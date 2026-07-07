“Ted Lasso” dizisinin yıldızı Hannah Waddingham, “Lady Greyhounds” için “harika bir sezon” vaat ederken, Jason Sudeikis ise AFC Richmond dünyasını 4. sezonla yeniden ekranlara getiriyor

"Lady Greyhounds"un ortaya çıkışı, ilk olarak 3. sezon finalinde ipuçları verilen önemli bir hikâye dönüm noktasını işaret ediyor. Bir önceki bölümün son anlarında, Juno Temple’ın canlandırdığı Keeley Jones karakteri, Rebecca’ya bir AFC Richmond kadın takımı kurulması önerisinde bulunmuştu; bu hamlenin yeni dizinin odak noktası olacağı artık kesinleşti.

Richmond evreninin bu şekilde genişlemesi, kulübün ruhunun hikayenin merkezinde kalmasını sağlarken, sporun yeni alanlarını da keşfetmeye olanak tanıyor. Özet, hikayenin bu geçişe büyük ölçüde odaklanacağını doğruluyor ve şöyle diyor: "Dördüncü sezonda Ted, Richmond’a geri döner ve şimdiye kadarki en büyük zorluğuyla yüzleşir: ikinci ligdeki bir kadın futbol takımını çalıştırmak. Sezon boyunca Ted ve takım, düşünmeden harekete geçmeyi öğrenir ve hiç düşünmedikleri riskleri göze alırlar."