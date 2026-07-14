'Tartışmasız' Neymar'ın 2030 Dünya Kupası'nda forma giyeceğine dair beklentiler artarken, Brezilya'nın Olimpiyat altın madalyası kazanan teknik direktörü, Carlo Ancelotti'yi Santos'un yıldızını Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi muamele etmemesi nedeniyle eleştirdi

Micale, seçkin yeteneklerin başarılı olabilmeleri için özel düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını düşünüyor. “Bana göre Neymar en iyi Brezilyalı oyuncu. Ancelotti hakkında konuşmaya ne hakkım var ki, ama Neymar’ın da tıpkı Messi, Cristiano Ronaldo ve Salah gibi daha iyi değerlendirilmesi gerekiyordu… Mısır’da çalışma fırsatım oldu ve Salah’ın performans gösterebilmesi için tam bir sürecin işlediğini gördüm,” dedi.

Fiziksel kondisyonla ilgili endişelere değinen Micale, sözlerine şöyle devam etti: "Bence en büyük tartışma konusu, fiziksel olarak yüzde 100 hazır olma meselesiydi. Yıldız oyuncu, fark yaratan adam... Bence onun katkıda bulunabileceği farklı bir şey var; kim olduğu gerçeğinin getirdiği bir ağırlık var, bu diğer oyuncular için de geçerli. Ben Neymar’dan asla vazgeçmezdim."