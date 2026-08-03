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Jordan Henderson Chelsea grades gfxGOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Tecrübeli Jordan Henderson, Chelsea'nin çaresizce ihtiyaç duyduğu liderlik ve deneyimi katacak: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini puanlıyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir; hem de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değil! Asıl sebep şu: Sezonun bitmesi tek bir anlama geliyor, transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de 1 Eylül'deki son gün öncesinde büyük isimlerin yüksek bonservisli hamleleriyle bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle çok anlaşma var ki; kulüplerden en az biri, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar verseydi neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük transferde kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her anlaşmayı anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’a zorluk çıkarması zaten pek olası değildi; kulüp, sözleşmesini feshederek onun önünü de açtı. Buna rağmen İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadı’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Coventry’ye kalıcı olarak giden Frank Onyeka ile eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transferinin ardından zaten takviye gerektiren orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon £ (55 milyon $) karşılığında takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve etraftaki en iyi genç yetenekleri biriktirip gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri yönündeki kör umuda dayanan transfer stratejisinden çok keskin bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in çok sayıdaki hayranları arasında yer aldığı Henderson, son yıllarda ciddi biçimde eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne katacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneğinden çok saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi; mizacı ve birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince farkların belirlediği anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek. Buna karşın, Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tutup hatta antrenmanlara çıkarak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu hissettiriyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri haline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da böylesine parlak bir kariyerin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kulüp kültürünü yenileyip umut vadeden genç kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemi başlatması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olacağına karşı iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar, yani o noktada pekâlâ emekli olabileceği yaşa kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46m) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale giden yolda da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco, progresif paslarıyla Strasbourg'a gerçek anlamda delici bir etki kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her karışını kullandı. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en büyük yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı onların Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şansına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Barco'yu kadroya katmak, Chelsea için biraz düşünmeden yapılacak türden bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da dünya çapında dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresifliğiyle Barco, Chelsea'nin topu rakip sahada dolaştırmasına ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmesine katkı sağlayabilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e giderse, onun varlığı bu kaybın etkisini kesinlikle hafifletecektir; ayrıca gelişime açık çok fazla potansiyeli de var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da sadece sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'a kiralanmış, sonuncusu ise geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Arjantin adına turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olsa da, Dünya Kupası gibi göz korkutucu bir sahnede Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışmış olma deneyimi de Barco'nun hanesine artı yazacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role alışması da gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Brighton açısından bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. Danny Welbeck’e, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ayrılığı nedeniyle elbette içerlemezler ama bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı sonrası hâlâ forma giyememesi nedeniyle, layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu an için Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ve Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek olsa da Evan Ferguson, Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu anda belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını işaret etmişti; BlueCo yönetiminde bir kez daha son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacak. Brighton forveti, şu anda 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek sayısına da 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda forveti kadrosunda bulunduran Chelsea’nin giden oyuncular konusunda çalışması gerektiği anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Welbeck, hâlâ fazlasıyla katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde oyuna sonradan girerek bol süre alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28 sezonunda bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues onu kadroda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de kusursuz bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

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  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones'un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City'deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, fakat özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilme ihtimalini her zaman düşük kıldı. City'nin artık eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26'nın başlarında Stones'un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış döneminde yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da bu konudaki şansını muhtemelen tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad'da on yıla yayılan göz kamaştırıcı bir dönem geçirdi; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23'te, o çok istenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların ayrılması muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi sürüyor olsa bile çok yüksek bir bonservis getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile Inter açısından bu hamlede önemli bir risk var. Ancak İtalyan ekibi, Stones'u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad'da kazandığından belirgin şekilde daha az. Artık Scudetto şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesini ummak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, yazın daha erken dönemindeki Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ top kullanımı en iyi stoperlerden biri. Serie A, veteran oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya'daki daha yavaş temponun, Premier League'de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi'nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibilerini geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür büyük fırsat olarak da görebilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya'da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya'nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa'da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek olması anlamına da geliyor. