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Tedavi molası süresinin uzatılması ve oyuncu değişikliği geri sayımı: 2026-27 Premier Lig kural değişiklikleri hakkında ayrıntılı bilgi
- AFP
Gecikmelerle mücadeleye yönelik kapsamlı değişiklikler
Birinci lig kulüpleri, maçın akışını düzenlemek ve kurnazca zaman kazanma taktiklerini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanan katı yeni zaman sınırlaması kuralları çerçevesinde faaliyet gösterecek. Saha içinde muayeneye ihtiyaç duyan sakat oyuncular, artık sahadan en az bir dakika uzak kalmak zorunda olacak; bu süre, önceki süreye kıyasla iki katına çıkmış durumda. Ayrıca, taç atışları, kale vuruşları ve oyuncu değişiklikleri için sıkı yeni geri sayım kuralları getirildi; oyunun yeniden başlaması için belirlenen süre sınırlarını aşılması durumunda ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.
Hakemlik protokolleri yeniden düzenleniyor
Oyun İyileştirme Danışma Grubu içindeki kapsamlı istişarelerin ardından genel düzenleme çerçevesi önemli ölçüde revize edildi. Hakemler, ceza sahası içindeki topu tutma ihlalleri, simülasyon ve haksız fiziksel müdahalelere daha fazla ve daha sıkı bir şekilde odaklanacaklar. En önemlisi, video yardımcı hakemlerin yetki alanı da genişletilecek ve tartışmalı ikinci sarı kart kararlarını resmi olarak gözden geçirmeleri için zorunlu yetki verilecek.
- AFP
Anket verileri fiziksel eşikleri belirler
Bu teknik yönergelerin uygulamaya konulması, kaleci taktik molaları konusunda yaygın bir hoşnutsuzluğa işaret eden bağımsız bir paydaş anketinden gelen yoğun geri bildirimlerin ardından gerçekleşti. Ankete katılanların ezici bir çoğunluğu (%96) ligin fauller konusunda meşhur yüksek fiziksel eşiğinin korunması yönünde oy kullandı. Sonuç olarak lig, uluslararası kurallara ilişkin isteğe bağlı genişletmeleri reddedeceğini ve İngiliz futbolunun temel hızını ve rekabetçi kimliğini koruyacağını teyit etti.
Yöneticiler yoğun taktiksel ayarlamalarla karşı karşıya
Teknik ekipler, katı oyuncu değişikliği süre sınırlamalarına takılmamak için sezon öncesi hazırlık döneminde maç içi yönetim protokollerini hızla gözden geçirmelidir. Maç sırasında verimli molalar kullanmasıyla tanınan takımlar, zorunlu uzun süreli sakatlık devamsızlıkları nedeniyle savunma düzenlerini yeniden kurma imkânlarının tamamen kısıtlandığını göreceklerdir. Bu operasyonel değişiklikler, giderek yoğunlaşan kış sezonunun açılış maçlarında disiplinsiz takımları ağır bir şekilde cezalandıracak ve teknik direktörler için zorlu bir taktik sınavı oluşturacaktır.
- Getty Images Sport
Özetle: Önemli mevzuat değişiklikleri
Yönetmelik Kategorisi
Önceki Kural / Prosedür
2026-27 için Yeni Kural / Yönergeler
İhlalin Yaptırımı / Sonucu
Saha İçi Yaralanma Tedavisi
Oyuncular, sahaya yeniden girebilmek için 30 saniye boyunca saha dışında kalmak zorundaydı.
Bir oyuncunun saha dışında kalması gereken minimum süre 1 dakikaya çıkarılmıştır.
Tedavi edilen oyuncu zamanın dolmasını beklerken, takımlar daha uzun süre 10 kişiyle oynayacak.
Oyuncu Değişimi Geri Sayımı
Bir oyuncunun sahadan çıkması için katı veya belirli bir zaman sınırı uygulanmamaktaydı.
Oyundan çıkan oyunculara sahayı terk etmeleri için en fazla 10 saniye süre tanınır.
Bu süre aşılırsa, oyuncu 1 dakika geçene kadar (bir sonraki oyun durması sırasında) sahaya giremez.
Taç Atışı ve Kale Vuruşu
Hakemler genellikle uzun süreli zaman kaybı için sözlü uyarı veya sarı kart verirdi.
Oyunu geciktirme taktikleri için katı bir 5 saniyelik geri sayım ve oyunun tersine çevrilmesi kuralı uygulanacaktır.
Taç atışları: Top rakibe verilir.
Kale vuruşları: Rakip takıma köşe vuruşu verilir.
VAR Kapsamının Genişletilmesi
VAR'ın ikinci sarı kart kararlarını gözden geçirmesi veya bu kararlara müdahale etmesi kesinlikle yasaktı.
VAR artık ikinci sarı kart (ve ardından kırmızı kart) ile sonuçlanan saha içi kararları gözden geçirmekle yükümlüdür.
Yanlış ikinci sarı kart kararlarından kaynaklanan hatalı oyundan atılma durumlarını en aza indirir.
Saç Çekme Cezaları
Yaptırımlar, uyarı ile doğrudan oyundan atılma arasında belirli bir standardizasyona sahip değildi.
Eylemin şiddeti ve niyetine dayalı net disiplin kuralları getirilmiştir.
Aşırı güç/şiddet: Doğrudan kırmızı kart.
Aşırı güç kullanılmaması: Sarı kart.
Kalecilere yapılan müdahaleler
Yüksek etkili veya aşırı agresif fiziksel temas olmadığı sürece genellikle göz ardı ediliyordu.
Topa oynamak niyetinde olmadan kalecinin hareketini haksız bir şekilde engelleyen veya etkileyen hücum oyuncularına sıkı bir şekilde odaklanılır.
Penaltı alanı içindeki kaleciyi korumak için derhal faul verilecektir.
Tutma Faulleri
Duran toplar sırasında fiziksel temas için belirlenen eşik sıklıkla çok hoşgörülü bulunmaktaydı.
Saldırgan üzerinde açık ve somut bir etkiye sahip olan, futbolla ilgisi olmayan tutma hareketlerinin sahada daha iyi fark edilmesi.
Bir savunma oyuncusu topu almak yerine sadece rakibi hedef alırsa, doğrudan serbest vuruş veya penaltı verilecektir.