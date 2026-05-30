Tek bir büyük soru var: Takımdan ayrılan DFB yıldızı, görünüşe göre FC Bayern'e transfer olmaya "ilgileniyor"

Gazzetta dello Sport, son haberinde 29 yaşındaki oyuncunun Gleison Bremer ile takas yoluyla Juventus Turin'e transfer olabileceğini yazdı. Haberde, FCB'nin Brezilyalı stoperle de ilgilendiği belirtildi. Kicker'e göre, FCB, olası takas anlaşmaları dışında Kim için en az 25 ila 30 milyon euro talep ediyor; tz'ye göre ise Ito için kabul edilebilir sınır yaklaşık 20 milyon euro.
Münih ekibi, kadrodan çıkarılması muhtemel iki oyuncudan birine alıcı bulursa, Inter ile Bisseck için bir anlaşma yapılması pek de olasılık dışı görünmüyor. Juve'nin yanı sıra Milan ve Fenerbahçe'nin de Kim'i radarında tuttuğu belirtiliyor.
Ayrıca Gazzetta dello Sport'a göre Inter, Bisseck'in yerine geçecek iki defans oyuncusunu şimdiden gözüne kestirmiş durumda: Bunlardan biri, Juventus'ta yetişen ve parlak bir gelecek vaat eden Sassuolo'dan Tarik Muharemovic. İkinci aday ise, uzun süredir Nerazzurri'ye transfer olacağı konuşulan Udinese'den Oumar Solet.
Ancak Francesco Acerbi ve Matteo Darmian gibi iki defans oyuncusu sezon sonunda Inter'den kesin olarak ayrılacak. Alessandro Bastoni'nin FC Barcelona'ya transferi de uzun süre çok olası görünüyordu, ancak uyumlu medya haberlerine göre bu transfer artık suya düştü ve Bastoni büyük olasılıkla Milano'da kalacak. Bunun Bisseck için de geçerli olduğu ise şu anda oldukça şüpheli görünüyor.
Danışmanını Giovanni Branchini ile değiştirerek dedikoduları kendisi körükleyen 25 yaşındaki oyuncu, zorlu bir başlangıcın ardından Manuel Akanji ve Bastoni ile birlikte üçlü savunmada yerini sağlamlaştırdı. Ancak Inter, Muharemovic ve Solet'i mutlaka kadrosuna katmak istiyorsa, gelir elde etmesi gerekiyor. Gazzetta dello Sport, bu nedenle de sözleşmesi 2029'a kadar süren Bisseck'in ayrılmasına büyük bir engel çıkarılmayacağını tahmin ediyor.