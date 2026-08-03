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Jordan Henderson Chelsea grades gfxGOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Tecrübeli Jordan Henderson, Chelsea'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu liderlik ve tecrübeyi katacak: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir. Üstelik bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası’yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı büyük yıldızlar 1 Eylül’deki son gün öncesinde yüksek bonservisli hamlelere imza attı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün ya da hatta oyuncunun, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL ise oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca tamamlanan her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford açısından: Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünü kesmesi zaten pek olası değildi; kulüp, sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sessiz geçen transfer döneminin ardından Brentford piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek değer gören Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bonservis bedeliyle takıma katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin geçmişte çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri biriktirip gelecekte elit yıldızlara dönüşecekleri yönündeki kör umuda dayanan transfer stratejisinden son derece keskin bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdinin ise İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayranı bulunan Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerileri için değil, saha dışında sağlayacakları nedeniyle transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği ince dengeli anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek, ancak son Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir şekilde kolunu kırmasına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, görkemli kariyerinin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi duruyor ve başarılı olamayacağına iddiaya girmezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği döneme dek onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, üst düzeydeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında kayda değer bir bonservis bedeli olan 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) karşılığında Barco'yu kardeş kulübünden kadrosuna kattığı bildirildi. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olurken, bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transfer oldu ve Strasbourg, Arjantinlinin ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı verdi, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç sağladı ve topsuz oyunda sahanın her karışını kullandı. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmeyi kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'nun Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için bu transfer adeta kaçırılmayacak bir fırsattı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan, kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ek bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya topu rakip yarı sahada dolaştırma ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etme konusunda güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi durumunda onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve ortaya çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli de var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar kısa sürede geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu ise geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik adam da Alonso. Arjantin adına turnuvada sadece 19 dakika oynamış olsa da Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de Barco'nun hanesine artı yazacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından olabildiğince fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismi olan oyuncunun ayrılması, Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. 35 yaşında önüne çıkan bu kadar sıra dışı bir fırsat nedeniyle Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyememesi sebebiyle, buna layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ve Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Üstelik sadece kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacaktı. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin şu ana kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun yedeği olması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Welbeck, hâlâ üst düzey katkı verebilecek durumda olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında da önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda yer alması bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı da sunabilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap’in Chelsea’de kalması durumunda hem onun hem de Pedro’nun kusursuz akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

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  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maçtan uzak bırakan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de göz kamaştırıcı bir süreç geçirdi, savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, tarihi ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, ünlü üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların ayrılması da muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için kayda değer bir risk taşıyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli futbolcusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, veteran oyuncular için bir anlamda sığınak ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için, bunu bir tür transfer çalımı olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi de sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da gayet uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasına da İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onun milli takım seviyesinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az zaman geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede denemek istediğinin de farkında oldukları bildirildi. Şişirilmiş piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite katma yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda köklü bir değişime çaresizce ihtiyacı vardı; çünkü yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkan hiç kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, durum biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi. Adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa Milli Takımı'nın tam üyesi olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir bedel olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele kadrodaki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek. Bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde dirençli performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni çevresinde hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Belki de duygular karışık. Bir yandan, geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etmelerinde, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynadığı için Forest, Anderson’ın ayrılığına üzülecektir. Anderson takımın merkeziydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, bu konuda Forest ikincisini söylüyor, her hâlükârda bu, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline alınan bir oyuncu için devasa bir meblağ. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da yokluğu elbette hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Geçen sezon İngiltere’nin en üst düzey liginde herkesten daha fazla topla buluşan ve herkesten daha fazla ikili mücadele kazanan, Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir eşleşme gibi göründüğü anlamına geliyor. Ancak bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve daha Şampiyonlar Ligi’nde bile forma giymedi. Anderson hâlâ milli takım düzeyinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesi gerekmesinin hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda yapılmış doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı çok açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’e kıyasla daha komple bir futbolcu görüntüsü veriyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, bu yaz Garnacho’yu bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk macerası ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi düşünüldüğünde, gönderilmesi son derece zor bir oyuncuya dönüşebilirdi. 10 günden biraz daha uzun bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da dört yıllık sözleşmeye zaten imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen başantrenör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi yönünde olacak. Ancak bir süredir Manchester United günlerinde onu böylesine öne çıkan bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden yoksun görünmesi nedeniyle, bu hamlenin önemli bir risk barındırdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu muhtemelen yüksek bir bedelle satın alma yükümlülüğü sürerken bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira UEFA açısından Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı maksimize etmek için açıkça kurgulanmış durumda. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservis bedelleri arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park taraftarı, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece yüksek beklenti içinde; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka temkinli yaklaşacağı açıktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç kadrolarına nadiren dahil edildi. