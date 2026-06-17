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Ted Lasso ve Rebecca Welton arasında bir aşk mı var? Hannah Waddingham, AFC Richmond taraftarlarının görmek istediği aşk hikâyesi hakkında sorulara yanıt verdi
Ruh ikizi mi, yoksa sadece arkadaş mı?
AFC Richmond televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanırken, Ted Lasso ile Rebecca Welton arasında yaşanabilecek olası bir romantik ilişki konusundaki uzun süredir gündemde olan soru, tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor. Hayran kitlesinin büyük bir kısmı bu ikilinin nihayet bir araya gelmesini desteklese de, Waddingham, Amerikalı teknik direktör ile kulüp sahibinin bir çift olması fikrine pek ikna olmuş değil.
Emmy ödüllü oyuncu, Variety’ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Normlara karşı gelmemizi çok seviyorum. Ve onlar şüphesiz ruh ikizi, ama bu pek çok anlama gelebilir.” Taraftarların neden romantik bir birleşmeyi bu kadar çok istediğini anlasa da, 4. sezonun nihayet o anı yaşatıp yaşatmayacağı konusunda çekingen davranarak sadece “Dizideki tüm ilişkileri seviyorum” diye ekledi.
- AFP
Greyhound ailesine geri dönüş
3. sezonun finali, Rebecca’nın hikâyesini kadın takımında yeni bir amaç bulmasıyla mutlu bir sonla tamamlamış gibi görünüyordu. Ancak Waddingham, ödüllü yapımda daha fazlasının olacağından her zaman şüphelenmişti. Önceki finalin “fazlasıyla bir gerilim anı” gibi geldiğini belirten oyuncu, bu karakterden ayrılma düşüncesinin “bir dostu kaybetmek gibi” hissettirdiğini itiraf etti.
2023 yılında 283 milyondan fazla izlenme saatine ulaşan dizinin dünya çapındaki muazzam popülaritesini Waddingham, set içinde ve dışında hüküm süren olumlu atmosfere bağlıyor. “Bu dizideki pozitifliği çok seviyorum,” diye açıkladı. “AFC Richmond ailesinin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.” Oyuncular arasındaki bağ hâlâ güçlü; Waddingham, rol arkadaşı Brett Goldstein ile hâlâ neredeyse her gün konuştuğunu açıkladı.
Jason Sudeikis ile çalışmak
Yeni dizinin çekimleri, özellikle ortak yaratıcı ve başrol oyuncusu Jason Sudeikis’in kendine özgü çalışma tarzı nedeniyle, bazı tuhaflıklarla geçmedi. Waddingham, setteki yaratıcı süreç ve senaryonun sürekli gelişimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
“Sudeikis’in çalışma tarzının doğası gereği, bir sahne içinde her zaman biraz uzlaşma olur,” diye açıkladı. “O, sahneyi stüdyoda dinler, sonra da biz üzerinde ince ayarlamalar yaparız. O çocukla çalışırken, her duruma uyum sağlamak zorundasınız. Onun son dakikada değişiklik yapması nedeniyle, ikimizin arasında sürekli bir sevgi-nefret ilişkisi var.”
- Apple TV/Getty
Üç mevsimi kapsayan yeni bir hikâye
Yaratıcı ekibin “üç sezonluk yeni bir hikâye” oluşturmakla görevlendirildiğinin açıklanmasının ardından, dizinin geleceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. Bu durum, yakında yayınlanacak 4. sezonun sadece tek seferlik bir özel bölüm değil, Nelson Road’daki karakterler ve ötesinde yepyeni bir hikâye dizisinin başlangıcı olduğunu gösteriyor.
Phil Dunster’ın canlandırdığı Jamie Tartt gibi bazı tanıdık yüzler ilk dönüşte yer almayabilir, ancak dizinin genişletilmiş yol haritası, orijinal kadro üyelerinin yeniden ortaya çıkması için bolca fırsat sunuyor. Şu an için hayranlar, Lasso döneminin bir sonraki bölümünün potansiyel prömiyer tarihi olarak açıklanan Ağustos 2026’yı sabırsızlıkla bekliyor.