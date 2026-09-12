Getty Images Sport
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'Tazelikten yoksunduk' - Andoni Iraola, zorlu Atletico Madrid maçının ardından Liverpool'un Fulham karşısında yaşadığı sıkıntıları açıkladı
Avrupa gecelerinin ardından yorgunluk etkisini gösteriyor
Iraola, formda gelmeyen bir Fulham takımı karşısında Liverpool'unun sahasında puan kaybetmesinin ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Bu beraberlikle Liverpool, 2011'den bu yana ilk kez Anfield'da üst üste dört lig maçından beraberlikle ayrıldı ve teknik direktör, etkisiz performansın ana nedeni olarak yoğun maç takvimini işaret etti.
Liverpool, hafta ortasında Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı mücadelenin ardından toparlanmak için yalnızca 60 saate sahipti; Iraola'ya göre bu etken, oyuncularının alışılmış yoğunluğunu düşürdü.
BBC Match of the Day'e konuşan Iraola, "Berabere kaldığınızda, özellikle de sahasında, mutlu olamazsınız. Bugün biraz diri değildik ve hücumda fark yaratacak kadar yeterli işi yapmadık" dedi. Sezonun kadrosu üzerinde şimdiden yarattığı fiziksel yükü de anlatan teknik adam, ev sahibinin 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece üç şut çektiğini belirtti. "Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın üzerinden üç günden az, 60 saat geçti ve birçok oyuncu uyum sağlamak zorunda kaldı."
- Getty Images Sport
Anfield'da hücumdaki sıkıntılar sürüyor
Topa büyük ölçüde sahip olmasına rağmen Liverpool, Alvaro Arbeloa'nın takımına karşı net pozisyonlar üretmekte zorlandı. Iraola, savunma yapısının sağlam kaldığını ancak son bölgede yaratıcılık eksikliğinin sonucun belirleyici faktörü olduğunu kabul etti.
Eski Bournemouth teknik direktörü, "Kalemizi gole kapatacak kadar iyiydik. İkinci yarıda biraz daha iyiydi. İlk yarıda maça yavaş başladık, enerjiden yoksunduk ve bu yeterli değildi, hücumda daha iyi olmamız gerekiyor" itirafında bulundu. İstatistikler de onun değerlendirmesini destekliyor; Liverpool, Nisan 2021'den bu yana ilk kez Anfield'da üst üste üç Premier League maçının ilk yarısında gol atamadı.
Bradley Barcola yükselişte
Maçın başlama vuruşu öncesinde öne çıkan az sayıdaki konuşma başlığından biri, Bradley Barcola'nın ilk 11'de yer almasıydı. Genç forvet, kulüp adına Premier League'deki ilk maçına ilk 11'de çıktı. Yeteneklerinden kesitler gösterdi ancak takım arkadaşlarının çoğu gibi maç ilerledikçe yorulduğu görüldü. Iraola, Barcola'nın uzun vadeli bir proje olduğunu ve İngiltere'nin en üst düzey liginin fiziksel gereksinimlerine uyum sağlaması için zamana ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.
"Bradley'yi maçlarla fiziksel olarak geliştiriyoruz ve maçlar ona istediğimiz kondisyonu kazandıracak. Ama mesele sadece Bradley değil, diri değiliz. Ben sadece bir net pozisyon hatırlıyorum [Fulham adına] ve yapıyı koruduk ama hücumda çok daha iyi olmamız gerekiyor," diye açıkladı Iraola.
- Getty Images Sport
Spurs için hızlı bir geri dönüş
Liverpool'ın sonucun üzerinde durmaya vakti yok; salı günü Tottenham Hotspur'a karşı bir Carabao Cup maçı kapıda. Fikstür yoğunluğunda hiçbir azalma işareti yok ve Iraola, kadrosunda daha fazla rotasyona gidip gitmemeye ya da şu anda enerjiden yoksun olduğunu kabul ettiği bir grupla devam edip etmemeye karar vermek zorunda. Özellikle de Merseyside devlerinin başındaki ilk dört maçının üçünü artık berabere tamamlamışken, Anfield'da ses getirecek bir galibiyet alması için İspanyol teknik adam üzerindeki baskı artıyor.
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