Gazzetta dello Sport Perşembe günü bu haberi verdi. Habere göre Goretzka, Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri ile telefonda görüştü ve Allegri’nin kendisi için yaptığı planlardan tamamen ikna oldu. Ayrıca Rossoneri’nin üç yıllık sözleşme, yıllık 5 milyon avroluk maaş ve yüksek ikramiyelerden oluşan teklifi de Goretzka’yı ikna etmiş.
Tek bir büyük sorun var! Leon Goretzka'nın FC Bayern'den ayrılmasının ardından muhteşem bir transfer kapıda
İtalyan gazete, Milan'ın Goretzka için "rakiplerinden açık ara önde" olduğunu yazıyor. Milan'ın yanı sıra Serie A'dan şehir rakibi Inter, Napoli ve Juventus da 31 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyordu. Kış transfer döneminde Atlético Madrid, bu orta saha oyuncusunu son anda transfer etmeye ikna etmek istedi, ancak başaramadı.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre Goretzka, "haftalardır" Milan ile mali şartlar üzerinde anlaşmış durumda; Gazzetta, nisan ayı sonunda görüşmelerin oldukça ilerlemiş olduğunu ve olumlu bir eğilim olduğunu bildirmişti. Yine de habere göre, Milan'ın Alman milli oyuncuyu bedelsiz transfer edebilmesi için aşması gereken son bir engel var: Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı.
Milan, Roma, Como ve Juventus ile birlikte, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren üçüncü ve dördüncü sıralar için dörtlü bir mücadele içinde. Milan, 70 puanla Roma ile birlikte son haftaya en iyi konumda giriyor. Bazı durumlarda, Pazar günü San Siro'da Cagliari'ye karşı alınacak bir puan, Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için yeterli olabilir. Bir galibiyetle Milan, Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak katılacak ve böylece Goretzka transferini de kesinleştirecektir.
Leon Goretzka, FC Bayern'de: DFB Kupası finalinde veda maçı
Ocak sonundan beri Goretzka'nın sekiz son derece başarılı yılın ardından FC Bayern'den ayrılacağı ve yeni bir sözleşme imzalamayacağı kesinleşti. Bayern formasıyla yedi şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Bugüne kadar kazandığı iki DFB Kupası şampiyonluğuna, Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanacak finalde bir üçüncüsü daha eklenebilir.
Tek soru işareti, Goretzka'nın Alman rekortmen kulüp için son bir maç daha oynayıp oynamayacağı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG ile oynanan önemli eleme maçlarında iki kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Bu sezon Kupa'da da ilk 11'de hiç yer almadı, ancak yine de her maçta sahaya çıktı. Yarı finalde Bayer Leverkusen karşısında Luis Diaz'ın 2-0'lık golünü hazırladı.
Bu arada Goretzka, Vincent Kompany yönetimindeki FC Bayern'de bir yıl gecikmeyle nihayet ikinci plana düştü. Belçikalı teknik adamın gelişinden kısa bir süre sonra, 31 yaşındaki oyuncuya transfer yapması tavsiye edildi. Ancak Goretzka kalmaya karar verdi ve rakipleri Aleksandar Pavlovic ile Joao Palhinha'nın sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Joshua Kimmich'in yanında yeniden ilk 11'de yer aldı.
Bu durum, onun Alman milli takımına geri dönmesini de kolaylaştırdı. Bayern'de olduğu gibi, Goretzka yaklaşan Dünya Kupası'nda yine daha büyük bir rol oynayabilir, çünkü Kimmich sağ bek olarak oynayacak ve sadece Pavlovic kesin olarak ilk 11'de yer alacak. Dolayısıyla, BVB'den Felix Nmecha ile ilk 11'deki yerini paylaşmak için rekabet etmesi bekleniyor.
Leon Goretzka: FC Bayern ve Schalke 04'teki performans verileri ve istatistikleri
Kulüp Maçlar Goller Asist FC Bayern 311 51 53 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8