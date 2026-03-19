"Tehlikeyi hissedin" - Thierry Henry, Barcelona'nın Newcastle'ı ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından kupa hayallerini kuran takımlara Şampiyonlar Ligi konusunda uyarıda bulundu

Barcelona'nın Newcastle'ı toplamda 8-3 mağlup etmesi, sadece Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesini sağlamakla kalmadı; kulübün dünya futbolunun zirvesine geri döndüğüne dair inancı da yeniden alevlendirdi. Eski forvet Henry, bu performansa hayran kaldı ve sonucun turnuvada göz ardı edilemeyecek bir şok dalgası yarattığını belirtti.

Magpies'e karşı oynanan ilk yarıda bazı zayıflıklar görülse de, devre arasında yapılan taktiksel değişiklikler belirleyici oldu. Flick, geleneksel Barça tarzını modern ve amansız bir yoğunlukla birleştiren bir takım oluşturmuş görünüyor ve bu da Premier Lig ekibini maçın son dakikalarında tamamen ezip geçti.