"Tavrı tam bir rezaletti!" - Eski akademi müdürü Nicky Butt, Alejandro Garnacho'nun Manchester United'da "çok çabuk kendini aşmış" olduğunu iddia ediyor

Butt, Garnacho’nun Old Trafford’daki dönemini değerlendirirken sert bir yargıda bulundu. Kanat oyuncusunun davranışlarının, kulübün birinci takımda yerini sağlamlaştırmaya çalışan genç oyunculardan beklediği standartların altında kaldığını söyledi.

"16 yaşında sözleşme imzaladı," dedi Butt, The Good, The Bad & The Football programında. "O zamanlar akademi müdürüydüm ve o, Alvaro (Carreras) ile birlikte bir sözleşme imzaladı. Garnacho her zaman biraz mesafeli biriydi, kendine çok güveniyordu.

"Onda bir avantaj olduğunu düşünüyordum. Ve birinci takıma girdiğinde - orada olduğum için sadece düşündüğümü söyleyeceğim - çok çabuk haddini aştı. Çok çabuk süperstar statüsüne ulaştı. Ve bu, eski bir oyuncunun "çok fazla para alıyorlar" demesi değil; umarım genç oyuncular milyonlar kazanır, ama o çok çabuk süperstar statüsüne ulaştı ve tabii ki olağanüstü bir bisiklet vuruşu yaptı.

"O zamanlar o kulüpte veya takımda biri onu yere indirip haddini bildirmeliydi, belki de bildirmişlerdir ama o onları görmezden geldi. Ama Man United'ın yaptığı en iyi şey onu satmak oldu çünkü yeteneğini bir kenara bırakırsak, ki ben onun o kadar da harika olduğunu düşünmüyorum, Man United'da olduğu sırada tavırlarının utanç verici olduğunu düşünüyordum. Daha da önemlisi, ayrıldığında takım arkadaşlarına ve futbol kulübüne tamamen saygısızlık edersen, o zaman işin biter."