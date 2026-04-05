Tehlikenin eşiğinde... Eski Real Madrid yıldızı hakkında endişe uyandıran tıbbi rapor

James Rodríguez'in adı yeniden gündeme oturdu, ancak bu kez goller ve teknik becerilerinden uzak bir şekilde. Kulübü, ABD'den gelen ve satır aralarında ihtiyatlı bir rahatlama hissi veren, ancak son saatlerdeki endişenin boyutunu gizleyemeyen yeni ayrıntılar paylaştı.

Amerikalı Minnesota United kulübü, son uluslararası ara sırasında hastaneye kaldırılan James'in durumu hakkında bir güncelleme yayınladı. Kolombiyalı oyuncu, milli takımla oynadığı maçların ardından ABD'ye dönmüştü, ancak Kolombiya Futbol Federasyonu'nun "şiddetli dehidrasyon" olarak tanımladığı semptomlar ortaya çıktı ve bu durum, hastaneye kaldırılması ve tıbbi takip altına alınmasını gerektirdi.

