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'Tartışmasız' Neymar'ın 2030 Dünya Kupası'nda forma giyeceğine dair beklentiler artarken, Brezilya'nın Olimpiyat altın madalyası kazanan teknik direktörü, Carlo Ancelotti'yi Santos'un yıldızını Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi muamele etmemesi nedeniyle eleştirdi
Micale, Ancelotti’nin Dünya Kupası taktiklerini eleştiriyor
Pazartesi günü America-MG ile Londrina arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından konuşan Micale, Ancelotti’nin eski oyuncusunu yönetme şekli konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.
ESPN'in haberine göre, teknik direktör, forvetin ABD'de yeterince süre alamamasına şaşırdı. Neymar, turnuvaya sakatlıkla geldi ve İskoçya maçında sadece 14 dakika, son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenildikleri maçta ise 23 dakika sahada kalabildi. O yürek burkan mağlubiyette maçın sonlarında bir penaltı golü atmasına rağmen, Erling Haaland'ın İskandinav takımını bir üst tura taşımasını engelleyemedi. Micale, bu kadar büyük kalibreli bir oyuncunun kadroda çok daha önemli bir rol oynaması gerektiğine kesin olarak inanıyor.
- AFP
Messi ve Ronaldo ile Karşılaştırma
Micale, seçkin yeteneklerin başarılı olabilmeleri için özel düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını düşünüyor. “Bana göre Neymar en iyi Brezilyalı oyuncu. Ancelotti hakkında konuşmaya ne hakkım var ki, ama Neymar’ın da tıpkı Messi, Cristiano Ronaldo ve Salah gibi daha iyi değerlendirilmesi gerekiyordu… Mısır’da çalışma fırsatım oldu ve Salah’ın performans gösterebilmesi için tam bir sürecin işlediğini gördüm,” dedi.
Fiziksel kondisyonla ilgili endişelere değinen Micale, sözlerine şöyle devam etti: "Bence en büyük tartışma konusu, fiziksel olarak yüzde 100 hazır olma meselesiydi. Yıldız oyuncu, fark yaratan adam... Bence onun katkıda bulunabileceği farklı bir şey var; kim olduğu gerçeğinin getirdiği bir ağırlık var, bu diğer oyuncular için de geçerli. Ben Neymar’dan asla vazgeçmezdim."
MetLife Stadyumu’nda duygusal bir veda
Teknik direktör, forvetin tekrar milli takımda forma giymesini hâlâ büyük bir istekle bekliyor. “Bir sonraki döngüye gelince, Neymar’ı sahada görmek istiyorum. Neymar’ı izlemek için bilet parası ödüyorum. Brezilya’da davet alsam bile gitmeyeceğim pek çok maç var. Neymar oynuyorsa, en basit şartlarda bile olsa stadyuma giderim.
Neymar tartışılmaz bir oyuncu," diye vurguladı. Ancak bu umutlar gerçeklerle çelişiyor. Norveç’e karşı yaşanan yıkıcı eleme maçının ardından, gözyaşları içindeki Neymar milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. 2010 yılında ilk kez forma giydiği MetLife Stadyumu’nda duran duygusal golcü, “Denedim, denedim. Kariyerime burada, MetLife Stadyumu’nda başladım ve burada sona erdi. Artık bitti,” dedi.
- AFP
Brezilyalı efsanenin bundan sonraki adımı ne olacak?
Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elenmesinin ve ardından emekli olmasının ardından Neymar, artık tüm dikkatini kulüp kariyerine ve fiziksel sağlığını korumaya vermelidir. Bu efsanevi forvet, yaklaşan lig sezonuna hazırlanırken tekrarlayan diz sakatlıklarını geride bırakmayı hedefleyecektir. Öte yandan Brezilya, 2030 turnuvası öncesinde Ancelotti yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırmak ve yeni bir lider bulmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıyadır.
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