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“Ted Lasso” dizisinin yıldızı Hannah Waddingham, “Lady Greyhounds” için “harika bir sezon” vaat ederken, Jason Sudeikis ise AFC Richmond dünyasını 4. sezonla yeniden ekranlara getiriyor
Richmond yeni bir başlangıca hazırlanıyor
Apple TV fenomeni dördüncü sezonuna hazırlanırken beklentiler doruk noktasına ulaşıyor. Pilot bölümden bu yana AFC Richmond’un sahibi Rebecca Welton’ı canlandıran Waddingham, gelecek bölümlerin Emmy ödüllü yapımdan hayranların beklediği yüksek standartları koruyacağını doğruladı.
Oyuncu, kısa süre önce yeni senaryoların gidişatına ilişkin heyecanını paylaştı ve özellikle kulübün kimliğindeki evrimi vurguladı. Yapımın kalitesinden bahseden Waddingham, “Ah, bu sezon… Senaryolar her zamanki gibi mükemmelliğini sürdürüyor ve Lady Greyhounds’larımız da var. Yani, harika bir sezon olacak,” dedi.
- Getty Images Entertainment
Lady Greyhounds’un Yükselişi
"Lady Greyhounds"un ortaya çıkışı, ilk olarak 3. sezon finalinde ipuçları verilen önemli bir hikâye dönüm noktasını işaret ediyor. Bir önceki bölümün son anlarında, Juno Temple’ın canlandırdığı Keeley Jones karakteri, Rebecca’ya bir AFC Richmond kadın takımı kurulması önerisinde bulunmuştu; bu hamlenin yeni dizinin odak noktası olacağı artık kesinleşti.
Richmond evreninin bu şekilde genişlemesi, kulübün ruhunun hikayenin merkezinde kalmasını sağlarken, sporun yeni alanlarını da keşfetmeye olanak tanıyor. Özet, hikayenin bu geçişe büyük ölçüde odaklanacağını doğruluyor ve şöyle diyor: "Dördüncü sezonda Ted, Richmond’a geri döner ve şimdiye kadarki en büyük zorluğuyla yüzleşir: ikinci ligdeki bir kadın futbol takımını çalıştırmak. Sezon boyunca Ted ve takım, düşünmeden harekete geçmeyi öğrenir ve hiç düşünmedikleri riskleri göze alırlar."
Sudeikis ve tanıdık yüzler geri dönüyor
Dikkatler artık oyunun kadınlar tarafına kayıyor olsa da, dizinin duygusal özü, adını taşıyan koç rolünü yeniden üstlenen Jason Sudeikis sayesinde değişmeden kalıyor. Üçüncü sezonun sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Ted’in Birleşik Krallık’a dönüş yolculuğu, Greyhounds futbol takımının yeni döneminin başlangıç noktası oluyor.
Sudeikis ve Waddingham’a, dizinin başarısıyla özdeşleşmiş birçok sevilen isim de yeniden katılıyor. Hayranlar, Brett Goldstein, Brendan Hunt ve Jeremy Swift’i yeniden sahada izlemeyi dört gözle bekleyebilirler. Kulüp, yeni sezon için kadrosunu genişletirken, bu isimlere Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern ve Grant Feely gibi yeni yetenekler de destek verecek.
- Getty Images Entertainment
Greyhounds maçlarını ne zaman izlemeli?
Kulübün taraftarları, takımın tekrar sahaya çıkmasını görmek için çok fazla beklemek zorunda kalmayacak. Ted Lasso’nun 4. sezonunun prömiyeri resmi olarak 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılacak. Dizi, Apple TV’ye özel olmaya devam ediyor; platform, yeni bölümler yayınlanmadan önce şimdiye kadarki serüveni yakalamak isteyenler için yedi günlük ücretsiz deneme imkanı sunuyor.
Waddingham, futbol menajerliği dünyasına geri dönüşünün yanı sıra, 15 Temmuz’da yayınlanacak olan Prime Video dizisi Ride or Die’da da başrol oynuyor. Ancak spor dünyasını asıl heyecanlandıran, “Lady Greyhounds”un herkesin en sevdiği bıyıklı menajerin rehberliğinde sahneye çıkmaya hazırlanmasıyla birlikte Nelson Road’a geri dönüşü.
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