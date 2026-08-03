Manchester City için: John Stones'un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City'deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, fakat özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilme ihtimalini her zaman düşük kıldı. City'nin artık eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26'nın başlarında Stones'un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış döneminde yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da bu konudaki şansını muhtemelen tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad'da on yıla yayılan göz kamaştırıcı bir dönem geçirdi; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23'te, o çok istenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların ayrılması muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi sürüyor olsa bile çok yüksek bir bonservis getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile Inter açısından bu hamlede önemli bir risk var. Ancak İtalyan ekibi, Stones'u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad'da kazandığından belirgin şekilde daha az. Artık Scudetto şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesini ummak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, yazın daha erken dönemindeki Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ top kullanımı en iyi stoperlerden biri. Serie A, veteran oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya'daki daha yavaş temponun, Premier League'de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi'nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibilerini geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür büyük fırsat olarak da görebilir. Not: B
Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya'da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya'nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa'da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek olması anlamına da geliyor. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League'in sert rekabetini Serie A'nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama son derece uygun olmalı. San Siro'da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu'nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni'nin yanında ilk 11'de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası'na veda etmenin hayal kırıklığının ardından, yaz sonrasına uzanan İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis