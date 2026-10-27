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Tartışmayı alevlendiren bir çelişki: Arsenal'deki parlak performansının ardından Ballon d'Or, David Raya'ya haksızlık mı etti?

FEATURES
Analysis
D. Raya
U. Simon
Çek Cumhuriyeti - İspanya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
UEFA Nations League A
Liverpool - Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier Lig
Athletic Bilbao - Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
La Liga
İspanya
Çekya
İngiltere

73 gol kazanmasını engellemedi: Simone, Ballon d'Or hesaplarını nasıl altüst etti?

Rakamlar, dünyanın en iyi kalecisinin kim olduğu tartışmasını bitirmeye yetiyormuş gibi görünebilir; ancak Ballon d'Or yarışı, tablonun her zaman yenilen gol sayısına ya da gol yemeden tamamlanan maçlara indirgenemeyeceğini kanıtladı.

David Raya'nın Arsenal ile sergilediği olağanüstü bir sezon ile Unai Simon'un İspanya Milli Takımı ile elde ettiği tarihi bir başarı arasında, akıllara soru işareti getiren bir çelişki beliriyor: Oylama Athletic Bilbao'nun kalecisine hakkını mı verdi, yoksa Londra kulübüyle ortaya koyduklarının ardından ödülü hak eden Raya mıydı?

Pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreninde Simon, Raya'yı ve diğer sekiz adayı geride bırakarak en iyi kaleci ödülünün sahibi oldu. Diğer adaylar şunlardı: Faslı Yassine Bounou, Belçikalı Thibaut Courtois, İspanyol Juan Garcia, İsviçreli Gregor Kobel, Arjantinli Emiliano Martinez, Senegalli Edouard Mendy, Rus Matvey Safonov ve Yeşil Burun Adalı Vozinha.

Ancak iki kalecinin sezon boyunca kaydettiği rakamların karşılaştırılması birden fazla soru işareti doğuruyor; özellikle de Raya, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğuna giden yolculuğundaki en öne çıkan isimlerden biriyken, Simon takımıyla daha fazla gol yemekten muzdarip oldu.

  • Raya: Lig şampiyonluğu sezonunda olağanüstü rakamlar

    David Raya, 22 yıllık hasretin ardından Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasında en önemli katkıyı sağlayan isimlerden biri oldu; kurtarışlar ve kalesini gole kapatma konusunda dikkat çeken bir sezon geçirdi.

    31 yaşındaki İspanyol kaleci, turnuvada 37 maça çıktı ve bu maçların 19'unda kalesini gole kapatarak ligdeki kaleciler arasındaki en yüksek sayıya ulaştı. Yalnızca 26 gol yiyen Raya, maç başına birden az gol ortalaması yakaladı.

    Raya'nın etkisi yerel müsabakalarla sınırlı kalmadı; Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında da önemli bir rol oynadı. Takım, finalde Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.

    Kıta turnuvasında Raya 14 maça çıktı, bunların 9'unda kalesini gole kapattı ve sadece 5 gol yedi; maç başına 0,35 gol ortalamasıyla.

    İspanyol kaleci, FA Cup ve Lig Kupası turnuvalarında hiçbir maçta forma giymedi; ancak sezonu, Arsenal ile farklı müsabakalarda toplam 51 maçla tamamladı. Bu maçların 28'inde kalesini gole kapatan Raya, 31 gol yedi ve maç başına 0,60 gol ortalaması elde etti.

  • Simon: Bilbao ile daha az ikna edici rakamlar

    Diğer tarafta, Unai Simon'un Athletic Bilbao ile elde ettiği rakamlar, en azından yenilen gol sayısı ve kalesini gole kapattığı maçlar açısından bakıldığında, Raya'nın Arsenal ile başardıklarına benzemiyor.

    29 yaşındaki Simon, La Liga'da 37 maça çıktı ve bunların yalnızca 6'sında kalesini gole kapatırken, maç başına 1,4 gol ortalamasıyla 54 gol yedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta görev aldı; bu maçların sadece ikisinde kalesini gole kapatırken, maç başına iki gole yaklaşan bir ortalamayla 14 gol yedi.

    Bilbao'nun kalecisi ayrıca İspanya Süper Kupası'nda Barcelona karşısında tek maçta 5 gol yedi. Böylece takımla sezon boyunca farklı kulvarlardaki toplam maç sayısı 46'ya ulaşırken, bu maçlarda maç başına 1,5 gol ortalamasıyla 73 gol yedi.

