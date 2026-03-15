"Tartışmalı kararlarla karşı karşıya": FC Bayern, Luis Diaz'ın cezasına itiraz etti

Bayern, Diaz'a verilen otomatik bir maçlık cezaya itiraz etmek üzere DFB Spor Mahkemesi'ne başvurdu. Hakemin yanlış kararı, Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen'e son dönemde gözlemlediği bir eğilime dikkat çekmek için bir fırsat verdi: "Son haftalardaki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Leverkusen'deki performans, sürekli olarak tartışmalı kararlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemin doruk noktasıydı. İster HSV'de, ister Dortmund'da, ister Leverkusen'de olsun, sık sık aleyhimize sonuçlanan tartışmalı sahneler yaşandı" dedi.

Dreesen şunları ekledi: "DFB, hakemlerinin performans seviyesini iyileştirmekle yükümlüdür. Christian Dingert'in hatasını kabul etmesi onurlu bir davranış, ancak bu tek başına bize yardımcı olmuyor."