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge açısından: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu, ancak Club Brugge iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübü güçlü bir konuma getirmişti. Bu miktardaki para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal açısından: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kriteri karşılayan bir isim olacak. Yunanistan Milli Takımı oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak çok iyi bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde belli bir risk de var; bonservis günümüz piyasasında makul görünse bile Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Gerçi o dönemde çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu, bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu tecrübeden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir, ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis açısından: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama fırsatıyla Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmanın da moralini taşıyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standartları korumak, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Şimdi, kuzey Londra'da kendini kanıtlamaya çalışırken asıl sıkı çalışma başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Muhtemelen şartlar içinde yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalaması gibi bir ihtimal yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneğe sahip değildi. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açık şekilde daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başardığı için de iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer politikası nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak bu tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirmesi için daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’a gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi son şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın bir para ve Villa’nın bir yedek bulmasına büyük katkı sağlayacağı gibi, aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine de yardımcı olacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin varlıklı sahiplerinin Premier League’in mali kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olduğunu düşünüyor. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’a net bir üstünlük kurdu. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’ta ortaya çıkmasını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulma konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sırtında sadece iki iyi Premier League sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla para ödediğini inkâr etmek mümkün değil. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi Alonso’nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor; Alonso da Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibilerle açıkça harika bir iş çıkarmıştı. Yine de biz, paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester’daki eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağıydı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişimde bulunduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kariyerinde gerçekten çok fazla maç yükü var. Ancak Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmaların mali açıdan ulaşılamaz hale gelmesinin ardından, gelişi Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacaktır. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da ortaya koymuş, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Dolayısıyla, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılığının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayıs ayında 29 yaşına basmasının ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United tartışmasız şekilde başka bir seviyede ve bu da, pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını kuşkusuz büyük bir iştahla karşılayacak olan Tielemans için çok büyük bir transfer anlamına geliyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz olarak görülmediği açık ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon £ (64 milyon $) artı 2 milyon £ bonus teklifinin geri çevrilemeyecek kadar iyi olduğu ortada. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon £ karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma iyi hatırlanacak bir iş olmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra United'ın karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça elden çıkarmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon £'luk paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre bulup bulamayacağı henüz belli değil ve bu, United'ın başka kimi transfer edeceğine büyük ölçüde bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın ona daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da Santos'un yakında eski kulübü olacak takımın Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamamış olması nedeniyle doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Esasen, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon kesin olarak patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini sert şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaket bir sezonun bitiminden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak hayalin ölümünü asıl temsil eden şey, Tonali'nin tüm takımlar içinde Tottenham'a gitmesi. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda görünüyor; bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle yine boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi gelişme gösterebilecek bir isim gibi duruyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bunun karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer yaklaşımı nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League'deki rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sürecinde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. O ise bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, bunun sebebi ne? Açıkçası, Serie A'dan bir takımın Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak kadar paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bedelden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da tartışmasız şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan uzun süre kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelmiş bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulmuş olması Inter adına sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi kendisi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı fırsatları değerlendiren bir kulüp olarak ün kazanmaya başlayan Real Madrid için bir başka çok akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmada olduğundan hücumda tartışmasız daha etkili olan bir başka sağ taraf savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir bonservisle en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da sebebi. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir kısmını üzerinden alacaktır. Jose Mourinho ile üstleneceği rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken, takımın en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarması. Bu yüzden, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. İki felaket sezonun ardından, ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacakken, Spurs kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek niyet beyanıysa, bu onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka sopaya dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak bunun yerine, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde tamamlayan Spurs'e gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir transfer gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması nedeniyle İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak bu yine de dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada sadece arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi bu, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş refleksif bir karar değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattında yaptığı dinamik performanslarla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir ilk 11'e girmek biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda keyfi yerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha oldukça akıllıca bir anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak yüksek 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir bonservis geliri elde etme kararı aldığı iddia ediliyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve belki de 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması üzücü. Ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmak zaten her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisini gösteren ilginç bir işaret, teknik direktör olarak değil. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun uzun süredir Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorlu temposuna da uygun olmalı. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir hava var; bu, Serie A ölçülerinde çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı. Ayrıca oyuncu henüz 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında sadece iyi bir sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra'nın kendisi verebilir. Çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter yerine bu kararı almasının nedeni, Chelsea'nin bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere'nin en üst seviyesinde sınama fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir. Ayrıca bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, Parc des Prince’de geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü yedek kulübesinde oturarak geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo ortaya koymuyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon euro karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de sonradan oyuna girerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda İtalya’da burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ama Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça belirtelim, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de No.9 pozisyonunda Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı güvenceye yakın bile değil. