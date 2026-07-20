"Tebrikler aşkım" - Lamine Yamal, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sevgilisi Ines Garcia ile kutlama yaptı

Garcia’nın Instagram paylaşımı, yayınlanmasından birkaç dakika sonra binlerce tepki topladı; pek çok taraftar, tarihi zaferin ardından hem çifti hem de İspanya’yı tebrik etti. Taraftarlar, bu influencer'ı kanat oyuncusunun destek sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak nitelendirmekte gecikmedi. Kutlamalar sırasında taraftarlar, Garcia'yı Yamal'ın "uğur tılsımı" olarak tanımlarken, diğerleri ise bu ikiliyi futbol dünyasının en popüler genç çiftlerinden biri olarak övdü ve bu kadar genç yaşta şöhretin getirdiği zorluklarla nasıl başa çıktıklarına dikkat çekti.