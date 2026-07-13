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“Ted Lasso” dizisinin yıldızı Cristo Fernandez, El Paso Locomotive’e katıldıktan iki ay sonra USL’de profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktı
Richmond’un yıldızı için futbol, hayatın ta kendisidir
Cumartesi gecesi hayat, sanatı taklit etti; “Ted Lasso” dizisinde enerjik forvet Dani Rojas rolünü canlandırmasıyla tanınan Fernandez, USL’de resmi maçlara ilk kez çıktı. Oyuncu, El Paso Locomotive’in New Mexico United ile oynadığı USL Kupası karşılaşmasının 79. dakikasında oyuna yedek olarak girdi.
91 numaralı formayı giyen Fernandez, profesyonel bir ortamda ilk kez sahaya çıktı. Maç, Locomotive'in 2-0 mağlubiyetiyle sonuçlansa da, bu maç 35 yaşındaki oyuncunun profesyonel spora geri dönüşüyle ilgili olağanüstü yolculuğunun doruk noktası oldu.
- Chicago Fire
Meksikalı forvet için gerçek bir eve dönüş
Fernandez, eski Liga MX takımı Tecos’un gençlik takımlarında yetiştiği için profesyonel futbolun zorluklarına yabancı değildir. Her ne kadar sakatlıklar onu 20’li yaşlarının başında başarılı bir oyunculuk kariyerine yönelmeye zorlasa da, yüksek seviyede futbol oynama arzusu hiçbir zaman tam olarak kaybolmadı.
Sahaya dönüş yolu yoğun bir hazırlık sürecini gerektirdi; oyuncu, geçen yıl kendini fiziksel olarak test etmeye başladı ve bu süreçte kendini bu işe adamış bir performans koçları ve uzmanlar ekibinden destek aldı. 2026 yılının başlarında Chicago Fire'ın yedek kadrosunda geçirdiği deneme döneminin ardından, sonunda El Paso'daki teknik ekibi etkileyerek profesyonel bir sözleşme imzaladı.
Duygusal yolculuğa dair düşünceler
Fernandez için profesyonel olarak oynama fırsatı, bir halkla ilişkiler kampanyasının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Bu ilk maç, bir zamanlar fiziksel sorunlar nedeniyle rafa kaldırılmış olan hayat boyu süren bir hayalin gerçekleşmesini simgeliyor. Oyuncu, kendisini televizyonda herkesin tanıdığı bir isim haline getiren bu sporla kurduğu derin bağdan sık sık bahsetmiştir.
Eşsiz kariyer yolundan bahsederken Fernandez daha önce şöyle demişti: “Futbol bana hem en güzel anları hem de en hüzünlü anları yaşattı. Sanırım bu yüzden benim için futbol, hayatın ta kendisidir.” Kısa sürse de ilk maçı, sahaya son dakikalarda girip sarı kart görmesiyle heyecan dolu bir an yaşadı.
- Getty
O büyük anın ardından alçakgönüllü kalmak
Maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncu, Hollywood kariyerinin yanı sıra USL’ye adım atmasını destekleyenlere teşekkür etmek için sosyal medyaya başvurdu. O geceki mağlubiyete rağmen, televizyonda “futbol hayattır” sözüyle tanınan bu adam için bu dönüm noktasının önemi gözden kaçmadı.
Fernandez, Instagram Hikayesi’nde şöyle yazdı: “Tanrı’ya, aileme, arkadaşlarıma ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. Çalışmaya devam edelim.” Resmi olarak ilk maçını geride bırakan Fernandez’in ardından, dikkatler artık “Dani Rojas”ın sihrinin El Paso’nun sıralamada yükselmesine yardımcı olup olmayacağına yöneldi.
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