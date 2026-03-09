Ted Lasso'nun 4. sezonunun yayınlanmasından önce yeni "üç sezonluk hikaye" ortaya çıktı - Jason Sudeikis, AFC Richmond dünyasına geri dönüyor

Ted Lasso'yu üç duygusal ve komedi dizisi boyunca hayata geçiren Bill Lawrence, üç yıl önce dizi "doğal bir sonuca" ulaştığında diziyi geri getirmek için herhangi bir plan olmadığını itiraf ediyor.

Lawrence, 2026'daki yeniden canlandırmada yer almayacak, ancak ScreenRant'a, yeni bölümlerin "harika" olduğunu ve gelecek bölümlerin ön izlemesini izlediğini söyledi. Ted Lasso'nun, bir dizi yeni karakter ve hikayenin tanıtılmasıyla farklı bir yöne doğru ilerleyeceği düzenli olarak belirtiliyor.

Küresel bir fenomenin yaratılmasına katkıda bulunan Lawrence, popüler rolleri bir kez daha üstlenmeye hazır "bir grup aktör, aktris, yazar ve yetenek" varken, sağlam temeller üzerine inşa etmek için "denememek aptalca" olacağını kabul ediyor.

Lawrence ayrıca, Ted Lasso ekibinin Apple TV tarafından "anlatılacak üç sezonluk bir hikaye daha" bulmakla görevlendirildiğini iddia etti. O, "Jason'ın bir vizyonu olduğunu biliyorum ve Ted'in bundan sonra ne yapacağına dair spoiler vermek istemiyorum, ama zamanın geçmesi hikayeyi satın aldığını düşünüyorum ve insanların bunu gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Bu sadece Ted Lasso'nun devamı değil. Ted Lasso'nun devamı değil, aksi takdirde Jamie Tartt Rooster dizisinde yer almazdı."