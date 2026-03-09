Apple TV
Çeviri:
Ted Lasso'nun 4. sezonunun yayınlanmasından önce yeni "üç sezonluk hikaye" ortaya çıktı - Jason Sudeikis, AFC Richmond dünyasına geri dönüyor
Ted Lasso, 2026 yılında kadın takımının koçu olarak geri dönecek.
Aylarca süren spekülasyonların ardından, başrol karakterini canlandıran ve senaryo ekibinin bir parçası olan Sudeikis, Mart 2025'te Ted Lasso'nun Apple TV yayın hizmetlerine geri döneceğini doğruladı.
Sezon 3'ün sonunda memleketi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Lasso'nun "bir kadın takımını çalıştıracağını" duyurdu. Hollywood aktörü o noktada başka bir bilgi vermedi, ancak o zamandan beri Kansas ve Londra'da çekimler yapıldı.
- Getty Images
Ted Lasso'nun kaç yeni sezonu çekilecek?
Ted Lasso'yu üç duygusal ve komedi dizisi boyunca hayata geçiren Bill Lawrence, üç yıl önce dizi "doğal bir sonuca" ulaştığında diziyi geri getirmek için herhangi bir plan olmadığını itiraf ediyor.
Lawrence, 2026'daki yeniden canlandırmada yer almayacak, ancak ScreenRant'a, yeni bölümlerin "harika" olduğunu ve gelecek bölümlerin ön izlemesini izlediğini söyledi. Ted Lasso'nun, bir dizi yeni karakter ve hikayenin tanıtılmasıyla farklı bir yöne doğru ilerleyeceği düzenli olarak belirtiliyor.
Küresel bir fenomenin yaratılmasına katkıda bulunan Lawrence, popüler rolleri bir kez daha üstlenmeye hazır "bir grup aktör, aktris, yazar ve yetenek" varken, sağlam temeller üzerine inşa etmek için "denememek aptalca" olacağını kabul ediyor.
Lawrence ayrıca, Ted Lasso ekibinin Apple TV tarafından "anlatılacak üç sezonluk bir hikaye daha" bulmakla görevlendirildiğini iddia etti. O, "Jason'ın bir vizyonu olduğunu biliyorum ve Ted'in bundan sonra ne yapacağına dair spoiler vermek istemiyorum, ama zamanın geçmesi hikayeyi satın aldığını düşünüyorum ve insanların bunu gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Bu sadece Ted Lasso'nun devamı değil. Ted Lasso'nun devamı değil, aksi takdirde Jamie Tartt Rooster dizisinde yer almazdı."
Neden daha fazla orijinal oyuncu geri dönebilir?
Tartt, ilk etapta geri dönmeyecek olan Sezon 1-3'ün ana karakterlerinden biridir. Gizemli forveti canlandıran Phil Dunster de bunu doğruladı. Ancak, üçsezon daha çekilmesi halinde, orijinal oyuncu kadrosunun geri dönmesi için fırsatlar doğabilir.
Warner Bros Television CEO'su Channing Dungey, daha önce 5. ve 6. sezonlar için henüz herhangi bir teklif almadığını açıklamıştı, ancak bu sezonlar yolda gibi görünüyor ve hayranlar bir kez daha "İnanmaya" cesaret ediyor.
Apple TV'nin geliştirme başkanı Matt Cherniss, izleyicilerin gelecek olanları beğeneceğinden emin. Cherniss, Deadline'a şunları söyledi: "Ted Lasso'nun dördüncü sezonundan büyük umutlar besliyorum, bu yolda ilerliyoruz. Ted Lasso hakkında daha önce söylenmemiş ne söylenebilir bilmiyorum, ama geri döneceği için çok heyecanlıyız."
Dizinin kendini yeniden keşfedeceği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Dizinin gidişatı hakkında bir şey söylemek istemiyorum, sadece Ted Lasso'yu seviyorsanız, gelecek sezonu da seveceğinizi düşünüyorum."
Ted Lasso 4. sezon yayın tarihi: Ne zaman prömiyer yapacak?
Ted Lasso'nun 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak çeşitli haberlere göre dizi 2026 yılının Ağustos ayında Apple TV+'da yayınlanmaya başlayacak.
Reklam