Jonas Rütten

Tek bir büyük soru var: Takımdan ayrılan DFB yıldızı, görünüşe göre FC Bayern'e transfer olmaya "ilgileniyor"

FC Bayern ve stoper arayışı: Son haftalarda şaşırtıcı bir şekilde gündeme gelen bir konu. Artık gerçekten de iki ciddi aday belirginleşiyor gibi görünüyor.

Aslında bu yaz transfer dönemi için FC Bayern'de durum net görünüyordu ve kulüp yetkilileri tarafından da az çok resmi olarak teyit edilmişti: İdeal olarak hem sol kanatta hem de forvet pozisyonunda oynayabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu transfer edilecekti. Buna ek olarak bir de bek. 

Münih ekibi ilk reddi de çoktan aldı: Zaten görüşmeler yapılan ve hatta kişisel olarak anlaşmaya varıldığı söylenen, transfer listesinin en üst sırasındaki oyuncu Anthony Gordon, FC Barcelona'ya katıldı. Katalanların 80 milyon avroluk teklifi çok cazipti ve Bayern, anlaşılır nedenlerden dolayı bu teklifi kabul etmek istemedi.

Ancak şu anda Alman rekor şampiyonunda sadece bu konu dalgalar yaratmıyor: Görünüşe göre, potansiyel olarak kanatlarda da oynayabilecek yeni bir stoper arayışı da şaşırtıcı bir şekilde hız kazanıyor. 

  • Geçtiğimiz haftalarda aniden John Stones (Manchester City'den bedelsiz transfer edilebilir) ve Josko Gvardiol (aynı şekilde Manchester City'den) isimleri gündeme geldi. En azından Stones konusunda spor direktörü Max Eberl herhangi bir ilgiyi yalanladı.

    Yine de, görünüşe göre iki ciddi aday ortaya çıktı: Bir yandan Ibrahima Konate, yaz aylarında FC Liverpool'dan bedelsiz ayrılacak. Aylardır Konate ile adı anılan FC Chelsea ve Real Madrid'in yanı sıra, L'Equipe şimdi Alman çift kupası şampiyonunun da somut ve hatta büyük bir ilgi gösterdiğini belirtiyor. Rekor şampiyonu, Real gibi, oyuncu tarafıyla görüşmelerde olduğu söyleniyor. 

    Konate, Münih'in as oyuncusu Dayot Upamecano ile RB Leipzig'de ve Fransa milli takımında zaten son derece iyi bir stoper ikilisi oluşturmuştu. Ancak FCB, Upamecano ve Jonathan Tah ile zaten çok iyi işleyen bir savunma yapısı kurmuş durumda. 

    Ancak hem Min-Jae Kim hem de Hiroki Ito, uygun teklifler gelmesi halinde yaz aylarında kulüpten ayrılabilecekleri ve bu durumda sadece Josip Stanisic'in yedek olarak kalacağı için, FCB görünüşe göre merkezi savunmada takviye arayışına da odaklanıyor.

    Konate'nin yanı sıra Yann Aurel Bisseck'in de Münih ekibinin transfer radarına girdiğini söyleniyor. Bild'inhaberine göre, rekor şampiyonu Bisseck hakkında aktif olarak bilgi aldı. Bu konuda özellikle şu soru gündemde: "Neden Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor?"

    Bisseck, FC Bayern'e transfer olmakla ilgileniyor gibi görünüyor

    Bisseck, Inter Milan'da güçlü bir sezon geçirmiş, yeni teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde zorlu bir başlangıcın ardından üçlü savunmada ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline gelmiş ve sonunda Nerazzurri ile çifte kupayı kazanmış olsa da, Julian Nagelsmann bu tek kez Alman milli takımında forma giymiş oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna almamıştı.

    Alman orta saha efsanesi Toni Kroos da bu duruma şaşkınlıkla tepki gösterdi: "Geçen yıl dikkatimi çekmişti. Çok iyi bir stoper ve özellikle de sahada bir karizma yayıyor. Kimse onunla oynamak ya da onunla bire bir mücadele etmek istemez."

    FC Bayern de benzer şekilde düşünüyor ve Inter'e transferin mümkün olup olmadığını ve hangi fiyattan gerçekleşebileceğini sormuş. Bild'e göre Nerazzurri'nin cevabı: 40 milyon Euro'dan itibaren "görüşmeye hazır" oldukları. FCB için olumlu olan: Bisseck'in kendisi de Münih'e transfer olmaya "ilgileniyor". 

    Orada hem sağ bek olarak hem de Upamecano/Tah ikilisinin rakibi olarak önemli bir rol oynayabilir. Ancak Bayern'in bu transferi ciddiye alması için, öncelikle en azından Kim'in ayrılışı kesinleşmelidir. Güney Koreli oyuncu son zamanlarda yedek rolünden son derece memnun olduğunu belirtse de, bir süredir transfer söylentileri dolaşıyor.

    FC Bayern, Kim ve Ito için alıcı bulmayı umuyor - Inter, Bisseck'in yerini alacak oyuncuyu bulmuş gibi görünüyor

    Gazzetta dello Sport, son haberinde 29 yaşındaki oyuncunun Gleison Bremer ile takas yoluyla Juventus Turin'e transfer olabileceğini yazdı. Haberde, FCB'nin Brezilyalı stoperle de ilgilendiği belirtildi. Kicker'e göre, FCB, olası takas anlaşmaları dışında Kim için en az 25 ila 30 milyon euro talep ediyor; tz'ye göre ise Ito için kabul edilebilir sınır yaklaşık 20 milyon euro.

    Münih ekibi, kadrodan çıkarılması muhtemel iki oyuncudan birine alıcı bulursa, Inter ile Bisseck için bir anlaşma yapılması pek de olasılık dışı görünmüyor. Juve'nin yanı sıra Milan ve Fenerbahçe'nin de Kim'i radarında tuttuğu belirtiliyor.

    Ayrıca Gazzetta dello Sport'a göre Inter, Bisseck'in yerine geçecek iki defans oyuncusunu şimdiden gözüne kestirmiş durumda: Bunlardan biri, Juventus'ta yetişen ve parlak bir gelecek vaat eden Sassuolo'dan Tarik Muharemovic. İkinci aday ise, uzun süredir Nerazzurri'ye transfer olacağı konuşulan Udinese'den Oumar Solet.

    Ancak Francesco Acerbi ve Matteo Darmian gibi iki defans oyuncusu sezon sonunda Inter'den kesin olarak ayrılacak. Alessandro Bastoni'nin FC Barcelona'ya transferi de uzun süre çok olası görünüyordu, ancak uyumlu medya haberlerine göre bu transfer artık suya düştü ve Bastoni büyük olasılıkla Milano'da kalacak. Bunun Bisseck için de geçerli olduğu ise şu anda oldukça şüpheli görünüyor. 

    Danışmanını Giovanni Branchini ile değiştirerek dedikoduları kendisi körükleyen 25 yaşındaki oyuncu, zorlu bir başlangıcın ardından Manuel Akanji ve Bastoni ile birlikte üçlü savunmada yerini sağlamlaştırdı. Ancak Inter, Muharemovic ve Solet'i mutlaka kadrosuna katmak istiyorsa, gelir elde etmesi gerekiyor. Gazzetta dello Sport, bu nedenle de sözleşmesi 2029'a kadar süren Bisseck'in ayrılmasına büyük bir engel çıkarılmayacağını tahmin ediyor.