    Bu rakamlar Raya'nın başardıklarıyla karşılaştırıldığında, ister yenilen gol sayısı ister kalesini gole kapattığı maç sayısı açısından olsun, üstünlük açıkça Arsenal'in kalecisinde görünüyor. Ancak bu karşılaştırma tek başına hikâyenin tamamını anlatmıyor.

  • Kurtarışlar karşılaştırmanın diğer yüzünü ortaya koyuyor

    Kalecileri karşılaştırmak, sadece yenilen gollere ya da gol yemeden tamamlanan maç sayısına bakmakla yetinmeyi değil, her birinin maruz kaldığı baskının boyutunu da göz önünde bulundurmayı gerektirir.

    Nitekim Arsenal, Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok rakibi karşısında genellikle topa hakimiyet kuruyor; bu da Raya'nın kalesine ulaşan fırsat sayısını azaltabiliyor. Athletic Bilbao ise bazı rakipleri karşısında daha yoğun baskı dönemleriyle yüzleşiyor ve bu durum Simón'u farklı sınavlarla karşı karşıya bırakıyor.

    "Sofascore" ağının istatistikleri bu tablonun bir bölümünü ortaya koyuyor. Ligde Raya 60 kurtarış kaydetti ve karşılaştığı şutların yüzde 70'ini önledi; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise kurtarış sayısı yüzde 88'lik bir başarı oranıyla 36'ya yükseldi.

    Buna karşılık Simón, La Liga'da 100 şuta müdahale etti ve kalesine çekilen şutların toplamda yüzde 65'ini kurtardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yüzde 63'lük bir başarı oranıyla 24 kurtarış kaydetti.

    Bu rakamlar, Simón'un ligde daha fazla sayıda şutla karşılaştığına, Raya'nın ise her iki turnuvada da kurtarış oranında üstün olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, maç sayısının farklılığı ile her kalecinin karşılaştığı fırsatların niteliği, istatistikleri yorumlarken önemli bir etken olmaya devam ediyor; performansı değerlendirmek için tek bir rakama güvenmek mümkün değil.

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  • Dünya Kupası: Simeone dosyasındaki koz

    Kulüp istatistikleri Raya'ya birçok açıdan belirgin bir üstünlük sağlasa da, iki kalecinin İspanya Milli Takımı'yla oynadığı maçlar Simon'ın tercih edilmesine dair önemli bir açıklama sunuyor.

    Athletic Bilbao'nun kalecisi, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı sekiz maçta da görev aldı ve takımın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasına katkıda bulundu; Raya ise teknik direktör Luis de la Fuente'nin kararıyla yedek kulübesinde kaldı.

    İspanya'nın turnuvadaki yolculuğu boyunca Simon, 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı, yalnızca bir gol yedi, sadece 10 kurtarış yaptı ve Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine verilen Altın Eldiven ödülünü kazandı.

    Başarısı şampiyonlukla da sınırlı kalmadı; kalesini 650 dakika boyunca aralıksız gole kapatarak Dünya Kupası tarihinin gol yemeden geçirilen en uzun serisini de kaydetti.

    Seri, 2022 edisyonundaki son iki maçından başlayıp 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk 6,5 maça kadar uzandı; seriyi Belçika Milli Takımı'nın çeyrek finalde attığı gol sona erdirdi.

  • Dünya Kupası, Ballon d'Or yarışını belirledi mi?

    Karşılaştırma net bir çelişkiyi ortaya koyuyor: Raya kulüpler sezonu boyunca birçok istatistiksel göstergede, özellikle yenilen gol sayısı ve gol yemeden tamamlanan maçlarda öne çıkıyor; buna karşılık Simon'un göz ardı edilmesi güç bir kozu vardı: İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasındaki rolü, bunun yanı sıra Altın Eldiven ödülünü kazanması ve turnuvada tarihi bir seri yakalaması.

    Belki de bu uluslararası başarı, Raya'nın Arsenal ile elde ettiği dikkat çekici rakamlara rağmen, oylamaya katılan gazeteciler nezdinde terazinin kefesini Simon'un lehine ağır bastırdı.

    Peki bu, Raya'ya haksızlık edildiği anlamına mı geliyor? Bu soruyu sadece rakamlar çözemiyor; rakamlar onun önemli alanlardaki üstünlüğünü öne çıkarsa da, bir kalecinin sezonunun değerlendirilmesinde uluslararası başarıların ağırlığını ortadan kaldırmıyor.