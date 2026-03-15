FC Bayern Münih, Luis Diaz'ın cezasına itiraz etti. Kulüp, bu bilgiyi Sky'a doğruladı. Kolombiyalı oyuncu, Cumartesi günü Bayer Leverkusen'e karşı 1-1 biten maçta, hakem Christian Dingert'in Bayern yıldızının yaptığı iddia edilen simülasyonu cezalandırması üzerine sarı kart görmüştü.
"Tartışmalı kararlarla karşı karşıya": FC Bayern, Luis Diaz'ın cezasına itiraz etti
Bayern, Diaz'a verilen otomatik bir maçlık cezaya itiraz etmek üzere DFB Spor Mahkemesi'ne başvurdu. Hakemin yanlış kararı, Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen'e son dönemde gözlemlediği bir eğilime dikkat çekmek için bir fırsat verdi: "Son haftalardaki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Leverkusen'deki performans, sürekli olarak tartışmalı kararlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemin doruk noktasıydı. İster HSV'de, ister Dortmund'da, ister Leverkusen'de olsun, sık sık aleyhimize sonuçlanan tartışmalı sahneler yaşandı" dedi.
Dreesen şunları ekledi: "DFB, hakemlerinin performans seviyesini iyileştirmekle yükümlüdür. Christian Dingert'in hatasını kabul etmesi onurlu bir davranış, ancak bu tek başına bize yardımcı olmuyor."
Luis Diaz'ın oyundan atılması "olaylara dayalı bir karar"
Münih ekibinin itirazının kabul edilmesi neredeyse imkansız. DFB hakem sözcüsü Alex Feuerherdt, Sky'da yaptığı açıklamada, "Bu, yanlış bulunabilecek bir olgusal karar; ancak oyuncu karışıklığı gibi bariz bir hata değil" dedi. Bayern, bu itirazla daha çok, kendi bakış açısına göre şimdiye kadar maruz kaldıkları dezavantajlara karşı direndiklerini göstermek istiyor.
Luis Diaz'ın cezası beklendiği gibi onanırsa, Alman rekortmen takım, önümüzdeki hafta sonu Union Berlin ile oynayacağı iç saha maçında Diaz'dan yoksun kalacak.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları:
18 Mart, saat 21:00 Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart, 15:30 Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 04.04., 15.30 SC Freiburg - Bayern (Bundesliga) 11 Nisan, 18.30 FC St. Pauli - Bayern (Bundesliga)