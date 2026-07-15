"Warren Zaire-Emery'nin büyük bir hayranıyım. Karakter olarak tam bir Bayern oyuncusu," diye açıkladı Sagnol. "Harika bir karakteri var, çok çalışkan ve oyun olarak çok iyi gelişme gösterdi."

Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz gibi yıldızlarla dolu Paris ekibinin orta sahasında Zaire-Emery geçmişte sık sık zor anlar yaşadı ve yedek kulübesinde yer almaktan memnun kalmak zorunda kaldı. Sagnol, bunun oyuncunun kendisinde de transfer düşüncelerini tetiklemiş olabileceğini tahmin ediyor.

"Paris’te çok sık yedek kulübesinde oturursa, belki de kulüp değiştirmek isteyebilir," diyen ve şu anda Gürcistan Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yürüten Sagnol, ancak bir transferin maliyetli bir girişim olacağına da dikkat çekti: "Ancak transferi çok pahalıya mal olur."