Hem saha içinde hem de saha dışında çalkantılı koşullar yaşanmasına rağmen United teknik direktörü Michael Carrick, İtalya'daki fırtınalardan hiç etkilenmiş görünmüyor. Yolculuk öncesinde basın mensuplarına konuşan Carrick, yağmurun takımının hazırlıkları üzerindeki etkisini önemsemedi. Carrick, “Hayır, şu an için söyleyeceğim bir şey yok, yağmura alışığız. Bundan en iyi şekilde yararlanacağız!” dedi.

Carrick, kulübün tarihî derecede kötü başlangıcının ardından görevindeki geleceğine de değindi. Old Trafford yönetiminin tam desteğini almaya devam ettiğini ve kendisinden beklentilerin farkında olduğunu vurguladı. “Bana güvence verilmesine ihtiyacım yok. Durum gayet açık,” diye konuştu. “Görevimi de sorumluluklarımı da biliyorum. İşler iyi giderken ya da daha iyi olması gerekirken bunu bana birinin söylemesine ihtiyacım yok.

“Gerçeklerin farkındayım ve bununla ilgili bir sorunum yok. Her şeyin yoluna girip yerli yerine oturması için maç kazanmamız gerektiğini biliyorum. Desteklendiğimi hissediyorum, evet, neden hissetmeyeyim ki? Kulüpteki herkesle gerçekten iyi bir ilişkim var. Bu konuda hiçbir sorun yok.”



