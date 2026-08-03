Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle direndi, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına geç de olsa izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl zorluk bu parayı akıllıca kullanmak olacak, çünkü Isak'tan elde ettiklerini tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri takıma çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın Isak'ın ardından St. James' Park'tan çıkış kapısına yönelme isteği, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işleri yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Hücum üçlüsünün hemen her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu ücret daha makul görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'e istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardı; bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Rüyaları süsleyen türden. Premier League'de, özellikle son iki yılda, oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca, kenarda kalacak bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi de inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

Mark Doyle