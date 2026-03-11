"Tartışmasız!" - Thiago Silva, Neymar'ın Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmesini destekliyor

Neymar'ın, Carlo Ancelotti'nin Mart ayı sonunda Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak uluslararası maçlar için genişletilmiş ön kadrosuna seçildiği bildirildi. İtalyan teknik direktör, yüksek baskı ortamlarında deneyim ve elit kaliteye değer verdiği biliniyor ve Neymar, önümüzdeki birkaç ay boyunca fiziksel kondisyonunu koruyabilirse bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

Nihai kadroların belirlenmesi için üç aydan biraz fazla bir süre kaldığından, Neymar'ın uluslararası turnuvanın zorluklarıyla başa çıkabileceğini kanıtlaması için baskı var. Brezilya'da 2026 sezonunun başlangıcında, ameliyattan yeni kurtulan Neymar, Santos formasıyla sadece üç maç oynadı ve Mirassol ile oynanan son maçta forma giymedi.