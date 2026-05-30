Tek bir büyük soru var: Takımdan ayrılan DFB yıldızı, görünüşe göre FC Bayern'e transfer olmaya "ilgileniyor"

Aslında bu yaz transfer dönemi için FC Bayern'de durum net görünüyordu ve kulüp yetkilileri tarafından da az çok resmi olarak teyit edilmişti: İdeal olarak hem sol kanatta hem de forvet pozisyonunda oynayabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu transfer edilecekti. Buna ek olarak bir de bek.

Münih ekibi ilk reddi de çoktan aldı: Zaten görüşmeler yapılan ve hatta kişisel olarak anlaşmaya varıldığı söylenen, transfer listesinin en üst sırasındaki oyuncu Anthony Gordon, FC Barcelona'ya katıldı. Katalanların 80 milyon avroluk teklifi çok cazipti ve Bayern, anlaşılır nedenlerden dolayı bu teklifi kabul etmek istemedi.

Ancak şu anda Alman rekor şampiyonunda sadece bu konu dalgalar yaratmıyor: Görünüşe göre, potansiyel olarak kanatlarda da oynayabilecek yeni bir stoper arayışı da şaşırtıcı bir şekilde hız kazanıyor.