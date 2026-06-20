Bunun üzerine 40 yaşındaki oyuncu, 2014’te Brezilya’da, 2018’de Rusya’da ve 2022’de Katar’da düzenlenen turnuvalarda da kadroda yer aldı. 2024’te Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın ardından Neuer, Almanya Milli Takımı’ndaki kariyerini aslında sonlandırdığını açıklamıştı; ancak Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası için tekrar kadroya çağrıldı.

Neuer’in kendi ifadesine göre, ister Dünya Kupası ister Avrupa Şampiyonası olsun, bir turnuva daha oynamak istemiyor. “Benim için prensipte bu turnuvanın son turnuvam olacağı kesin. İki yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda kaleyi korumayı düşünmüyorum,” diye açıkladı.

Bayern Münih kalecisi, DFB formasıyla toplam 125 maça çıktı. Bu maçlarda 119 gol yedi ve 50 kez kalesini gole kapattı. En büyük başarısı, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğuydu.