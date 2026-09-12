Iraola, formda gelmeyen bir Fulham takımı karşısında Liverpool'unun sahasında puan kaybetmesinin ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Bu beraberlikle Liverpool, 2011'den bu yana ilk kez Anfield'da üst üste dört lig maçından beraberlikle ayrıldı ve teknik direktör, etkisiz performansın ana nedeni olarak yoğun maç takvimini işaret etti.

Liverpool, hafta ortasında Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı mücadelenin ardından toparlanmak için yalnızca 60 saate sahipti; Iraola'ya göre bu etken, oyuncularının alışılmış yoğunluğunu düşürdü.

BBC Match of the Day'e konuşan Iraola, "Berabere kaldığınızda, özellikle de sahasında, mutlu olamazsınız. Bugün biraz diri değildik ve hücumda fark yaratacak kadar yeterli işi yapmadık" dedi. Sezonun kadrosu üzerinde şimdiden yarattığı fiziksel yükü de anlatan teknik adam, ev sahibinin 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece üç şut çektiğini belirtti. "Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın üzerinden üç günden az, 60 saat geçti ve birçok oyuncu uyum sağlamak zorunda kaldı."