldı.

    Ancak aynı zamanda dünyanın geri kalanının Kuzey Amerika’yı değerlendirdiği bir mercek görevi de gördü. Ve bu yaz, adeta kusur arar gibi o mikroskopun içinden bakıldığında öne çıkan görüntü, altı hafta boyunca futbolun bir araya getirdiği bir yerdi.

    Rakamlar iyi görünüyor. Televizyonda rekor izleyici sayısı. Yaklaşık yedi milyon seyirci. Stadyumlar ortalama olarak %99,7 doluluk oranına ulaştı. Ancak belki de daha da önemlisi, tüm bunların yarattığı uyumdu.

    “Sokaklardaki insanlar, çeşitli bar ve restoranlardaki izleme partilerindeki insanlar, taraftar festivallerindeki insanlar ve bunların dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla kaynaşması. Gerçekten tek bir ulustu. Tek bir dünyaydı,” dedi Rothenberg.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    'Hayatlarının en güzel dönemi'

    Aslında bu olayı en iyi şekilde yansıtan şey, Kuzey Amerika’daki çeşitli şehirlerden çekilmiş bir dizi anlık fotoğraftır. Ancak turnuvaya girerken beklentilerin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Üç ev sahibi ülkeden biri olan ve maçların büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, büyük etkinliklere bayılır. FIFA Başkanı Gianni Infantino da bu konuyu ustaca işleyerek, bu yazın “104 Super Bowl” yaz olarak adlandırdı. Bu biraz küstahça, biraz da tipik Amerikan tarzı bir yaklaşım gibi görünüyordu.

    Ancak Infantino’nun dileği tam olarak gerçekleşmedi. Her maç, bir Super Bowl’un ihtişamına ve görkemine sahip değildi. Bunun yerine, belki de hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı: Amerika, en azından kısa bir süreliğine, birbirini yeniden sevmeye başladı. Dünya da bundan keyif aldı.

    “Gelen uluslararası ziyaretçilerin çoğu, bilirsiniz, durumun nasıl olacağı konusunda biraz endişeliydi. Ve bence herkes hayatının en güzel anlarını yaşayarak geri döndü,” dedi Rothenberg. “Bu, sporun güzelliğinin ne olduğunu gerçekten gösterdi; spor, toplumu bir araya getirebiliyor.”

    Bunu özetleyen pek çok an vardı. Ama her şey belki de sosyal medyada başladı. X platformunda freddyLA7 adını kullanan isimsiz bir Alman futbol taraftarı, iki arkadaşıyla birlikte yaşadığı Amerika yolculuğunu paylaşmaya başladı.

    Dünya Kupası’ndan hemen önce ABD’ye gelen bu taraftar, Amerikan klasikleri konusundaki hayranlığıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Waffle House’u övdü. Buc-ee’s’te hayatının en güzel anlarını yaşadı (aşağıya bakın). Yalnız değildi. Diğer taraftarlar da Meksika restoranlarındaki ranch sosuna ya da sınırsız tortilla cipsine duydukları hayranlığı anlattılar.

    “Her şeyine bayıldım. Sanki dünyanın dört bir yanından gelen tüm taraftarların Amerika’ya gelip, Amerika’ya aşık olup, ranch sosunu da beraberlerinde getirdiklerini görüyoruz. Hepimiz o memlerin her birini gördük, ama bu çok güzel bir şey,” dedi Fox Sports analisti Jenny Taft.

  • imago-sport-1079221643.jpgUwe Kraft

    "Bana Erling Haaland'ın fotoğraflarını mesajla göndermek"

    Taraftar kitleleri de önemli bir faktördü. Dünya Kupası’nın cazibesinin bir kısmı, aslında bir ülkenin saçma sapan kaprislerinin en otantik ifadesi olmasıdır. Bu, bir nevi, biraz abartılı davranmak için fiili bir izin gibidir. Aynı zamanda, bir ulusun kültürünün en saf halini, normalde asla var olamayacağı yerlere taşımak için de iyi bir bahane oluşturur.

