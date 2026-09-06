Neredeyse tek taraflı geçen bir maçta Barcelona, deplasmanda ağırlandığı Valencia'yı Mestalla Stadı'nda 5-0 mağlup etti. Katalan ekibi başından bitiş düdüğüne kadar oyunun akışına tamamen hâkim oldu ve rakibine maçın havasına girmesi için gerçek bir fırsat tanımadı.

Sonuç beş golle net görünse de, özellikle Barcelona oyuncularının harcadığı çok sayıda fırsat göz önüne alındığında skor çok daha yüksek olabilir ve sonucu tarihi bir hâle getirebilirdi.

Maçta Barcelona'nın hücum hattındaki oyuncuların çoğu parladı; ancak en etkili isimler Lamine Yamal ve Fermin Lopez ikilisi oldu. İkili olağanüstü bir maç çıkardı ve teknik direktör Hansi Flick'in hücum sistemini kurarken dayandığı esnekliğin ve merkeziyetsizliğin boyutunu gözler önüne serdi. Böylece takım, sezon başından bu yana hücum anlamında en güçlü ekiplerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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