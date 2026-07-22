Boston’daki kahve dükkanındaki taraftarlar, her açıdan bakıldığında oldukça İngiliz görünüyordu. Belirgin aksanları ve Üç Aslan dövmeleri, kim olduklarını kolayca ele veriyordu. Üstelik bunlarla yetinmeyip, içlerinden biri İngiltere eşofmanı giyiyordu.

Bağlamsal ipuçları da vardı: O günün ilerleyen saatlerinde İngiltere, Boston Stadyumu’nda Gana ile maç yapacaktı. Maç günüydü ve bu ikili, şüphesiz bolca bira içmeye hazırlanmak amacıyla sabah kahvesi içmek için kafeye uğramıştı.

Köpeğini gezdiren cana yakın bir kadın onlara yaklaştı. Mümkün olan en kibar ama en belirgin Boston aksanıyla iki adama şöyle dedi:

“Son iki haftadır siz İskoçları Boston’da ağırlamaktan büyük keyif aldık!”

İngiliz taraftarlar bunu gülerek geçiştirdiler, bayana teşekkür ettiler, bir süre sohbet ettiler ve caddeyi takip ederek Boston’un Güney İstasyonu’na doğru yürüdüler. İyi niyetli bu kimlik karışıklığını boş verin; endişelenmeleri gereken bir maç vardı. Eğlenceli bir sahneydi, ama bu yazın havasını özetleyen bir sahneydi. İngilizler, İskoçlarla karıştırılıyordu. Bu genellikle bir günah, bir tartışma konusu, işlerin tırmanmaya başladığı noktadır.

Ancak Kuzey Amerika’da bu, daha geniş bir anlam taşıyan saçma bir andı. Bu iki adamın sanki Doğu Londra’daki bir balık-patates dükkanından yeni çıkmış gibi konuşmaları önemli değildi. İyi niyetli hanımın onları İskoç sanması da aslında önemli değildi. Bir kişinin yanıldığı ve herkesin güldüğü o an, dünyanın bir anlığına birleştiği bir yazın simgesiydi.

"Turnuvanın tamamı her açıdan muhteşemdi. Büyük bir coşku vardı. Gerçekten muhteşem maçlar oynandı. Öncesinde, turnuvaya katılan tüm bu yeni ülkelerin turnuvayı alay konusu haline getireceği endişesi vardı. Ancak, bir veya iki istisna dışında gerçekten kendilerini kanıtladılar ve bu da turnuvayı heyecan verici hale getirdi," diye konuştu ABD Futbol Federasyonu eski başkanı Alan Rothenberg, GOAL’a.