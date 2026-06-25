Tartışmalara yol açan Frenkie de Jong, Declan Rice ve Vitinha kadar iyi mi? Eski Hollanda yıldızı, Barcelona’nın orta saha oyuncusunun eleştirilere sert yanıt vermesini izledikten sonra, hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini açıklıyor

Birçoğu, bu 29 yaşındaki şık oyuncuyu bu kategoriye dahil etmekten memnun; zira en iyi performanslarının çoğu gözden kaçabiliyor. O, Arsenal’in yıldızı Rice gibi sürekli hareket halinde olan ya da Paris Saint-Germain ve Portekiz’in oyun kurucusu Vitinha gibi topu elindeyken rakibi inceleyen bir oyuncu değil.

Ancak o, takımın ortak hedefi için üzerine düşeni yapıyor ve özellikle kendi ülkesinde onu sürekli küçümseyenler hakkında şöyle diyor: “Birçok insanın futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. Maçı izliyorlar ama, tabiri caizse, anlamıyorlar. Bu kötü bir şey değil, çünkü herkesin futbol hakkında konuşmasına olanak tanıyor, ama gerçek bu.

“İnsanların benim derin pas vermediğimi söylediğini duyuyorum, ama bu doğru değil. Sadece maça dikkat etmiyorlar. Bu maça bağlı, ama aynı zamanda o ana da bağlı. Derin pas atabilirsin, ama bazı durumlarda top her zaman kaleciye gider. Evet, bence bazı insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Belki bir ara onlarla oturup konuşmalıyım. Bu aynı zamanda o anın kendisine de bağlı. Birisi koşuyor mu, koşmuyor mu, nasıl koşuyor?

“Genel olarak, Hollanda’da oyunculara biraz daha değer verebileceğimizi düşünüyorum. Elbette, birinin iyi oynamadığını düşünüyorsanız eleştirebilirsiniz. Bu normal ve bizim de bununla bir sorunumuz yok. Ancak buradaki insanlar bunu genellikle çok abartıyor.”