    Ve işte bu noktada Erling Haaland kavramına geliyoruz. Norveçli forvet, altı fit dört inç boyunda, yürüyen bir gol makinesi ve savunmacılar için adeta bir kabus. Aynı zamanda, görünüşe göre eğlenmeyi seven, şakacı bir çocuk. Bu yaz Norveç’in beklenmedik çeyrek final yolculuğunun sembolüydü; sadece attığı gollerle değil, ruhuyla da.

    Son 16 turunda Brezilya’yı yenmek için iki gol attıktan sonra New York/New Jersey Stadyumu’nda “Viking Row”u yönetti. Times Meydanı’nda tütsülenmiş balık tanıtımı yaptı. Ayrıca yedi gol attı. Amerika ona biraz aşık oldu.

    “Hiç futbol izlememiş arkadaşlarımın bana Erling Haaland’ın fotoğraflarını mesaj atmasını çok sevdim. Her şeyini sevdim,” dedi Taft.

    Aynı şey İskoçya’nın Tartan Ordusu için de geçerli. Onlar da çeşitli anlarda dikkat çektiler; en ünlüsü, Boston’u adeta kurutup bitirmeleriydi – bu, şehrin büyük İrlandalı nüfusunun bile başaramadığı bir şeydi. Ayrıca Fenway Park’a futbol şarkıları getirdiler ve ünlü stadyumun yankılı koridorunda John McGinn’e serenat yaptılar.

    Sadece bu ikisi de değildi. İngiltere taraftarları, Üç Aslan kovboy şapkaları takarak rodeoları doldurdu. Hollandalıların “maça yürüyüşleri” her yerdeydi. Arjantin taraftarları o kadar yüksek sesle tezahürat yaptılar ki stadyumlar kelimenin tam anlamıyla sallandı.

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  • Haiti fansGetty

    "Hey, bugün size destek oluyorum"

    Gerald Jean, Philadelphia’da bir sokak köşesinde durmuş, Haiti bayrakları dağıtıyordu. Yoldan geçenlere göre, o 60’lı yaşlarının başında, Dünya Kupası için destek toplayan dost canlısı bir adamdı. Haiti, o günün ilerleyen saatlerinde Brezilya ile karşılaşacaktı; bu, 48 takımın katıldığı turnuvanın en bariz güç dengesizliği gösteren maçlarından biriydi.

    Ancak bu maçı tanıtan sıradan bir adam değildi. Yaşlılık döneminde mütevazı bir kişilik olan Jean, zamanında oldukça iyi bir futbolcuydu ve 1974'ten 1978'e kadar Haiti Milli Takımı'nda oynamıştı. Carlos Alberto, Pelé ve Rivellino gibi efsanelerle aynı sahayı paylaşmıştı. Aslında, o ülkesinin futbol tarihine adını kazımış bir isimdi.

    Ve işte o, Haiti şapkası takmış, bir sokak köşesinde takılıyordu.

    Philadelphia’daki Haiti topluluğu, 19.000 bayrak bastırmak için bir araya gelmiş ve eski milli takım oyuncularını şehrin çeşitli köşelerine yerleştirmişti. Gün boyunca mahalle partileri ve rara geçit törenleri planlanmıştı. Ve coşkun bir Brezilya karşısında ağır bir yenilgiye uğramalarına rağmen, taraftarları tezahürat yapmayı hiç bırakmadı.

    Bu turnuva boyunca ABD’deki sayısız diaspora topluluğu için durum böyleydi. Amerika’nın en güzel yanı, dünyanın her köşesinden gelen insanların bu ülkede, genellikle pek kimsenin haberi olmadığı küçük topluluklar halinde yaşamasıdır. Bu durum, normalde bu ülkenin pek önemsemediği ulusların adını duyurmasına yol açtı. Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ikinci ülke olan Yeşil Burun Adaları’nın Massachusetts, New York ve Orta Florida’da önemli toplulukları bulunuyor. Onlar, turnuvanın en coşkulu taraftarlarından bazılarıydı.

    New York’ta yaşayan Marvin Resende, GOAL’a şunları söyledi: “O his çılgınca bir şeydi; yürüyüşe katılmak, farklı ülkelerden gelen tüm taraftarları görmek, formamızı görüp ‘Hey, bugün sizleri destekliyorum’ seslerini duymak.”

