Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından onu geç de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında en doğrusu transfer talebini sunar sunmaz pes edip hemen ayrılmasına izin vermek olurdu; çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir şey onun £69m değerinde olduğunu düşündürmüyor. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç kolay olmayacak. Artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamayan Newcastle'ın, Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi ve Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği, giderek daha da ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp sonunda düzenini sağlamışken ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması pek de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine yoğun pres yapan bir oyuncu; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedeli daha olumlu görünebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı. Ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Bu nedenle, Gordon kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği son derece istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça hedeflediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern, anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve işte Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle