Tartışmanın özü, Ferguson’un Old Trafford’da karşı karşıya kaldığı devasa göreve kıyasla Guardiola’ya sağlanan kurumsal desteğin düzeyine dayanıyor. Pulis, City’nin yönetim yapısının Katalan teknik adamın gelişine göre özel olarak şekillendirilmiş olmasına karşın, Ferguson’un ise neredeyse yirmi yıldır çorak bir dönemde kalmış bir kulübü baştan aşağı yenilemek zorunda kaldığını vurguluyor.

Pulis şöyle açıkladı: "Pep'in 2016'da City'ye katıldığı döneme ve ikilinin birbirleriyle ne kadar uyumlu bir şekilde kaynaştığına bakarsanız, onun atanmasından önce kulüpte neler olduğunu da hatırlamanız gerekir. Hem Txiki Begiristain hem de Ferran Soriano, futbol direktörü ve genel müdür olarak zaten kulüpteydi ve ikisi de Pep ile Barcelona'da çalışmıştı.

"Onlar Pep'in City'ye gelmesini istiyorlardı ve ikisi de Pep'in sonunda kulübün başına geçtiğinde kulübün almasını istediği kimliği ve yönü anlıyorlardı. Mancini ve Pellegrini tamamen farklı karakterlere sahipti ama City'de olağanüstü işler çıkarmışlardı ve ikisi de orada şampiyonluk kazanmıştı.

Sir Alex United'a geldiğinde, kulüp 19 yıldır şampiyonluk kazanmamıştı. Ancak onunla Pep arasındaki en büyük fark, Sir Alex'in her şeyi yıkıp yeniden kendi başına inşa etmek zorunda olmasıydı.

"Orada Bobby Charlton ve Martin Edwards gibi, bunun zaman alacağını anlayan ve ilk yıllarda kötü dönemlerinde ona destek olan insanlar vardı, ancak oyuncuları transfer etmekten satmaya, olağanüstü genç oyuncular yetiştirip onları takıma dahil etmeye kadar işin çoğunu kendisi yapmak zorundaydı."