Sport Bild’e verdiği demeçte, Almanya’nın rekor şampiyonu takımının eski profesyonel oyuncusu, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Münih ekibinin aradığı özelliklere mükemmel bir şekilde uyduğunu ve bu nedenle FCB’nin kesinlikle bu oyuncuyu kadroya katmayı düşünmesi gerektiğini vurguladı.
Çeviri:
"Tarz olarak tam bir FCB oyuncusu": FC Bayern Münih’e bir PSG yıldızını transfer etmesi öneriliyor
"Warren Zaire-Emery'nin büyük bir hayranıyım. Karakter olarak tam bir Bayern oyuncusu," diye açıkladı Sagnol. "Harika bir karakteri var, çok çalışkan ve oyun olarak çok iyi gelişme gösterdi."
Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz gibi yıldızlarla dolu Paris ekibinin orta sahasında Zaire-Emery geçmişte sık sık zor anlar yaşadı ve yedek kulübesinde yer almaktan memnun kalmak zorunda kaldı. Sagnol, bunun oyuncunun kendisinde de transfer düşüncelerini tetiklemiş olabileceğini tahmin ediyor.
"Paris’te çok sık yedek kulübesinde oturursa, belki de kulüp değiştirmek isteyebilir," diyen ve şu anda Gürcistan Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yürüten Sagnol, ancak bir transferin maliyetli bir girişim olacağına da dikkat çekti: "Ancak transferi çok pahalıya mal olur."
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Zaire-Emery’nin transferi FC Bayern için muhtemelen pahalıya mal olur
transfermarkt.de’ye göre Zaire-Emery’nin piyasa değeri 80 milyon avro olup, ayrıca Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi de uzun vadeli (2029’a kadar) olarak geçerliliğini koruyor. Buna göre PSG, müzakerelerde avantajlı bir konumda bulunuyor.
Sagnol’a göre, 20 yaşındaki oyuncunun Münih’e transfer olmasının bir nedeni de milli takım arkadaşları Michael Olise ve Dayot Upamecano ile birlikte oynama ihtimali olabilir.
Özellikle Real Madrid’in ilgisini çeken bu hücum oyuncusu hakkında 49 yaşındaki Sagnol coşkuyla konuşuyor: “Olise henüz genç ve birkaç yıl sonra da Real’e gidebilir. Münih’te neye sahip olduğunu biliyor: harika bir ortam, muhteşem takım arkadaşları, olağanüstü bir teknik direktör. Olise, FC Bayern’de çok mutlu görünüyor.”
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