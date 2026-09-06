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Hansi FlickVoetbalzone

Çeviri:

Tehlike nereden geliyor? Flick, Lamine-Fermin ikilisiyle Katalan canavarını sahaya sürüyor

FEATURES
Analysis
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
H. Flick
L. Yamal
F. Lopez
İspanya
Almanya

Neredeyse tek taraflı geçen bir maçta Barcelona, deplasmanda ağırlandığı Valencia'yı Mestalla Stadı'nda 5-0 mağlup etti. Katalan ekibi başından bitiş düdüğüne kadar oyunun akışına tamamen hâkim oldu ve rakibine maçın havasına girmesi için gerçek bir fırsat tanımadı.

Sonuç beş golle net görünse de, özellikle Barcelona oyuncularının harcadığı çok sayıda fırsat göz önüne alındığında skor çok daha yüksek olabilir ve sonucu tarihi bir hâle getirebilirdi.

Maçta Barcelona'nın hücum hattındaki oyuncuların çoğu parladı; ancak en etkili isimler Lamine Yamal ve Fermin Lopez ikilisi oldu. İkili olağanüstü bir maç çıkardı ve teknik direktör Hansi Flick'in hücum sistemini kurarken dayandığı esnekliğin ve merkeziyetsizliğin boyutunu gözler önüne serdi. Böylece takım, sezon başından bu yana hücum anlamında en güçlü ekiplerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rahatsız edici Yamal: sönmeyen bir alev

    Lamine Yamal, 90 dakika boyunca Valencia savunmasını en çok rahatsız eden oyuncu oldu. Sağ kanattan sürekli bir tehlike kaynağına dönüşen genç yıldız, topla ve topsuz yaptığı aralıksız hareketleriyle rakip defans oyuncularına nefes alma fırsatı vermedi; derinliğe inme ve birden fazla bölgeden tehlike yaratma becerisini de ortaya koydu.

    Yamal maçta iki gol kaydetti, ayrıca iptal edilen bir üçüncü golü daha buldu. Bunların dışında kaleye yönelik sürekli girişimleri ve ceza sahası içinde takım arkadaşlarına sunduğu toplarla, artık yalnızca olgunlaşmasını bekleyen yetenekli bir oyuncu olmadığını; tek başına maçın seyrini değiştirebilecek belirleyici bir unsur haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

    Daha da önemlisi, Yamal yalnızca gol peşinde koşmuyordu; sürekli olarak hatlar arasında hareket ediyor ve Valencia savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendiriyordu. Neredeyse her top temasında Barcelona yeni bir fırsat yaratabilecek gibi görünüyordu. Bu nedenle tartışmasız biçimde maçın adamı olmayı hak etti.

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    Fermin Lopez, Flick'in hilesinin kahramanı

    Fermin Lopez, bu maçta Flick'in felsefesinden en çok faydalanan oyunculardan biriydi. Kağıt üzerinde bir orta saha oyuncusu olsa da, saha içindeki rolü tamamen farklıydı. Alman teknik direktör, Fermin'i ceza sahası içinde ve hücum hattının derinliklerinde adeta fazladan bir oyuncuya dönüştüren akıllı ve sık tekrarlanan hareketlere dayanan bir plan uyguladı.

    En dikkat çekici taktiksel hamlelerden biri, hücumun bazı aşamalarında Raphinha'nın orta sahaya inmesiydi. Bununla eş zamanlı olarak Fermin'in bir forvet gibi derinliğe hareket etmesi, Valencia savunmasında belirgin bir kafa karışıklığı yarattı. Çünkü markaja alabilecekleri sabit bir oyuncu bulamadılar ve aynı anda arkadan gelen Barcelona oyuncularının önünde boşluklar oluştu.

    Fermin bu hareketleri en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı; bir gol atıp iki gole de asist yaptı. Böylece Flick'in ön hatta uyguladığı merkezsizlik anlayışının, oyuncularına mevki değiştirmede büyük bir özgürlük tanıdığını ve her hücumda Barcelona'nın gerçek forvetinin kim olduğunu belirlemeyi herhangi bir savunma için zorlaştırdığını kanıtladı.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri ve Pedri: Beklenen uyum

    Maç aynı zamanda Rodri'nin Barcelona formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasıyla önemli bir olaya sahne oldu. İspanyol orta saha oyuncusu 62. dakikada oyundan çıkmasına rağmen, sahada geçirdiği dakikalar Pedri ile ve ayrıca Fermin Lopez ve Lamine Yamal ile açık ve beklenen bir uyum sergilediğini ortaya koydu. Bu durum büyük ölçüde birbirlerini İspanya Milli Takımı'ndan tanımalarıyla açıklanabilir.

