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Tartışmalara yol açan Frenkie de Jong, Declan Rice ve Vitinha kadar iyi mi? Eski Hollanda yıldızı, Barcelona’nın orta saha oyuncusunun eleştirilere sert yanıt vermesini izledikten sonra, hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini açıklıyor
De Jong’un eleştirmenlerine yanıt olarak söyledikleri
Birçoğu, bu 29 yaşındaki şık oyuncuyu bu kategoriye dahil etmekten memnun; zira en iyi performanslarının çoğu gözden kaçabiliyor. O, Arsenal’in yıldızı Rice gibi sürekli hareket halinde olan ya da Paris Saint-Germain ve Portekiz’in oyun kurucusu Vitinha gibi topu elindeyken rakibi inceleyen bir oyuncu değil.
Ancak o, takımın ortak hedefi için üzerine düşeni yapıyor ve özellikle kendi ülkesinde onu sürekli küçümseyenler hakkında şöyle diyor: “Birçok insanın futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. Maçı izliyorlar ama, tabiri caizse, anlamıyorlar. Bu kötü bir şey değil, çünkü herkesin futbol hakkında konuşmasına olanak tanıyor, ama gerçek bu.
“İnsanların benim derin pas vermediğimi söylediğini duyuyorum, ama bu doğru değil. Sadece maça dikkat etmiyorlar. Bu maça bağlı, ama aynı zamanda o ana da bağlı. Derin pas atabilirsin, ama bazı durumlarda top her zaman kaleciye gider. Evet, bence bazı insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Belki bir ara onlarla oturup konuşmalıyım. Bu aynı zamanda o anın kendisine de bağlı. Birisi koşuyor mu, koşmuyor mu, nasıl koşuyor?
“Genel olarak, Hollanda’da oyunculara biraz daha değer verebileceğimizi düşünüyorum. Elbette, birinin iyi oynamadığını düşünüyorsanız eleştirebilirsiniz. Bu normal ve bizim de bununla bir sorunumuz yok. Ancak buradaki insanlar bunu genellikle çok abartıyor.”
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Rice kadar iyi: De Jong’un gelişmesi için neye ihtiyacı var?
De Jong’un sessiz sedasız işini yaparken yeterince takdir edilip edilmediği sorulduğunda, çevrimiçi futbol bahisleri sunan 10bet adına konuşan eski Hollanda forveti Hasselbaink, GOAL’a şunları söyledi: “O çok iyi bir oyuncu. Hollanda’nın en önemli oyuncularından biri ve Hollanda milli takımı için çok önemli. Şahsen, Declan Rice’ın biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum, ama bunun sebebi, Declan Rice’ı İngiltere’de her hafta izlerken, De Jong’u her hafta izlemiyor olmam olabilir.
“Şu ana kadar Dünya Kupası’nda orta sahada sergilediği performansa bakılırsa, bazen topu biraz daha hızlı hareket ettirmesi gerekiyor. Benim zevkime göre topu elinde biraz fazla uzun süre tutuyor. Ama bakın, o oyunu gerçekten çok iyi anlayan, en üst düzeyde bir oyuncu.”
De Jong, neden Manchester United’ın transfer teklifini reddetti?
De Jong, son yedi yılını Barcelona’da geçirmiş, Camp Nou’da 297 maça çıkmış ve bu süre zarfında üç La Liga şampiyonluğu kazanmış kadar yetenekli bir oyuncu. Katalonya’dan ayrılma fırsatlarını geri çevirmiştir.
Manchester United, yıllar boyunca bu Hollandalı oyun kurucuyu kadrosuna katmak için birçok girişimde bulundu, ancak sonuç alamadı. Kariyerinin en iyi kararı bu mu oldu? Bu soruya yanıt olarak, futbolculuk günlerinde Premier Lig ve La Liga'da boy gösteren Hasselbaink şunları ekledi: “Bence o, kalbinde bir Ajax oyuncusu ve Ajax’ın Barcelona’ya karşı her zaman bir zaafı olmuştur; bu iki kulüp, Johan Cruyff’un geçmişi nedeniyle birbirine bağlıdır.
“O çok genç yaşta Ajax’ın en önemli oyuncusuydu ve her halükarda Barcelona’yı seçecekti. Barcelona’da başarılı olabiliyorsanız, her zaman mümkün olduğunca uzun süre orada kalmak istersiniz. Ondan sonra hangi kulüp size teklifte bulunursa bulunsun, bir üst seviyeye çıkmak ya da daha büyük bir kulüp bulmak çok zordur. Bu yüzden bence onun için seçim her zaman Barcelona olacaktı.”
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2026 Dünya Kupası maç programı: Hollanda’nın bir sonraki rakibi Tunus
De Jong şu anda 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor; Hollanda, turnuvadaki ikinci maçında adeta canlandı. Japonya ile oynadıkları ilk maçta 2-2’lik dramatik bir beraberlikle başlayan Hollanda, son maçında Brian Brobbey’in iki golüyle İsveç’i 5-1’lik skorla ezip geçti.
Son 32'ye kalma neredeyse garantilendi, ancak Perşembe günü Kansas City'de Tunus'u yenmeleri halinde F Grubu'nu birinci sırada tamamlayacaklar. De Jong'un bu maçta ne kadar ön planda olacağı ise henüz belli değil; çünkü hafif bir sakatlığı var ve kondisyonu konusunda gereksiz risk almak istemeyecektir.