“Ted Lasso” dizisinin yıldızı Cristo Fernandez, El Paso Locomotive’e katıldıktan iki ay sonra USL’de profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktı

Fernandez, eski Liga MX takımı Tecos’un gençlik takımlarında yetiştiği için profesyonel futbolun zorluklarına yabancı değildir. Her ne kadar sakatlıklar onu 20’li yaşlarının başında başarılı bir oyunculuk kariyerine yönelmeye zorlasa da, yüksek seviyede futbol oynama arzusu hiçbir zaman tam olarak kaybolmadı.

Sahaya dönüş yolu yoğun bir hazırlık sürecini gerektirdi; oyuncu, geçen yıl kendini fiziksel olarak test etmeye başladı ve bu süreçte kendini bu işe adamış bir performans koçları ve uzmanlar ekibinden destek aldı. 2026 yılının başlarında Chicago Fire'ın yedek kadrosunda geçirdiği deneme döneminin ardından, sonunda El Paso'daki teknik ekibi etkileyerek profesyonel bir sözleşme imzaladı.