    Bilet fiyatlarının aşırı yüksek olması maçlara gitmeyi zorlaştırsa da, ülke çapındaki izleme partileri ve barlardaki coşku fazlasıyla yeterliydi.

    “Bu bizi tam bir parti havasına soktu,” dedi Rothenberg.

  • Scotland fans FenwayGetty

    "Beyzbol deneyiminin bir parçası olun"

    Diğer spor dalları da kendi parlak anlarını yaşadı. Beyzbol sadece Amerika’da oynanan bir spor değil. Ancak bu spor, şenlik havası, gürültü, sosisli sandviçler ve yedinci vuruş arası esneme molası gibi unsurlarıyla açıkça Amerikan bir havası taşıyor. Bu sporun kendine özgü bir cazibesi var.

    Ve taraftarlar bütün yaz boyunca maçlara akın etti.

    “Burada Tartan Army’yi ağırladık. Ve bu, benim için kariyerimdeki en inanılmaz deneyimlerden biriydi; çünkü oraya gidip, beyzbol deneyimine katılmak için heyecanla bu binaya akın eden insan denizini görmek… Çoğunun maç sırasında neler olup bittiğinden haberi bile yoktu,” dedi Miami Marlins Marka Direktörü Alex Parker.

    Seyahate çıkanlar için otantik bir Amerikan deneyimi yaşamak, bu etkinliğin cazibesinin sadece bir parçasıydı.

    “Aileler, gruplar, iş çıkışı buluşup maça gelen arkadaş grupları var; maç biraz hareketlenene kadar hoş bir atmosfer ve rahat bir ortam var. Ama spor olarak muhteşem,” diye konuştu bu yaz birkaç beyzbol maçına katılan İngiliz taraftar Paul Godfrey, GOAL’a.

  • Fans on trainTom Hindle

    "Bu sporun küresel merkezi"

    Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, bu yaz dünyanın birbirine biraz daha bağlı hissettiği bir yaz oldu. Kuşkusuz, pek çok kötü olay da yaşandı. Biletler çok pahalıydı. Başkan Donald Trump’ın, Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının kaldırılmasına ilişkin FIFA kararına müdahalesi, ABD Milli Takımı’nın turnuva serüvenini gölgeledi. İran’ın ABD ile yaşadığı silahlı çatışma nedeniyle kampını Meksika’ya taşımak zorunda kalması da hafızalarda pek iyi bir iz bırakmayacak.

    Bunlar unutulmayacak sorunlar. Ancak Lamine Yamal’ın Walmart’ta alışveriş yapması ya da Haaland’ın Norveç’te uçaktan inerken elinde doldurulmuş bir rakunla görülmesi de unutulmayacak. Futbol konusunda da gerçek bir heyecan vardı.

    FOX spikeri John Strong, “Bu turnuvayı izleyen ve turnuvaya ilgi gösteren bu kadar çok Amerikalıyı çekmiş olmamız olağanüstü. İnanılmaz… Bu, bu ülkede futbolu geliştirmek için on yıllardır çok çalışan pek çok insanın emeklerinin harika bir kutlaması oldu,” dedi.

    Şehirler para kazandı, yeni insanları ağırladı ve bazı yerlerde uzun vadede daha iyiye doğru değişmiş olabilir.

    “Turnuva ziyaretçileri çekti, yerel işletmeleri destekledi ve Toronto’nun bir turizm merkezi olarak profilini güçlendirdi. Şehrin ulaşım planı da işe yaradı; daha fazla insan yürüyüş ve bisiklet kullandı ve şehir genelindeki trafik genel olarak turnuva öncesi seviyelerle tutarlı kaldı,” dedi Toronto ev sahibi komitesinin bir sözcüsü yaptığı açıklamada.

    Ve nihayetinde, bu kaotik ama oldukça harika geçen ayın ardından bir şey netleşti:

    “Yani, Amerika Birleşik Devletleri pek çok açıdan bu sporun küresel merkezi haline geldi,” dedi Strong.

    Bu, görevin başarıyla tamamlandığını gösteriyor gibi görünüyor.