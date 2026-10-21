Getty
Çeviri:
Tehlikeli hava koşulları uyarıları Como maçını tehdit ediyor: Manchester United, Şampiyonlar Ligi fikstüründe büyük bir kaosla karşı karşıya
Aşırı yağış, Stadio Giuseppe Sinigaglia'nın zeminini tehlikeye atıyor
İtalyan yetkililer, Lombardiya bölgesi genelinde tehlikeli ve şiddetli hava koşullarına işaret eden turuncu kodlu hava durumu uyarısı yayımladı. Salı günü başlayan ve bölgeyi aralıksız etkisi altına alan yağmur, planlanan Avrupa karşılaşmasının oynanmasını ciddi biçimde tehlikeye attı. Press Association'dan Simon Peach'e göre tahminler, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da planlanan başlama saatine kadar 64 mm'ye varan yağış beklendiğini gösteriyor.
Sağanak nedeniyle saha zemini suya doyarken yıldırım ihtimali de güvenlik endişelerini artırıyor. Stadyumun dört tribününden yalnızca birinin üstü kapalı olduğu düşünüldüğünde, maça gidecek taraftarları özellikle zorlu bir akşam bekliyor. Tehlikeli hava tahminine rağmen Como yetkilileri, karşılaşmanın son anda iptal edilmesini önleyecek kadar suyun sahadan tahliye edileceği konusunda şimdilik iyimser.
- (C)Getty Images
United, yükselişteki Como karşısında sakatlık kriziyle karşı karşıya
Maç oynanırsa United, eski Arsenal orta saha oyuncusu Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı, formda bir Como karşısında zorlu bir sınav verecek. Serie A ekibi yükselişini sürdürürken kadrosunda eski Manchester United savunmacısı Willy Kambwala'yı da bulunduruyor.
Konuk ekip İtalya'ya çok sayıda eksikle geldi. Altı A takım oyuncusu salı günü antrenmana katılmadı ve takım üçüncü Avrupa sınavı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor. Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez ve Luke Shaw'ın yanı sıra Ayden Heaven ile Patrick Dorgu da forma giyemeyecek isimler arasında.
Uzatılan sakatlık listesi, İngiliz devinin kötü geçen sezonunu daha da zorlaştırıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca iki galibiyet alan United, 40 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.
Carrick, hava koşulları ve baskıya ilişkin endişeleri önemsemedi
Hem saha içinde hem de saha dışında çalkantılı koşullar yaşanmasına rağmen United teknik direktörü Michael Carrick, İtalya'daki fırtınalardan hiç etkilenmiş görünmüyor. Yolculuk öncesinde basın mensuplarına konuşan Carrick, yağmurun takımının hazırlıkları üzerindeki etkisini önemsemedi. Carrick, “Hayır, şu an için söyleyeceğim bir şey yok, yağmura alışığız. Bundan en iyi şekilde yararlanacağız!” dedi.
Carrick, kulübün tarihî derecede kötü başlangıcının ardından görevindeki geleceğine de değindi. Old Trafford yönetiminin tam desteğini almaya devam ettiğini ve kendisinden beklentilerin farkında olduğunu vurguladı. “Bana güvence verilmesine ihtiyacım yok. Durum gayet açık,” diye konuştu. “Görevimi de sorumluluklarımı da biliyorum. İşler iyi giderken ya da daha iyi olması gerekirken bunu bana birinin söylemesine ihtiyacım yok.
“Gerçeklerin farkındayım ve bununla ilgili bir sorunum yok. Her şeyin yoluna girip yerli yerine oturması için maç kazanmamız gerektiğini biliyorum. Desteklendiğimi hissediyorum, evet, neden hissetmeyeyim ki? Kulüpteki herkesle gerçekten iyi bir ilişkim var. Bu konuda hiçbir sorun yok.”
- Getty Images Sport
Carrick'in görev süresinde kritik dönemeç
United, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçından üç puan alarak kritik bir noktada bulunuyor. Hava koşulları izin verirse İtalya'daki maçtan puan çıkarmak, Avrupa'daki ivmesini koruması ve teknik heyet üzerindeki artan baskıyı hafifletmesi için hayati önem taşıyor.
Bu maçın üstesinden büyük ölçüde değiştirilmiş bir kadroyla gelmek, ciddi bir taktik disiplin gerektirecek. Stadio Giuseppe Sinigaglia'nın zemini suyla kaplanırsa Carrick'in eksik kadrosu, sezonunu kurtarmak için alışılmış oyun düzeninden vazgeçip zorlu ve fiziksel bir mücadeleye hazır olmalı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun