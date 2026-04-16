Washington D.C.'de düzenlenen Semafor Dünya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Infantino şunları söyledi: "Tarihte ilk kez, 19 Temmuz'da New York/New Jersey'de oynanacak Dünya Kupası finalinde bir devre arası gösterisi düzenlenecek."
"Tarihte ilk kez": Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde çarpıcı bir değişiklik yapacağını duyurdu
2026 Dünya Kupası finali o gün East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve devre arasında müzikal bir sürpriz olacak. Infantino'ya göre bu etkinlik, İngiliz pop grubu Coldplay ve grubun solisti Chris Martin tarafından düzenlenecek: "Kimlerin sahne alacağını henüz açıklayamam, ancak tek bir sanatçıdan ibaret olmayacak. Ve bu, dünyanın en büyük gösterisi olacak. Muhteşem olacak."
Devre arası gösterileri ABD'de yeni bir şey değil. Örneğin, Amerikan futbolu ligi NFL'nin finali olan Super Bowl'da tanınmış süperstarların kısa performansları, yılın en çok izlenen TV etkinlikleri arasında yer alıyor.
2017 DFB Kupası Finali'ndeki devre arası gösterisi pek beğenilmedi
Buna karşılık futbolda, 15 dakikalık devre arası sırasında müzik gösterileri son derece istisnai bir durumdur. Bunun bir nedeni de bu tür gösterilerin pek çok taraftar tarafından pek hoş karşılanmamasıdır. Bu nedenle DFB, 2017 yılında Berlin'de Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund arasında oynanan DFB Kupası Finali sırasında pop şarkıcısı Helene Fischer'in bir devre arası gösterisiyle bunu denedi. Ancak performans, Olimpiyat Stadyumu'nun tribünlerinde bulunan birçok taraftarın yüksek sesli yuhalamalarıyla gölgelendi.
Fischer daha sonra şöyle dedi: "Bir müzisyenin bazen böyle şeyleri de göğüslemesi gerekir. Son yıllarda kendime kalın bir deri edindim ve dünden beri saçlarım da uzadı. Bir sanatçı olarak orada durup yoğun testosteron gücünü hissetmek, bu gerçekten...". Yuhalayan taraftarlara bakarak şunları söyledi: "Ama bunu o kadar da kötü bulmadım. Orada bir kin var, onlar eğlence istemiyorlardı."
Infantino ayrıca Dünya Kupası'na değinerek, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek final turnuvasına "akla gelebilecek tüm yıldızları" dahil edeceklerini duyurdu. Örnek olarak NFL efsanesi Tom Brady ve eski NBA pivotu Shaquille O'Neal'ı gösterdi. Her ikisi de final turnuvası için ön eleme gruplarının kura çekiminde kura çekici olarak önemli roller oynamıştı. "Bunu çok seviyorlar," dedi FIFA başkanı.