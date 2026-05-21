Julian Nagelsmann bu sorunun geleceğini biliyordu. Ne de olsa, milli takım teknik direktörünün cevabına da belirttiği gibi, söz konusu olan "tartışmalı bir oyuncuydu". Bu nedenle Leroy Sané'nin performans istatistiklerini de hazırda tutmuştu. Galatasaray'ın hücum oyuncusunun kadroya alınmasıyla ilgili olarak, "Son dört maçımızda beş gol ve asist kaydetti" diye konuştu.
Taze bir soluk yerine eski tanıdıklar! Julian Nagelsmann bu kadro seçimi ile Dünya Kupası'nda risk alıyor
Nagelsmann, tahmininde haklı çıkmış olsa da bu istatistiğin "çok, çok iyi" olduğunu söylerken, aynı zamanda şunu da itiraf etti: "Kulüp düzeyindeki istatistikleri yetersiz, özellikle de 2026 için." Sane'nin hanesine bir gol ve üç asist yazılmış durumda; 12 Nisan'dan bu yana gol veya asist kaydetmedi. Toplamda, İstanbul'daki ilk sezonunu 43 resmi maçta 7 gol ve 9 asistle tamamladı.
Nagelsmann, 30 yaşındaki oyuncunun Boğaz'a transferinden sonra ona net bir görev vermişti. "Daha fazla göze çarpmalı. Belli bir istatistik bekliyorum," demişti. Bu başlangıçta gerçekleşmedi; Eylül ve Ekim ayındaki kamplarda Sane yer almadı. Ancak şimdi Nagelsmann onu Dünya Kupası kadrosuna çağırdı; yani görevi yerine getirmiş görünüyor.
Ancak Perşembe öğleni Frankfurt'ta Nagelsmann, Sane'yi seçip Said El Mala, Chris Führich ve Karim Adeyemi gibi oyuncuları kadroya almama kararını, somut rakamlardan ziyade daha yumuşak faktörlere dayandırdı. "Onun lehine olan şey: Takım içinde son derece yüksek bir itibara sahip" diyen Nagelsmann, "onunla son derece yakın bir bağı olan" bazı takım arkadaşlarının isimlerini saydı.
Leroy Sané, Said El Mala ile girdiği mücadeleden galip çıktı
El Mala gibi henüz Almanya milli takımında forma giymemiş 19 yaşındaki bir oyuncunun elbette bununla boy ölçüşmesi mümkün değil. Ancak geçen yıl henüz 3. Lig'de oynayan 1. FC Köln'ün çevik ve hızlı yıldızı, Bundesliga'da 34 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Köln'ün attığı gollerin neredeyse yüzde 37'sinden El Mala sorumluydu; bu rakamı üst ligde kimse geçemedi.
Yani, salt rakamlar açısından Sane'den biraz daha iyi. El Mala'nın Sane'den daha çok Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hak edip etmediği ise nihayetinde boş bir soru. Sezon genelinde kesinlikle daha iyi bir izlenim bıraktı. Bir ara Gala'da yedek kulübesinde oturan Sane'den formda da daha iyiydi, ancak Sane çok daha deneyimli.
Nagelsmann, ilk kez milli takıma çağrılmasını büyük olasılıkla bir onur ve büyük bir fırsat olarak görecek ve DFB forması için her şeyi verecek olan bir genç oyuncuyu tercih etmedi. Ve Gana maçında oyuna girdikten sonra kendi seyircisi tarafından bile yuhalanan Sane'yi tercih etti. Nagelsmann, Sane hakkında "Bazen ne yazık ki belli bir karizması olduğu için, ne yapamadığını giderek daha fazla gördüğümüz bir oyuncu" dedi.
Said El Mala: 2025/26 sezonundaki performans verileri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 36 13 5 5
Sane ile "takım yapısında bir uyum" oluşuyor
Yani taze bir soluk yerine tanıdık bir isim – çünkü milli takım teknik direktörü, Sané’nin varlığıyla takım içi uyum üzerinde daha büyük bir etki yaratmayı umuyor. Sané’nin kadroda yer almasının “takım yapısında bir simbiyoz” yarattığını açıkladı.
Nagelsmann bu konuyu vurgulamayı önemli gördü. Basın toplantısının hemen başında, diğer ülkelerin daha fazla dünya klasında oyuncuya sahip olduğunu, ancak önceki Dünya Kupası şampiyonlarında zaferin her zaman takım içindeki uygun uyumdan kaynaklandığını belirtti.
38 yaşındaki teknik direktör, El Malas'ın kadroda yer almamasını da bu şekilde gerekçelendirdi. "O, Köln'ün oyun anlayışına çok iyi uyuyor. Bizim oyun anlayışımıza, hücum seviyemize de uyup uymadığını kontrol etmeliyiz," dedi Nagelsmann. "Köln'ün ısı haritasına bakıldığında, bu çok kendi kalesine yakın bir yer, orada çok fazla kontra atak alanı var."
Nagelsmann açıkça belirtiyor: Sané bir rakip olacak
Dortmund'dan Maximilian Beier, El Mala gibi ligde 18 gol puanı toplayan bir oyuncu olarak bu fırsatı turnuvada değerlendirmeli. "O zaman bir değerlendirme yapmalısın," diye açıkladı Nagelsmann. "Genel bir bakış açısına sahip olmalı ve hangi oyuncuların birbirine uyduğunu ve daha önce ne sıklıkla birlikte oynadıklarını düşünmelisin."
Nagelsmann, Sané'nin sportif yeteneklerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. "Elbette dar alanlarda hâlâ çok özel bir yeteneği var," dedi ve aynı zamanda eski Bayern oyuncusunun yedek olarak planlandığını açıkladı: "Kulüpteki pek de iyi olmayan istatistikleri nedeniyle, şimdilik bir meydan okuyucu rolü üstlenecek. Derin savunma yapan rakiplere karşı veya rakipler yorgun düştüğünde, hızı, dar alanlardaki tekniği ve kombinasyon oyunuyla bir şeyler yaratabilir."
Bunu mutlaka başarması gerekiyor, çünkü Sane için bu, milli takımdaki son şansı olabilir. Kendisi de yakın zamanda Türk haber ajansı DHA'yaverdiği demeçte şöyle konuştu: "Kariyerimin sonuna doğru bir kez daha Dünya Kupası'na katılabilmeyi çok isterim. Bu, futbolun en büyük sahnesi, herkes orada olmak ister."
Nagelsmann, Sané ile bilinçli bir risk alıyor
Orada nihayetinde nasıl bir performans sergileyeceği, Sane'nin kariyeri boyunca hep gündemde olan en büyük soru işaretlerinden biri. Nagelsmann da bunun farkında. "Dürüst olalım: Onun ne zaman sahada tam performans göstereceğini asla yüzde 100 bilemeyiz," demişti Mart ayında kicker dergisine.
Almanya milli takım teknik direktörü, Sané'yi kadroya alarak bilinçli bir risk alıyor. Ayrıca, 74 kez milli formayı giyen oyuncu hakkında yaptığı açıklamayla da oldukça cesur bir adım attı. Nagelsmann, "Onu çok uzun zamandır tanıyorum, onunla çok iyi bir bağım var" dedi. "Onu öyle bir şekilde motive edebileceğime inanıyorum ki, Dünya Kupası'ndan sonra oyuncu hakkında olumsuz yorumlardan çok daha fazla olumlu yorum duyulacak."
Leroy Sane: 2025/26 sezonundaki performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Kırmızı kartlar 43 7 9 1 1