Kane'in bireysel istatistikleri gerçekten eşsiz olsa da, takım düzeyindeki en büyük ödül ona hep uzak kaldı. Muhteşem kariyerindeki eksik kalan tek parça ise 1966 Dünya Kupası zaferini tekrarlayamaması.

Bu da kaçınılmaz olarak efsane Bobby Moore ile kıyaslamaları beraberinde getiriyor. Zarif savunmacı, İngiltere'nin Wembley'de Batı Almanya'yı yenmesiyle Dünya Kupası'nı kaptan olarak havaya kaldırmış, Sir Bobby Charlton ve Sir Geoff Hurst ile birlikte benzersiz bir mirası perçinlemişti. Ancak eski İngiltere orta saha oyuncusu Danny Murphy, Kane'in inanılmaz rakamlarının mutlak saygıyı hak ettiğine inanıyor.

"Bobby Moore her zaman insanların konuşmalarında yer alacak," dedi Murphy, BBC'nin aktardığına göre. "Sir Bobby Charlton da öyle, yaptıkları ve yarattıkları hatıralar nedeniyle.

"İlerledikçe, benim için çocukken Gazza [Paul Gascoigne] sahneye çıktı ve bir kahramana dönüştü; özellikle de benim de yaratıcı bir orta saha oyuncusu olmam nedeniyle. Bence [Wayne] Rooney tartışmasız şekilde şimdiye kadar sahip olduğumuz en komple futbolcuydu, gördüğüm en yetenekli oyuncuydu ama hiç kimse Harry Kane'in kalitesine, rakamlarına ve istikrarına itiraz edemez. Bu, bir İngiltere büyüğünün rekorudur."