Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maçtan uzak bırakan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de göz kamaştırıcı bir süreç geçirdi, savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, tarihi ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, ünlü üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların ayrılması da muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için kayda değer bir risk taşıyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli futbolcusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, veteran oyuncular için bir anlamda sığınak ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için, bunu bir tür transfer çalımı olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi de sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da gayet uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasına da İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onun milli takım seviyesinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A
Krishan Davis