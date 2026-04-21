"Tavrı tam bir rezaletti!" - Eski akademi müdürü Nicky Butt, Alejandro Garnacho'nun Manchester United'da "çok çabuk kendini aşmış" olduğunu iddia ediyor
Butt, Garnacho'nun gelişimini yönetti
Butt, Man Utd’de Garnacho’nun gelişimini yakından takip ettikten sonra oyuncuyu eleştirdi. Daha önce United’ın akademi müdürlüğünü yapan 51 yaşındaki isim, Arjantinli milli oyuncunun çok hızlı yükseldiğini ve A takıma girmesiyle birlikte gelen beklentilerle başa çıkmakta zorlandığını öne sürdü.
United'ın ünlü "92 Kuşağı"nın bir parçası olan eski orta saha oyuncusu, kulübün gençlik sistemindeki standartlar konusunda açık sözlü davranıyor ve akademi oyuncularının en üst seviyede başarılı olup olmayacağını belirleyen en önemli faktörün zihniyet olduğuna inanıyor.
'Kendini çok beğenirdi'
Butt, Garnacho’nun Old Trafford’daki dönemini değerlendirirken sert bir yargıda bulundu. Kanat oyuncusunun davranışlarının, kulübün birinci takımda yerini sağlamlaştırmaya çalışan genç oyunculardan beklediği standartların altında kaldığını söyledi.
"16 yaşında sözleşme imzaladı," dedi Butt, The Good, The Bad & The Football programında. "O zamanlar akademi müdürüydüm ve o, Alvaro (Carreras) ile birlikte bir sözleşme imzaladı. Garnacho her zaman biraz mesafeli biriydi, kendine çok güveniyordu.
"Onda bir avantaj olduğunu düşünüyordum. Ve birinci takıma girdiğinde - orada olduğum için sadece düşündüğümü söyleyeceğim - çok çabuk haddini aştı. Çok çabuk süperstar statüsüne ulaştı. Ve bu, eski bir oyuncunun "çok fazla para alıyorlar" demesi değil; umarım genç oyuncular milyonlar kazanır, ama o çok çabuk süperstar statüsüne ulaştı ve tabii ki olağanüstü bir bisiklet vuruşu yaptı.
"O zamanlar o kulüpte veya takımda biri onu yere indirip haddini bildirmeliydi, belki de bildirmişlerdir ama o onları görmezden geldi. Ama Man United'ın yaptığı en iyi şey onu satmak oldu çünkü yeteneğini bir kenara bırakırsak, ki ben onun o kadar da harika olduğunu düşünmüyorum, Man United'da olduğu sırada tavırlarının utanç verici olduğunu düşünüyordum. Daha da önemlisi, ayrıldığında takım arkadaşlarına ve futbol kulübüne tamamen saygısızlık edersen, o zaman işin biter."
Butt, Garnacho ile Elanga arasındaki farkı vurguluyor
Aynı tartışma sırasında Butt, Garnacho’yu, akademiden yetişip daha sonra Nottingham Forest’a transfer olan eski United kanat oyuncusu Anthony Elanga ile karşılaştırdı. Butt, Elanga’nın sahada yaşadığı aksilikler karşısında farklı bir zihniyete sahip olduğunu savundu.
"O [Garnacho] kulüpten ayrıldığında 21 yaşındaydı ya da her neyse, ama kendini Man United kadar ya da ondan daha büyük sanarak kibirli davranamazsın," dedi. "Kısa süre önce izlediğim bir röportajda 'Her maçta oynamam gerektiğini düşünüyordum' demişti. Ben de birincisi, o kadar da iyi değildin, ikincisi, daha gençsin, alçakgönüllü ol diye düşündüm."
"Benim söyleyeceğim şey, onun zihinsel olarak çok güçlü olduğu. Anthony Elanga adında bir oyuncumuz vardı, bence o daha iyiydi. Sağ bek pozisyonunda oynayıp ilk üç maçını kaybetsen bile, bir daha aynı hatayı yapmazdı. Topu kaybetmek istemezdi. Şimdi farklı biri oldu. Garnacho'nun pes etmeyen bir zihniyeti vardı, bu onun en büyük gücü ve bu yüzden ara sıra inanılmaz şeyler yapıyor. Kendine çok büyük bir inancı var."
Chelsea'de zorluklarla karşı karşıya
Garnacho, 2025 yaz transfer döneminde 40 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e transfer oldu. Ancak Batı Londra'daki hayatı zorlu geçiyor; Premier Lig'de çıktığı 22 maçta sadece bir gol atabildi. Sezonun sonuna yaklaşırken, Arjantin milli takım oyuncusu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için kulüp düzeyinde kendini kanıtlamaya çalışacak.