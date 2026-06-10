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"Tartışmaya gerek yok!" - Micah Richards, Jude Bellingham'ın İngiltere'nin "en iyi oyuncusu" olduğunu ve 2026 Dünya Kupası'nda "ilk 11'de yer alması gerektiğini" vurguluyor
Richards, Bellingham için 'süperstar' muamelesi talep ediyor
2026 Dünya Kupası'na geri sayım hızlanırken, İngiltere'nin en verimli hücum dizilişi konusundaki tartışmalar da doruk noktasına ulaştı. Netflix'in "The Rest Is Football" programında konuşan eski Manchester City savunma oyuncusu Richards, teknik ekibin karşı karşıya olduğu taktiksel ikilemlerden bağımsız olarak, Bellingham'ın takımdaki konumuna ilişkin kesin bir tavır sergiledi.
Richards, "Önemli anlar söz konusu olduğunda, Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Jude Bellingham, İngiltere'nin diğer turnuvalarda geride kaldığı zamanlarda sahneye çıkan isim oldu" dedi. "Önemli anlarda öne çıkacak kişiliğe sahip... Elimizde gerçek bir süperstar var... Bu tartışmaya bile gerek yok. O en iyi oyuncu. İlk 11'de başlamalı." Onun görüşüne Gary Lineker de katılarak, büyük başarılar elde etmek için bir takımın "büyük fark yaratabilecek" bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtti.
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Rogers'ın zorlu görevi
Uzmanlar Bellingham'ı ısrarla önerirken, antrenman sahasındaki gerçeklik biraz daha karmaşık bir hal aldı. Tuchel'in Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers, 10 numara pozisyonu için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Premier League'in en golcü oyuncusu Alan Shearer, bu değişimi kabul ederek, Rogers'ın İngiltere'nin son dönemdeki başarısında "büyük rol" oynadığını belirtti ve teknik direktörün formda olan Villa oyuncusuna güvenmesinin doğru olduğunu öne sürdü. Rogers, Alman teknik adamın yönetimindeki neredeyse her maçta forma giydi ve bu iç rekabet, köklü bir dünya yıldızı ile Premier League'in yükselen yıldızı arasında seçim yapmak zorunda olan Tuchel için ilginç bir ikilem yarattı.
Rogers, İngiltere'nin 'altın çocuğunu' savunuyor
Bellingham'ın yerini alacağı tahmin edilen isim olmasına rağmen, Rogers milli takım arkadaşına karşı sadece hayranlık duyuyor. Villa'nın forveti, Bellingham'ın saha içindeki tavırlarına sık sık yöneltilen eleştirilere karşı çıkarak şöyle diyor: "O, dünyanın en iyi oyuncularından biri… Bazen insanlar onun davranışlarını yanlış yorumlayabiliyor.
"O, hayatımda tanıştığım en büyük kazanma azmine sahip kişi. Karakteri ve kişiliği olmasaydı, Real Madrid'de oynayıp futbolun en büyük maçlarında mücadele eden bu noktaya gelemezdi. Bu biraz garip, çünkü o bizim altın çocuğumuz, onu sevgiyle kucaklamamız ve dünyaya onun bizim oyuncumuz olduğunu göstermemiz gereken kişi."
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Tuchel'in kadro seçimi konusunda baş ağrısı
Teknik direktör, yüksek düzeyde disiplin ve taktiksel uyum talep etmesiyle tanınan bir isim olarak, ortalığı karıştırmaktan çekinmediğini çoktan kanıtladı. Bellingham’ın “kararlılığını ve hırsını” övse de, eski Chelsea teknik direktörü hiçbir oyuncunun takım sisteminden daha önemli olmadığını da açıkça belirtti.
Takım öncelikli bu zihniyeti temel alan Tuchel, Real Madrid yıldızının bile kadroda yerini korumak için gerçek bir mücadele vereceğini doğruladı: "O ilk 11'de yer alan oyunculardan biri, bunun farkında, ancak 14 ya da 15 potansiyel ilk 11 oyuncumuz var. Bu roller her zaman değişebilir, ancak şu anda 14 ya da 15 uygun ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum ve Jude de onlardan biri."
İngiltere, son hazırlık maçında Kosta Rika ile karşılaşacak ve kadroya girmek için rekabet hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Rogers, ikilinin aynı takımda bir arada oynayabileceğinden emin ve şöyle diyor: "Kesinlikle birlikte oynayabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte oynamayı çok isterim. İngiltere'nin en iyi oyuncularıyla oynamak istiyorum. O bu listenin en başında yer alıyor ve çok küçük yaşlardan beri birlikte oynamak istediğim biri, bu durum şimdi de değişmedi." Tuchel'in buna katılıp ikisini de Dünya Kupası planlarına dahil etmenin bir yolunu bulup bulmayacağı, yazın en büyük sorusu olmaya devam ediyor.