"Tartışmaya gerek yok!" - Micah Richards, Jude Bellingham'ın İngiltere'nin "en iyi oyuncusu" olduğunu ve 2026 Dünya Kupası'nda "ilk 11'de yer alması gerektiğini" vurguluyor

Teknik direktör, yüksek düzeyde disiplin ve taktiksel uyum talep etmesiyle tanınan bir isim olarak, ortalığı karıştırmaktan çekinmediğini çoktan kanıtladı. Bellingham’ın “kararlılığını ve hırsını” övse de, eski Chelsea teknik direktörü hiçbir oyuncunun takım sisteminden daha önemli olmadığını da açıkça belirtti.

Takım öncelikli bu zihniyeti temel alan Tuchel, Real Madrid yıldızının bile kadroda yerini korumak için gerçek bir mücadele vereceğini doğruladı: "O ilk 11'de yer alan oyunculardan biri, bunun farkında, ancak 14 ya da 15 potansiyel ilk 11 oyuncumuz var. Bu roller her zaman değişebilir, ancak şu anda 14 ya da 15 uygun ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum ve Jude de onlardan biri."

İngiltere, son hazırlık maçında Kosta Rika ile karşılaşacak ve kadroya girmek için rekabet hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Rogers, ikilinin aynı takımda bir arada oynayabileceğinden emin ve şöyle diyor: "Kesinlikle birlikte oynayabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte oynamayı çok isterim. İngiltere'nin en iyi oyuncularıyla oynamak istiyorum. O bu listenin en başında yer alıyor ve çok küçük yaşlardan beri birlikte oynamak istediğim biri, bu durum şimdi de değişmedi." Tuchel'in buna katılıp ikisini de Dünya Kupası planlarına dahil etmenin bir yolunu bulup bulmayacağı, yazın en büyük sorusu olmaya devam ediyor.