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, başrole geçmek adına uzun zamandır beklenen bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü forvetlere sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece sonradan oyuna sokulabilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak çünkü bu bedel zaten büyük bir rakamken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş hamlesi; altı yıl önce sadece 2 milyon £’a transfer ettiği bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, satış yapma konusunda en iyi kulüplerden biri olarak ününü daha da güçlendirecek. Bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiren unsur ise Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olmasıydı. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır, her ne kadar daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olarak görüldüğü bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştüreceklerdir; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu ve bunun ayrı bir transfer olacağı özellikle dikkat çekiyor. Ellerindeki Lewis Dunk ve Olivier Boscagli’nin yanı sıra Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanmasıyla, stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan isim oydu. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısında son yılına girmeye çok yakın olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığını düşünmeden edemiyorsunuz. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekte 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton pazarlık masasında ne kadar zorlu olduğu bilinen bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmek zorunda hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero’nun ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin görünüyor, takımın diğer stoperi Micky van de Ven de onu takip edebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir çok ihtiyaç duydukları mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ortaklığı kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu, fazlasıyla mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla eğer sözde ‘Big Six’ kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, her ne kadar ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamasalar da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu baştan beri bağlıydı. Bu da onun 40 milyon euro (£34,5m/$45m) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro (£13m/$17m) kâr, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ çok önemli. Munoz’un 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından ayrılması zaten her zaman muhtemeldi ve serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine bir halka daha! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool piyasa fırsatını sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken bu hamleyi araya girerek çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir bakıma büyük bir transfer başarısı olarak görecektir, ancak kulüp böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu sonradan çok hesaplı olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayarak her iki kanatta ve merkezde görev yapabiliyor. Hem direkt oynayan hem süratli olan, aynı zamanda savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni teknik direktörün bu transferi özellikle istediğinin konuşulduğu ortamda, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor. Bununla birlikte, kulübün bunun yaşanmayacağından emin olduğu bildirilse de genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın tekliflerisinin de kabul edilmesinin ardından, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşip uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak ve vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer bulmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesinin beklendiği düşünülürse bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yeni görünümlü hücumunda yine de bolca fırsat görmeli. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, 2024-25 sezonundaki şampiyonluk yolculuğunda kariyerinin zirvesindeyken onunla yeni sözleşme imzalasaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonunda bonservissiz şekilde ayrıldı. Hal böyleyken, Liverpool'un aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, dağınık geçen ve çok sayıda dikkat çeken hatayla bölünen bir sezonda Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkes için büyük bir zaman kaybıydı. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek; bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmadı. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynuyor ve bu hamle kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Los Blancos üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu, çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir transfer havası taşıyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı adapte olması gerekecek; Bernabeu gibi kaynayan bir kazan ortamında, Anfield'daki son sezonunu etkileyen türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bonservissiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak güvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek finansal açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi karakteri, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid yalnızca bonservissiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da bu transferde çalım attı. Aylardır süren spekülasyonların ardından, hatta Bernardo'nun bizzat yorum yaptığı bu söylentiler nedeniyle, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında hâlâ en büyük maçlarda ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'a karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi ise Bernardo'nun, Madrid kadrosunun genç üyeleri için muhtemelen ideal rol model olması; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yani yetenek ile azmin kusursuz karışımı olması. Bu bağlamda, Portekiz milli oyuncusunun Barcelona'ya gidecek gibi görünen transferinin neden Real Madrid tarafından çalındığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda elde edecek. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, onun hiç şüphesiz benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti son derece sert ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş metre kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla Madrid'e belki de biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü olsa da Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de geldikten sonra pek parlak olmayan bir başlangıcın ardından kulüpte önemli bir savunma figürüne dönüştü, bu yüzden onun zararla ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi mevkisinde dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken baştan fazla ödeme yapmıştı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği ve kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyona ($69 milyon) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetinecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi şekilde tecrübe eksikliği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine kesinlikle güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir transferle başladı. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın karşılığının anında alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla gidenler konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin açık ara en büyük kazananı olan Cucurella, dümensiz bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen “evet” dediği varsayılıyor. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit oyunculardan biri haline gelme şansı da yüksek; Carreras’ın ise Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman forma giymesi bekleniyor. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, hemen katkı vermek zorunda; aksi halde Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığı kısa sürede ona yönelebilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla sıralanır. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olarak kadroya katıldı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu ve Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamadı, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, hırsı ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı fazlasıyla netleşti. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılmakta zorlanılıyordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek gerçekten bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, ancak Tottenham'ın hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki bir soyunma odasına önemli bir katkı yapabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir ekstra oldu, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci seçeneğe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Buna karşın Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten yalnızca kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmiş olması biraz garip. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı kayda değer ölçüde geliştirme kapasitesine tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu görebilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle direndi, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına geç de olsa izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl zorluk bu parayı akıllıca kullanmak olacak, çünkü Isak'tan elde ettiklerini tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri takıma çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın Isak'ın ardından St. James' Park'tan çıkış kapısına yönelme isteği, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işleri yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Hücum üçlüsünün hemen her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu ücret daha makul görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'e istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardı; bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Rüyaları süsleyen türden. Premier League'de, özellikle son iki yılda, oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca, kenarda kalacak bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi de inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

    Mark Doyle