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League'in sert rekabetini Serie A'nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama son derece uygun olmalı. San Siro'da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu'nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni'nin yanında ilk 11'de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası'na veda etmenin hayal kırıklığının ardından, yaz sonrasına uzanan İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yi 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken, bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topa hükmeden ve oyun kurabilen baskın bir savunmacı olarak performansları göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nin kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında oldukları da bildirildi. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirlerdi, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından hesapları dengeleme açısından bu para yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite ekleme yönündeki hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunu umutsuzca yenilemesi gerekiyordu; yeniden form tutan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara bırakırsak tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın hepsi zaman zaman umut verdi ama bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nin gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam Fransa milli oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için mükemmel sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile onların geleceklerini çevreleyen belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Ortada biraz karmaşık duygular olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; zira o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Kelimenin tam anlamıyla her şey onun üzerinden işliyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon £ ister 130 milyon £ olsun, ki Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon £ karşılığında transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir satış yaptı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir parça gibi gösteriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ en uç örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson uluslararası seviyede hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmayacağı çok açık. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma şansı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’e göre daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki çok ama çok büyük fark şu: Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasına girmeyeceği görünmüyor. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz böylesine hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Oyuncunun, batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis beklentisinin ardından gönderilmesi pekâlâ zor olabilirdi. Bundan biraz daha fazla, 10 gün önce Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuçlandı. Bu şartların yerine getirilmesinin oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat isteyen teknik direktör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United günlerinde onu böylesine dikkat çekici bir yetenek yapan enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki rakamlarını tekrar edecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa onu büyük ihtimalle yüksek bir bedelle almak zorunda kalırken bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralların etrafından dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı azamiye çıkarmak için açıkça bu şekilde kurgulanmış. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gitseydi UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzakta omuzlarında daha az baskı olacağını düşünüyorsa yanılıyor; zira Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından son derece büyük beklenti içinde. Bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, gerçekleştirilmesi oldukça kolay görünen şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralamayla katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesin. Tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın ilk beş liginden birinde forma giyseydi kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonuç olarak Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalamasının ardından satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'den geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kutuyu işaretleyecek bir isim olacak. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak çok iyi bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda toplam 51 gole katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferde belli bir risk de var; bonservis bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı; bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle hareket ediyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile belirlediği yüksek standartları sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından kesinlikle büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir anlaşmaya imza atma ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da iyi başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer işleri nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu onun için hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Temelde bu, potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyması için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi hissettiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşılık Blues’un önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi son şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar; bu da Villa’nın bir yedek bulmasına ciddi katkı sağlayacak, aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine yardımcı olacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in mali kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalınamamasının yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücumcularından birini transfer etmek için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu; zira birçok kişi artık transfer döneminin kapanışından önce Blues’un ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a uğramasını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olmasını bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de arkasında sadece iki iyi sezon bulunan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez; ayrıca İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir golü var. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi, en azından dışarıdan bakıldığında öyle. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso’nun onu ikna ettiği bildiriliyor. Bununla birlikte, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli değişim halinde olan bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve alt yaş gruplarında birlikte oynadığı eski Manchester takım arkadaşı Palmer’la birlikte Premier League’de forma giyecek olması bunu daha da anlamlı kılıyor. Gerçekten de gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın ekibi, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle epey yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için anlaşmalarda fiyatın erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze azaltacak. Tielemans, Dünya Kupası'nda klasını bir kez daha ortaya koymuş, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak ve bu ücret karşılığında sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılacak isim olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına basmasının ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa kendi başına da dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu açık; bu da, oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas repertuvarını ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatını kuşkusuz büyük bir iştahla karşılayacak Tielemans için bunu dev bir hamle haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından dönüp ilk takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın yaptığı 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus teklifinin reddedilemeyecek kadar iyi olduğu ortada. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu sinik iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte iyi hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson'ı Man City'ye ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampı başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes transferinin sonuçsuz kalmasının ardından United yöneticilerinin 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Belki de Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının etkisiyle, Santos'un 'düzenli ilk takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla dakika alıp almayacağını zaman gösterecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başka isimlerin de gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılım hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen söndü! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ama asıl rüyanın ölümünü temsil eden şey, Tonali'nin tüm takımlar içinde Tottenham'a gidişi. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılması kesin gibi görünüyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azalttığı için daha fazla sıkıntı kapıda ve bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; üstelik o paranın da büyük olasılıkla yine boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon £'luk anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tonali için de transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon £ ediyorsa, Tonali neden benzer bir ücret gerektirmesin ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda kendisini tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalama ihtimali var gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve bu, Spurs'ün mutlaka karşılığını alması gereken bir kumar. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki ihtiyatlı/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini kadrosuna kattığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali kulüpten ayrılacaksa, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran bu kulüpten ayrılışının Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün olması zaten hiç mümkün değildi ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali'nin yolu, şimdi en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a düştü ve bu tartışmasız şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi iki sezondan daha uzun süre Spurs'te kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulmuş olması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen, formunda olduğunda hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Hakkını vermek gerekirse Inter’in elleri bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun maliyetli fırsatların peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için ayrıldığı bildirilen 30 milyon euronun oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ kenar savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir bonservisle en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği hemen anlaşılmıştı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken klas bir orta saha oyuncusuydu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu pek güçlü olmamasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetimi ender de olsa biraz övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Tottenham, bir daha kendisini asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer ondan da öte. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Farklı rollerde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için gerçekten tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir sopaya dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan önünde bitiren Tottenham'a gitti; bu da hamleyi biraz yatay bir transfer gibi gösteriyor. Yine de Kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes de hiç kuşkusuz De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde olmayabilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile art arda üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu yüzden Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi kullanılacağı da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, 25 yaşındaki oyuncunun ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol atmasının ve ardından Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirmesinin ardından, Fas formasıyla sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük açısından önemli katkı yapabilecek doğru karışıma sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası bundan daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir bakıma kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda tarifsiz bir mutluluk yaşıyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun stiline Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından, bu da Atalanta için bir başka akıllıca hamle olma özellikleri taşıyor. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) dev paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir bonservis geliri elde etme kararı aldığı öne sürülüyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü. Ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra fikri değişti ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı belliydi. Not: A

    Chelsea için: Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisini gösteren ilgi çekici bir işaret, teknik direktör olarak değil. Haberlere göre bu anlaşmaya son onayı veren isim İspanyol çalıştırıcı oldu ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun uzun süredir Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Defans Oyuncusu seçilen Palestra, çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olarak Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League'in zorlu temposuna da uygun görünmeli. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir rakam ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bırakıyor. Ayrıca 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca iyi sayılabilecek bir sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunun cevabını yalnızca Palestra'nın kendisi verebilir. Oyuncu çocukken Inter altyapısında forma giymişti ve bu takımı desteklediğine inanılıyor. Ancak Chelsea'nin teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendini test etme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir. Geçen yaz bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin Liverpool'a katılması da, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da kararını etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer yönetiminde kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için böylesine akıl almaz bir bedel ödemeye hazır birini bulduktan sonra bankaya gülerek gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca o, Parc des Prince’te geçirdiği zamanın büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmedi, hele ki saçma sapan €75m gibi bir bedelle hiç. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını kasasına koydu; üstelik Diomande gerçekten hücumlarını geliştirecek bir oyuncu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatılıyor. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis bedeli ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü üstlenme konusunda fazlasıyla gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek anlamda baskı kurma konusunda onun da pek iyi iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. Kritik olan şu ki artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücret, ama bir Serie A takımı için gerçekten devasa. Sıra sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle; kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline transfer ettiği bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra bitecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle, Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde ettikleri için memnun olacaklardır; her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu ücreti kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatife yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri açısından da çok eksik değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’deki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan isim oydu. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısında son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırılmış olabileceği hissinden kurtulamıyorsunuz. