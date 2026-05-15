"Tek bir adamın arkasında" - Man City teknik direktörü Pep Guardiola'nın etrafında ayrılık söylentileri dolaşırken, neden Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyisi olmadığı
Yönetim mirası tartışması
Guardiola’nın İngiliz futbolu üzerindeki devrimci etkisine dair genel kanı, genellikle Etihad Stadyumu’nda devraldığı altyapıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalıyor. Eski West Brom ve Stoke City teknik direktörü Pulis de bu tartışmaya katılarak, Guardiola’nın başarısının, halihazırda var olan Barcelona tarzı bir hiyerarşi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü. Bu arka plan, çok farklı kulüp yapıları ve beklentileri altında çalışan Joe Royle ve Roberto Mancini gibi öncüllerinin karşılaştığı ortamdan önemli ölçüde farklılık gösteriyor.
Pulis, efsaneleri değerlendiriyor
Guardiola’nın milli takımdan amatör antrenörlüğe kadar her alanda yarattığı derin etkiyi kabul etmekle birlikte Pulis, City teknik direktörünün hâlâ bir Manchester United efsanesinin gölgesinde kaldığını savunuyor. Kariyeri boyunca pek çok City teknik direktörüyle karşı karşıya gelen Pulis, İspanyol teknik adamın dönüştürücü gücünün rakiplerine kıyasla eşsiz olduğuna, ancak birincilik iddiası için yetersiz olduğuna inanıyor.
Pulis, BBC'deki köşe yazısında şöyle diyor: "Pep bu yaz City'den ayrılırsa, İngiliz futbolu onu çok özleyecek. Kariyerim boyunca dört farklı City teknik direktörüyle karşılaştım: Joe Royle, Mark Hughes, Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini. Dördü de oyuncu ve teknik direktör olarak futbola büyük hizmetler vermişlerdir, ancak hiçbiri Pep'in City ve İngiliz futbolu üzerinde, amatör futboldan milli takıma kadar yarattığı etkiyle kıyaslanamaz. Modern dönemin en büyük teknik direktörlerine baktığımızda, o nerede yer alıyor? Benim için o, sadece bir kişinin arkasında, Sir Alex'in arkasında."
Ferguson karşılaştırması
Tartışmanın özü, Ferguson’un Old Trafford’da karşı karşıya kaldığı devasa göreve kıyasla Guardiola’ya sağlanan kurumsal desteğin düzeyine dayanıyor. Pulis, City’nin yönetim yapısının Katalan teknik adamın gelişine göre özel olarak şekillendirilmiş olmasına karşın, Ferguson’un ise neredeyse yirmi yıldır çorak bir dönemde kalmış bir kulübü baştan aşağı yenilemek zorunda kaldığını vurguluyor.
Pulis şöyle açıkladı: "Pep'in 2016'da City'ye katıldığı döneme ve ikilinin birbirleriyle ne kadar uyumlu bir şekilde kaynaştığına bakarsanız, onun atanmasından önce kulüpte neler olduğunu da hatırlamanız gerekir. Hem Txiki Begiristain hem de Ferran Soriano, futbol direktörü ve genel müdür olarak zaten kulüpteydi ve ikisi de Pep ile Barcelona'da çalışmıştı.
"Onlar Pep'in City'ye gelmesini istiyorlardı ve ikisi de Pep'in sonunda kulübün başına geçtiğinde kulübün almasını istediği kimliği ve yönü anlıyorlardı. Mancini ve Pellegrini tamamen farklı karakterlere sahipti ama City'de olağanüstü işler çıkarmışlardı ve ikisi de orada şampiyonluk kazanmıştı.
Sir Alex United'a geldiğinde, kulüp 19 yıldır şampiyonluk kazanmamıştı. Ancak onunla Pep arasındaki en büyük fark, Sir Alex'in her şeyi yıkıp yeniden kendi başına inşa etmek zorunda olmasıydı.
"Orada Bobby Charlton ve Martin Edwards gibi, bunun zaman alacağını anlayan ve ilk yıllarda kötü dönemlerinde ona destek olan insanlar vardı, ancak oyuncuları transfer etmekten satmaya, olağanüstü genç oyuncular yetiştirip onları takıma dahil etmeye kadar işin çoğunu kendisi yapmak zorundaydı."
Sezonun belirleyici finali
Guardiola’nın sözleşme durumu ve devam eden mali soruşturmaların kulübün uzun vadeli geleceğini belirsizliğe sürüklemesi nedeniyle City, büyük bir belirsizlik dönemiyle karşı karşıya. Takım, bu hafta sonu Chelsea ile oynayacağı yüksek riskli FA Cup finalini atlatmalı ve ardından kritik şampiyonluk yarışına odaklanmalıdır. Şu anda lider Arsenal’in iki puan gerisinde olan ve iki maç kalan City’nin şampiyonluk yarışı, Bournemouth ve Aston Villa ile oynayacağı belirleyici maçlarla sona erecek.