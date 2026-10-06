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'Tartışmaya açık değil' - Harry Kane, Peter Shilton'ın tarihi rekoruna yaklaşırken neden İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu?
Tarihi bir maça çıkma kilometre taşının peşinde
Kane, Çek Cumhuriyeti karşısında forma giymesi halinde adını tarih kitaplarına daha da derin şekilde yazdıracak. İngiltere kaptanı, Wembley'deki UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Shilton'ın tüm zamanlardaki milli takım rekoru olan 125 maça çıkma sayısını egale etmeye hazırlanıyor.
Mart 2015'te Litvanya'ya karşı ilk maçında 79. saniyede gol attığından bu yana Kane, vazgeçilmez bir figür oldu. Şimdiden ülkesinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olarak tek başına zirvede yer alıyor ve 124 milli maçta tam 89 gol kaydetti.
33 yaşındaki oyuncu, büyük turnuva istatistiklerinde de zirvede bulunuyor. Altı büyük turnuvada 36 maçta 21 gol atan Kane, bu prestijli listede Gary Lineker'ın rahat şekilde önünde yer alıyor.
- getty
İngiltere'nin en büyüğü üzerindeki tartışma
Kane'in bireysel istatistikleri gerçekten eşsiz olsa da, takım düzeyindeki en büyük ödül ona hep uzak kaldı. Muhteşem kariyerindeki eksik kalan tek parça ise 1966 Dünya Kupası zaferini tekrarlayamaması.
Bu da kaçınılmaz olarak efsane Bobby Moore ile kıyaslamaları beraberinde getiriyor. Zarif savunmacı, İngiltere'nin Wembley'de Batı Almanya'yı yenmesiyle Dünya Kupası'nı kaptan olarak havaya kaldırmış, Sir Bobby Charlton ve Sir Geoff Hurst ile birlikte benzersiz bir mirası perçinlemişti. Ancak eski İngiltere orta saha oyuncusu Danny Murphy, Kane'in inanılmaz rakamlarının mutlak saygıyı hak ettiğine inanıyor.
"Bobby Moore her zaman insanların konuşmalarında yer alacak," dedi Murphy, BBC'nin aktardığına göre. "Sir Bobby Charlton da öyle, yaptıkları ve yarattıkları hatıralar nedeniyle.
"İlerledikçe, benim için çocukken Gazza [Paul Gascoigne] sahneye çıktı ve bir kahramana dönüştü; özellikle de benim de yaratıcı bir orta saha oyuncusu olmam nedeniyle. Bence [Wayne] Rooney tartışmasız şekilde şimdiye kadar sahip olduğumuz en komple futbolcuydu, gördüğüm en yetenekli oyuncuydu ama hiç kimse Harry Kane'in kalitesine, rakamlarına ve istikrarına itiraz edemez. Bu, bir İngiltere büyüğünün rekorudur."
Elit düzeyde bir uzun ömürlülük
Kane'in uluslararası arenada istikrarlı şekilde performans gösterme becerisi, onu İngiliz futbolunun seçkin ikonları arasına yerleştiriyor. Şu anda, daha önce 120 maçta attığı 53 golle gol rekorunu elinde tutan Rooney'nin 36 gol önünde bulunuyor. Murphy, Kane'in yıllara yayılan üstün performansını ve profesyonel tutumunu övmekte gecikmedi.
"Tartışmaya açık olmayan bir şey var" dedi. "Harry Kane, İngiltere'nin en büyük golcüsü. Bunu kimse onun elinden alamaz. Bu kadar uzun bir döneme yayılan rakamlar inanılmaz. Bu bile başlı başına dünyadaki tüm övgüleri hak ediyor. O seviyede kalmak ve kimsenin onun yerini alamaması, yeteneğinin ve profesyonelliğinin bir göstergesi.
"Doğuştan bir golcü. Son derece profesyonel. Teknik açıdan müthiş. Kendini nasıl taşıdığı ve kariyerindeki uzun ömürlülükle hem kendisi hem de ailesi adına gerçekten büyük bir gurur kaynağı oldu.
"İngiltere'nin en büyük oyuncusu mu? Bu tamamen görüşlere ve dönemlere bağlı, ancak sadece rekoru ve uzun sürekliliği bile onun İngiltere'nin büyüklerinden biri olduğunu gösteriyor. O, o seçkin grubun içinde."
- Getty Images Sport
Kalıcı bir ulusal mirası sağlamlaştırmak
Kane, Çekya karşısında Wembley çimine adım attığında İngiliz futbol tarihinin zirvesinde Shilton'a ortak olacak. Bu, yaklaşık on yıldır hücum yükünü sırtlayan bir oyuncu için devasa bir başarı anlamına geliyor.
Öncelikli odak, iç saha taraftarı önünde UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir galibiyet almak olacak. Bu yaklaşan maçın ötesinde ise Kane'in gözünü, maç sayısı rekorunu tek başına kırmaya dikeceği kuşkusuz.
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