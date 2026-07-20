AFP
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"Tebrikler aşkım" - Lamine Yamal, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sevgilisi Ines Garcia ile kutlama yaptı
Partnerden gelen “Başardın” mesajı
İspanya, New York New Jersey Stadyumu’nda oynanan gergin final maçında uzatmaların ardından Arjantin’i 1-0 mağlup ederek ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu dramatik bir şekilde kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından, dikkatler bu zafer kazanan İspanyol neslinin simgesi haline gelen Yamal’a çevrildi.
Tanınmış bir moda ve yaşam tarzı influencer'ı olan Garcia, İspanya'nın zaferi kesinleşir kesinleşmez sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı. Stadyumun coşkusuna kapılmış çiftin bir fotoğrafını paylaşan Garcia, "Başardın. Tebrikler aşkım, sen dünya şampiyonusun" diye yazdı.
Yamal, samimi övgüye yanıt verdi
İlk Dünya Kupası macerasının getirdiği muazzam baskıyı yaşına göre olgun bir tavırla karşılayan genç forvet, partnerinin desteğini kamuoyu önünde mutlaka takdir etti. Maç sonrası kutlamaları sırasında Instagram paylaşımına yanıt veren Yamal, kısa ama anlamlı bir mesaj yazarak şöyle dedi: “Seni seviyorum aşkım.” Çiftin sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve nihayet 2026 yılının başlarında ilişkilerini kamuoyuna duyurduğu bildiriliyor.
Influencer'ların etkisi ve hayranların tepkileri
Garcia’nın Instagram paylaşımı, yayınlanmasından birkaç dakika sonra binlerce tepki topladı; pek çok taraftar, tarihi zaferin ardından hem çifti hem de İspanya’yı tebrik etti. Taraftarlar, bu influencer'ı kanat oyuncusunun destek sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak nitelendirmekte gecikmedi. Kutlamalar sırasında taraftarlar, Garcia'yı Yamal'ın "uğur tılsımı" olarak tanımlarken, diğerleri ise bu ikiliyi futbol dünyasının en popüler genç çiftlerinden biri olarak övdü ve bu kadar genç yaşta şöhretin getirdiği zorluklarla nasıl başa çıktıklarına dikkat çekti.
- Getty Images Sport
20 yaşına gelmeden kazandığı iki büyük şampiyonluk
Ferran Torres’in uzatmalarda attığı belirleyici golle İspanya, Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynadığı gergin ve çekişmeli maçı sonlandırarak kupayı kazandı. Torres manşetlere taşınmış olsa da, Yamal’ın turnuva boyunca gösterdiği performans, gol ve asistler açısından olmasa da çalışma temposu ve kalite açısından oldukça önemliydi. 19 yaş 6 günken, Yamal 2024'te kazandığı Avrupa Şampiyonası unvanına bir de Dünya Kupası şampiyonluk madalyası ekleyerek, futbolun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak ününü daha da pekiştirdi.
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