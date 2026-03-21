Tartışmalı, takıntılı, karakterli ve kişilik sahibi: Fabregas şimdiden büyük bir takıma hazır mı?

Barcelona’nın Katalan kökenleri, Wenger’in Arsenal’indeki İngiliz-Fransız izleri, Mourinho ve Conte’nin pragmatizmi, Sarri’nin iddialı taktik anlayışı. Fabregas’ın futbolcu kariyeri, çeşitli futbol okullarının bir özeti, muazzam bir teknik ve kültürel birikimdir. Ancak oyuncu olarak özümsediğin her şey, seni otomatik olarak bir teknik direktör olarak tanımlamaz. Nitekim Cesc, kendine özgü bir şey inşa ediyor. İtalya'da, genellikle alan yaratmaktan çok korumaya odaklanıldığı bir ortamda, tam tersini yapan bir takım görmek önemsiz bir ayrıntı değildir. Onun Como takımı, taktiksel olmaktan çok kültürel bir provokasyondur: sürekli daraltılıp genişletilen saha, pas hızı, Serie A'da ihmal edilen 4-2-3-1 dizilişinde yer alan kanat oyuncuları, sorumluluk verilen gençler, kaleci dahil tüm bölümlerin oyunlarında kabul edilen risk. İyi bir teknik altyapıyla gelen Butez, oyunu okuma becerisinde büyük bir sıçrama yaptı; artık bu alanda mükemmeldir ve Serie A'nın en iyi kalecisidir. Cesc, onunla, tıpkı Chelsea'ye yeni gelen Lampard ile Mou'nun yaptığı gibi, ayakları ve zihni üzerinde çalıştı, çünkü bu durumlarda 1 numara olmak için her şeye sahip olduğuna inanıyordu. Güvenilirlik böyle kazanılır: söylediklerin sahada görülür, teori büyük yeşil çim sahada uygulanır.





Bir de diğer bir yönü var: iletişim, yedek kulübesindeki “gurular”la olan tartışmalar ve çatışmalar. Allegri’den Gasperini’ye kadar, meslektaşları arasında ve hatta yorumcular arasında bile görüş ayrılıklarına neden olan bir isim: sınır mı, yoksa kaynak mı; doğuştan gelen bir özellik mi, yoksa bir strateji mi? Cevap tek bir kelimede özetleniyor: kişilik.