    Rodri'nin Pedri'nin yanında yer alması, Barcelona'ya orta sahada ideal bir bileşim sunuyor: tempoyu kontrol edebilen ve arkadan oyun kuruluşunu güvence altına alan bir oyuncu ile hatlar arasında hareket edebilen, topu ileri taşıyan ve hücum çözümleri üreten bir başka oyuncu. İkisiyle birlikte sistem, hücum oyuncularının önünde daha geniş bir özgürlük alanına dönüşüyor.

    Sezonun başında ortaya çıkan tabloya bakıldığında, Rodri ve Pedri ikilisi, sezon boyunca Barcelona orta sahasının asıl ikilisi olmaya güçlü aday görünüyor. Özellikle Flick'in önlerindeki oyunculara hareket serbestliği verme kabiliyetiyle birlikte, aralarındaki uyum takımın sisteminde ek bir güç noktası hâline geliyor.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Katalan akıcılığı: Hücum her yerden geliyor

    Maçın en dikkat çekici sahnelerinden biri, Barcelona'nın oyun tarzındaki büyük akıcılıktı; kısa paslar sürekli devrede kaldı, topsuz alandaki hareketlilik belirgindi ve sahanın çeşitli bölgelerinden gelen sızmalar Valencia'yı tehlikenin kaynağını belirlemekten ya da hücumlara giden tek bir yolu kapatmaktan aciz bıraktı.

    Rakamlar üstünlüğün boyutunu net biçimde yansıtıyor; Barcelona, Valencia kalesine 25 şut çekti, bunların 10'u isabetliydi ve bunlardan 5'ini gole çevirdi. Bunlar, beş gollük skorun sınırlı sayıdaki fırsatın değerlendirilmesiyle değil, aksine kesintisiz bir hücum baskısı ve toplu halde fırsat üretimi sonucunda geldiğini doğrulayan devasa hücum rakamları.

    Dikkat çeken nokta ise Barcelona'nın tüm bunları belirgin bir santrfor olmadan yapmasıydı; maç boyunca izleyicinin gerçek forvetin kim olduğunu sürekli belirlemesi zordu, zira bir Raphinha derinliğe iniyor, bir Fermin öne çıkıyor, Yamal ise kanattan sahanın ortasına giriyordu. Bu da Flick'in oyuncularına tanıdığı merkeziyetsizliğin ve esnekliğin boyutunu yansıtıyor.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia tufan karşısında çaresiz

    Buna karşılık Valencia son derece dağınık bir görüntü çizdi; özellikle Barcelona'nın hücum tufanıyla baş edemeyen ve rakip oyuncuların hareketlerini sınırlandıramayan savunma hattında bu durum belirgindi. Takım bir alanı kapatmayı başardıkça bir başka alan açılıyor, bir oyuncuyu markaja aldıkça aynı alana giren bir başka oyuncuyla karşılaşıyordu.

    Valencia çekingen bir şekilde Barcelona kalesine ulaşmaya çalıştı, ancak girişimleri maçın gidişatını değiştirmeye yetmedi. Ulaştığı tehlikeleri bertaraf etmek için Juan Garcia orada hazır bekliyordu; Barcelona ise maç boyunca hem oyuna hâkim olan hem de daha tehlikeli olan taraf oldu.

    Bu beşli galibiyetle birlikte Barcelona, Flick yönetiminde İspanya Ligi'nde olağanüstü bir hücum başlangıcı sergilemeyi sürdürüyor. Takım ilk 4 maçında 17 gol kaydederken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Bu rakamlar takımın müthiş hücum gücünü yansıtıyor ve mesajın tüm rakiplere erkenden ulaştığını teyit ediyor: Barcelona bu sezon her maçı bir gol şölenine çevirmek için gerçek anlamda bir santrafora ihtiyaç duymuyor.

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