"Tartışmasız!" - Thiago Silva, Neymar'ın Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmesini destekliyor
Neymar'ın teknik becerisi hala aynı
Neymar, 2023'ten beri ülkesinin milli takımında oynamamasına rağmen Kuzey Amerika'daki turnuvaya odaklanmış durumda. Bu hedefi, Thiago Silva'nın yaptığı açıklamayla önemli bir destek gördü. Brezilya milli takımının soyunma odasının ikonik figürü olan 41 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşının durumunu tartışırken sözünü sakınmadı. Silva'ya göre, Neymar'ın teknik ve psikolojik katkısı dünya sahnesinde rakipsiz olmaya devam ediyor ve bu da onu Brezilya'nın altıncı yıldızı kazanmak istiyorsa vazgeçilmez bir oyuncu yapıyor.
Eleştiri Neymar'ı görmezden gelemez
TNT Sports'a 34 yaşındaki Santos forvetinin önemi hakkında konuşan Silva, kesin bir dille konuştu. "Neymar formda ise, Dünya Kupası'nda oynamalı. Şu anki oyun seviyesine bakıldığında, gitmesi gerekiyor. Bu tartışılmaz bir gerçek. Neymar sahada ve rakip takım için şimdiden gerçek bir baş ağrısı." dedi.
Ancelotti'nin yaklaşan kararı
Neymar'ın, Carlo Ancelotti'nin Mart ayı sonunda Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak uluslararası maçlar için genişletilmiş ön kadrosuna seçildiği bildirildi. İtalyan teknik direktör, yüksek baskı ortamlarında deneyim ve elit kaliteye değer verdiği biliniyor ve Neymar, önümüzdeki birkaç ay boyunca fiziksel kondisyonunu koruyabilirse bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.
Nihai kadroların belirlenmesi için üç aydan biraz fazla bir süre kaldığından, Neymar'ın uluslararası turnuvanın zorluklarıyla başa çıkabileceğini kanıtlaması için baskı var. Brezilya'da 2026 sezonunun başlangıcında, ameliyattan yeni kurtulan Neymar, Santos formasıyla sadece üç maç oynadı ve Mirassol ile oynanan son maçta forma giymedi.
Neymar hakkındaki tartışmalar muhtemelen devam edecek.
Real Madrid'in yıldızı Rodrygo'nun ciddi sakatlığı nedeniyle Brezilya'nın hücum hattı son zamanlarda değişime uğradı. Bu gelişme, Neymar'ın ilk 11'e dönüşünün önünü açabilir. Bu fırsat, Santos oyuncusuna bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'ya gidecek kadroda yerini sağlamlaştırması için uygun bir platform sunuyor. 2026'ya doğru geri sayım ciddi bir şekilde başlarken, Neymar'ın kadroya dahil edilip edilmeyeceği konusundaki tartışmalar muhtemelen manşetleri meşgul etmeye devam edecek.
