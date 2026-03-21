Goal.com
Canlı
fabregas como callegariGetty Images
Massimo Callegari

Çeviri:

Tartışmalı, takıntılı, karakterli ve kişilik sahibi: Fabregas şimdiden büyük bir takıma hazır mı?

Karakterin tuzağına düşmeden kendi kimliğine sadık kalabilecek mi? Massimo Callegari’nin derinlemesine analizi.

Barcelona’nın Katalan kökenleri, Wenger’in Arsenal’indeki İngiliz-Fransız izleri, Mourinho ve Conte’nin pragmatizmi, Sarri’nin iddialı taktik anlayışı. Fabregas’ın futbolcu kariyeri, çeşitli futbol okullarının bir özeti, muazzam bir teknik ve kültürel birikimdir. Ancak oyuncu olarak özümsediğin her şey, seni otomatik olarak bir teknik direktör olarak tanımlamaz. Nitekim Cesc, kendine özgü bir şey inşa ediyor. İtalya'da, genellikle alan yaratmaktan çok korumaya odaklanıldığı bir ortamda, tam tersini yapan bir takım görmek önemsiz bir ayrıntı değildir. Onun Como takımı, taktiksel olmaktan çok kültürel bir provokasyondur: sürekli daraltılıp genişletilen saha, pas hızı, Serie A'da ihmal edilen 4-2-3-1 dizilişinde yer alan kanat oyuncuları, sorumluluk verilen gençler, kaleci dahil tüm bölümlerin oyunlarında kabul edilen risk. İyi bir teknik altyapıyla gelen Butez, oyunu okuma becerisinde büyük bir sıçrama yaptı; artık bu alanda mükemmeldir ve Serie A'nın en iyi kalecisidir. Cesc, onunla, tıpkı Chelsea'ye yeni gelen Lampard ile Mou'nun yaptığı gibi, ayakları ve zihni üzerinde çalıştı, çünkü bu durumlarda 1 numara olmak için her şeye sahip olduğuna inanıyordu. Güvenilirlik böyle kazanılır: söylediklerin sahada görülür, teori büyük yeşil çim sahada uygulanır.


Bir de diğer bir yönü var: iletişim, yedek kulübesindeki “gurular”la olan tartışmalar ve çatışmalar. Allegri’den Gasperini’ye kadar, meslektaşları arasında ve hatta yorumcular arasında bile görüş ayrılıklarına neden olan bir isim: sınır mı, yoksa kaynak mı; doğuştan gelen bir özellik mi, yoksa bir strateji mi? Cevap tek bir kelimede özetleniyor: kişilik.

  • Biraz küstah, biraz da pervasız olan Fabregas, özellikle de hem yaşına (38) hem de teknik direktörlük deneyimine göre oldukça büyük bir cesaret sergiliyor. Dolayısıyla stratejiden çok karakteri ön plana çıkan bir isim; onu koruyan, değer veren ve fazla baskı yapmadan sorumluluk yükleyen sağlam bir ortam ve kulüp tarafından destekleniyor. Ve o da bu yapının ayrılmaz bir parçası olduğunu hissediyor; bu sadece onu yakında bir üst düzey kulübe götürebilecek/götürmesi gereken bir büyüme sürecinin ilk adımı olarak değil, aynı zamanda oyuncuları çekmek için merkezi bir figür olarak da. Elbette A takımın, ama aynı zamanda gençlik takımının da; günlük yaşamda kulübün projesinin derin ve gelecek vaat eden anlamını ondan alan gençlerin. Fabregas, geldiği günden beri bu fikri paylaşıyor; o zamanlar sıfırdan kurulacak olan Primavera 2 takımını alçakgönüllülükle çalıştırmaya başlamıştı. Zorluklara ve muhteşem futbol kariyerine rağmen, gençleri ve yönetimi büyüleyen şey, tam da onun “primus inter pares” (eşler arasında birinci) tavrıydı; kendini bir kaideye çıkarmadan. Como’da sadece kendisi için bulunmuyor.

  • Elbette, aşırılıklar da eksik değil. Radikal kararlar (Roma maçının ilk yarısında Jacobo Ramòn’un sistematik olarak ikinci forvet olarak oynatılması) ve hâlâ kendini geliştirme aşamasında olan bir teknik direktörün sinyalleri, yine de cesaretle risk almaya hazır olduğunu gösteriyor.


    Er ya da geç bir üst düzey kulübe geçişi, daha az korunan ortamlarda kendi yöntemini sağlamlaştırma gerekliliğiyle bağlantılı olacaktır. Bir ara aşama, zorlu ama anlık sonuçlara takıntılı olmayan bir kulüp (Floransa?) mükemmel gerçeklik (Como, burada talepleri tamamen karşılanıyor) ile zorunlu olarak kusurlu olan, kulüp sahiplerinin sık sık yatırım yaptığı, karar verdiği ve antrenöre sonuç alma misyonuyla anahtar teslimi bir takım verdiği süper üst düzey kulüpler arasında kademeli bir geçişi temsil edebilir. Ve eğer kısa sürede sonuç alamazsa, çoğu durumda, teşekkürler-hoşça kal-sıradaki.  


    Onun futbola olan tutkusu içgüdüsel, dizginlenemez, neredeyse kontrol edilemezmiş. Saf bir takıntı. Tıpkı kulübün Noel yemeğinde olduğu gibi; şenlik havasına rağmen, İtalyan Süper Kupası'ndaki Napoli-Milan maçını takip etmek için gözlerini tabletinden ayıramamıştı. İkisi de önümüzdeki haftalarda Como'nun rakibi olmayacaktı, yakın zamanda bir maçları yoktu. Sadece tutku. Ve takıntı. Karakterinin tuzağına düşmeden kimliğine sadık kalabilecek mi? Bu ikilemin cevabında, hiçbir ufkun ona kapalı kalmama ihtimali yatıyor.

Serie A
Como crest
Como
COM
Pisa crest
Pisa
PIS