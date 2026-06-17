Ted Lasso ve Rebecca Welton arasında bir aşk mı var? Hannah Waddingham, AFC Richmond taraftarlarının görmek istediği aşk hikâyesi hakkında sorulara yanıt verdi

AFC Richmond televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanırken, Ted Lasso ile Rebecca Welton arasında yaşanabilecek olası bir romantik ilişki konusundaki uzun süredir gündemde olan soru, tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor. Hayran kitlesinin büyük bir kısmı bu ikilinin nihayet bir araya gelmesini desteklese de, Waddingham, Amerikalı teknik direktör ile kulüp sahibinin bir çift olması fikrine pek ikna olmuş değil.

Emmy ödüllü oyuncu, Variety’ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Normlara karşı gelmemizi çok seviyorum. Ve onlar şüphesiz ruh ikizi, ama bu pek çok anlama gelebilir.” Taraftarların neden romantik bir birleşmeyi bu kadar çok istediğini anlasa da, 4. sezonun nihayet o anı yaşatıp yaşatmayacağı konusunda çekingen davranarak sadece “Dizideki tüm ilişkileri seviyorum” diye ekledi.



