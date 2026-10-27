Rakamlar, dünyanın en iyi kalecisinin kim olduğu tartışmasını bitirmeye yetiyormuş gibi görünebilir; ancak Ballon d'Or yarışı, tablonun her zaman yenilen gol sayısına ya da gol yemeden tamamlanan maçlara indirgenemeyeceğini kanıtladı.

David Raya'nın Arsenal ile sergilediği olağanüstü bir sezon ile Unai Simon'un İspanya Milli Takımı ile elde ettiği tarihi bir başarı arasında, akıllara soru işareti getiren bir çelişki beliriyor: Oylama Athletic Bilbao'nun kalecisine hakkını mı verdi, yoksa Londra kulübüyle ortaya koyduklarının ardından ödülü hak eden Raya mıydı?

Pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreninde Simon, Raya'yı ve diğer sekiz adayı geride bırakarak en iyi kaleci ödülünün sahibi oldu. Diğer adaylar şunlardı: Faslı Yassine Bounou, Belçikalı Thibaut Courtois, İspanyol Juan Garcia, İsviçreli Gregor Kobel, Arjantinli Emiliano Martinez, Senegalli Edouard Mendy, Rus Matvey Safonov ve Yeşil Burun Adalı Vozinha.

Ancak iki kalecinin sezon boyunca kaydettiği rakamların karşılaştırılması birden fazla soru işareti doğuruyor; özellikle de Raya, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğuna giden yolculuğundaki en öne çıkan isimlerden biriyken, Simon takımıyla daha fazla gol yemekten muzdarip oldu.