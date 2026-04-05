Tehlikenin eşiğinde... Eski Real Madrid yıldızı hakkında endişe uyandıran tıbbi rapor

Durumu "ciddi" olarak nitelendirildi

James Rodríguez'in adı yeniden gündeme oturdu, ancak bu kez goller ve teknik becerilerinden uzak bir şekilde. Kulübü, ABD'den gelen ve satır aralarında ihtiyatlı bir rahatlama hissi veren, ancak son saatlerdeki endişenin boyutunu gizleyemeyen yeni ayrıntılar paylaştı.

Amerikalı Minnesota United kulübü, son uluslararası ara sırasında hastaneye kaldırılan James'in durumu hakkında bir güncelleme yayınladı. Kolombiyalı oyuncu, milli takımla oynadığı maçların ardından ABD'ye dönmüştü, ancak Kolombiya Futbol Federasyonu'nun "şiddetli dehidrasyon" olarak tanımladığı semptomlar ortaya çıktı ve bu durum, hastaneye kaldırılması ve tıbbi takip altına alınmasını gerektirdi.

  • Yavaş yavaş iyileşiyor... ama!

    Tıbbi açıklamada, eski Real Madrid ve Bayern Münih oyuncusunun sağlık durumunun herhangi bir kas yaralanması veya futbol aktivitesiyle bağlantılı olmadığı açıkça belirtildi; bu durum, takımının uzun süreli bir sakatlık veya fiziksel bir gerilemeyle ilgili endişelerini hafifletti.

    Tıbbi raporlar, James'in son günlerde gözlem ve tedaviye tabi tutulmasının ardından durumunun "olumlu ve istikrarlı bir gelişme" göstererek kademeli olarak iyileştiğini belirtti.

    Buna rağmen, Rodríguez, takımının Amerikan Ligi'nde Los Angeles Galaxy ile oynadığı son maçta yer almadı ve yokluğu "hastalık" gerekçesiyle kaydedildi.

  • Tıbbi kayıtların incelenmesi... Tehlikenin eşiğinde

    Yerel haberlere göre, Minnesota kulübü oyuncunun tıbbi kayıtlarını incelemeyi talep etti; oyuncunun durumu "ciddi" olarak nitelendirildi. Bu durum, iyileşmesine dair olumlu işaretlere rağmen kulüp içinde ne kadar endişe duyulduğunu gösteriyor.

    Ayrıca, durumunun stabil hale gelmesinin ardından James'in hastaneden taburcu edilmesine izin verildi, ancak şu anda daha fazla ayrıntı açıklanmadı.

