"Tehlikeyi hissedin" - Thierry Henry, Barcelona'nın Newcastle'ı ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından kupa hayallerini kuran takımlara Şampiyonlar Ligi konusunda uyarıda bulundu
Spotify Camp Nou'da Blaugrana'nın ışıltısı
Barcelona'nın Newcastle'ı toplamda 8-3 mağlup etmesi, sadece Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesini sağlamakla kalmadı; kulübün dünya futbolunun zirvesine geri döndüğüne dair inancı da yeniden alevlendirdi. Eski forvet Henry, bu performansa hayran kaldı ve sonucun turnuvada göz ardı edilemeyecek bir şok dalgası yarattığını belirtti.
Magpies'e karşı oynanan ilk yarıda bazı zayıflıklar görülse de, devre arasında yapılan taktiksel değişiklikler belirleyici oldu. Flick, geleneksel Barça tarzını modern ve amansız bir yoğunlukla birleştiren bir takım oluşturmuş görünüyor ve bu da Premier Lig ekibini maçın son dakikalarında tamamen ezip geçti.
Henry, ikinci yarıdaki 'ölümcül' dönüşümü övüyor
Performansın muazzam boyutunu değerlendiren Henry, bu gecenin Avrupa futbolundaki hiyerarşide bir dönüşümün habercisi olduğunu iddia etti. Fransız futbolcu, Eddie Howe’un takımını paramparça eden ikinci yarıdaki hücum dalgasını izlerken yorumcu olarak görev yapıyordu.
Barca Universal'ın aktardığına göre Henry, "Olanlar bir zafer değil, küresel bir deprem" dedi. "Ne ikinci yarıydı ama! Tam bir dönüşüm. Farklı bir karakter. Ölümcül bir kararlılık. İşte gerçek Barcelona bu. İstediğinde her şeyi yapabilir."
Rüya takımın yankıları
Henry bir adım daha ileri giderek, bu takımın Johan Cruyff’un teknik direktörlük yaptığı devrimci dönemde attığı efsanevi temelleri yansıtmaya başladığını öne sürdü ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Barça rakiplerine sert bir uyarıda bulundu.
"Onlar inanılmaz bir takım. Onları izlerken şöyle düşünüyorsunuz: 'Vay canına, çok ikna edici görünüyorlar!'" dedi Henry. "Sonra onları evlerinde izliyorsunuz ve sanki... sanki Johan Cruyff'un Rüya Takımı geri dönmüş gibi! Barcelona'yı bu şekilde durdurmak mı? Neredeyse imkansız! Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın yüzü budur. Bir takım ateşlendiğinde, geride hiçbir şey bırakmaz. Tebrikler, Barcelona. Avrupa tehlikeyi hissetmeye başlıyor."
Şimdi ne olacak?
Newcastle'ı mağlup eden Barça, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi garantiledi ve burada bir diğer İspanyol takımı Atlético Madrid ile karşılaşacak. Ancak ondan önce, La Liga'da Rayo Vallecano ve Los Rojiblancos ile mücadele edecek. Katalanlar şu anda Real Madrid'in dört puan önünde ligin zirvesinde yer alıyor.