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton pazarlıkta kötü şöhretli derecede zorlu bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, çok mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, haberlerde yer alan ilgisini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak kendisine herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir; bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26’nın son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli her zaman kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon avroluk (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi, ayrıca Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip hamle yaptı ve görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış, Tyneside ekibinin teklifi de haberlere göre kabul edilmiş olmasına rağmen bu transferi aradan çıkararak bitirdi. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride tam bir fırsat transferi olduğu ortaya çıkabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Doğrudan oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak bir isim gibi görünüyor. Ancak yeni başantrenörün, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek; gerçi haberlere göre kulüp bunun böyle olmayacağından emin. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti ve yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel başantrenör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiği için bunun adına genel üretkenliğini artırması da gerekebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yeni görünümlü hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar düşmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda en iyi dönemini yaşarken onunla yeni bir sözleşme imzalasaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan çok kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz ayrıldı. Durum böyleyken, aylarca uzayıp giden ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ortasında, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerini kabul etmesi düpedüz tuhaf olurdu; bu taleplerin haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirildi ve dağınık geçen sezon bir dizi yüksek profilli hatayla gölgelendi. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi olası alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedeflediği Konate'ye istediği türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğuna bakıldığında bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız savunmacı gününde iyi bir stoper ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm sayılmaz ve taraftarlarla medyanın birlikte oluşturduğu yoğun baskı düşünüldüğünde, bu hamle çok kısa sürede ters gidebilecek bir transfer izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmak üzere. Ancak Huijsen'in yanında olası bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi kazanında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türde hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin vazgeçilmez parçalarından biriydi. Nitekim Portekizli yıldız, adeta kusursuz bir Pep Guardiola oyuncusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal veda sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrılması mali açıdan elbette ideal değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden var. Real Madrid, yalnızca bonservissiz olarak üst düzey kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de onu aldı. Aylardır süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'daki Arsenal performansı olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından ne istediğinin vücut bulmuş hali, yetenek ve azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç kuşkusuz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi, ilk beş metre kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu nedenle, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir miktar üzücü olsa da Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alıp 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'deki gelişinin ardından iyi başlamasa da sonrasında Chelsea'nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararla gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevkidaşları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea İspanyol oyuncuyu Brighton'dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken baştan fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği ve kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon ($69 milyon) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetinecektir. Nitekim, temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı ayrıca, ciddi şekilde deneyim eksiği yaşayan kadronun en tecrübeli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemine oldukça tutumlu yaklaşan bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu, son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının anında karşılığını almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Los Blancos ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey performans alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin açık ara en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya'ya dönmek istediği yaygın biçimde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real'den teklif gelir gelmez hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için, Portekizlinin ilk 11'inde Carreras'ın zaman zaman forma giymesi beklenirken onun da kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, hemen performans vermek zorunda; aksi halde sabırsızlığıyla nam salmış Bernabeu tribünlerini kısa sürede karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla sıralanır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jürgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, zirvesindeyken tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yaşının onu yakalamaya başladığı inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erken harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaklardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Kırmızılar adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve kişiliğinin Merseyside'da ciddi şekilde özleneceği de acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı ama bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir küçük bonus, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünen o ki Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı ve bu da Kuzey Amerika'ya giderken onun iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme önermedi. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı ve Spurs dışında seçenekleri de bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirme kapasitesine kuşku yok ve bu da Robertson için Tottenham'ı ocak ayına kıyasla şimdi daha cazip bir seçenek hâline getiriyor olabilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından onu geç de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında en doğrusu transfer talebini sunar sunmaz pes edip hemen ayrılmasına izin vermek olurdu; çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir şey onun £69m değerinde olduğunu düşündürmüyor. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç kolay olmayacak. Artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamayan Newcastle'ın, Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi ve Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği, giderek daha da ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp sonunda düzenini sağlamışken ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması pek de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine yoğun pres yapan bir oyuncu; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedeli daha olumlu görünebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı. Ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Bu nedenle, Gordon kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği son derece istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça hedeflediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern, anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve işte Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle