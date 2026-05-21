Tek bir büyük sorun var! Leon Goretzka'nın FC Bayern'den ayrılmasının ardından muhteşem bir transfer kapıda

İtalyan gazete, Milan'ın Goretzka için "rakiplerinden açık ara önde" olduğunu yazıyor. Milan'ın yanı sıra Serie A'dan şehir rakibi Inter, Napoli ve Juventus da 31 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyordu. Kış transfer döneminde Atlético Madrid, bu orta saha oyuncusunu son anda transfer etmeye ikna etmek istedi, ancak başaramadı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Goretzka, "haftalardır" Milan ile mali şartlar üzerinde anlaşmış durumda; Gazzetta, nisan ayı sonunda görüşmelerin oldukça ilerlemiş olduğunu ve olumlu bir eğilim olduğunu bildirmişti. Yine de habere göre, Milan'ın Alman milli oyuncuyu bedelsiz transfer edebilmesi için aşması gereken son bir engel var: Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı.

Milan, Roma, Como ve Juventus ile birlikte, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren üçüncü ve dördüncü sıralar için dörtlü bir mücadele içinde. Milan, 70 puanla Roma ile birlikte son haftaya en iyi konumda giriyor. Bazı durumlarda, Pazar günü San Siro'da Cagliari'ye karşı alınacak bir puan, Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için yeterli olabilir. Bir galibiyetle Milan, Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak katılacak ve böylece Goretzka transferini de kesinleştirecektir.