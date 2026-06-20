FC Bayern Münih’in tecrübeli oyuncusu, artık bir Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan kaleci oldu. Neuer, DFB milli takımının Fildişi Sahili ile oynayacağı ikinci grup maçında, bir Dünya Kupası finallerinde 21. maçına çıkacak.
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Tek başına dünya rekoru: Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nın Fildişi Sahili ile oynadığı maçta tarihi bir dönüm noktasını kutladı
Bu rekoru, Fransa milli takımının uzun yıllar kaleciliğini yapan Hugo Lloris elinde tutuyordu; Lloris, Equipe Tricolore formasıyla bir Dünya Kupası’nda 20 kez kaleyi korumuştu.
Neuer, Almanya formasıyla ilk kez Haziran 2009’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı 7-2 kazanılan maçta sahaya çıktı; ertesi yıl Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ise o dönemki birinci kaleci Rene Adler’in sakatlığı nedeniyle ilk kez as kaleci olarak görev yaptı.
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Neuer, Dünya Kupası’ndan sonra DFB milli takımında oynamaya devam etmek istemiyor
Bunun üzerine 40 yaşındaki oyuncu, 2014’te Brezilya’da, 2018’de Rusya’da ve 2022’de Katar’da düzenlenen turnuvalarda da kadroda yer aldı. 2024’te Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın ardından Neuer, Almanya Milli Takımı’ndaki kariyerini aslında sonlandırdığını açıklamıştı; ancak Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası için tekrar kadroya çağrıldı.
Neuer’in kendi ifadesine göre, ister Dünya Kupası ister Avrupa Şampiyonası olsun, bir turnuva daha oynamak istemiyor. “Benim için prensipte bu turnuvanın son turnuvam olacağı kesin. İki yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda kaleyi korumayı düşünmüyorum,” diye açıkladı.
Bayern Münih kalecisi, DFB formasıyla toplam 125 maça çıktı. Bu maçlarda 119 gol yedi ve 50 kez kalesini gole kapattı. En büyük başarısı, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğuydu.