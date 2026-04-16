"Tarihte ilk kez": Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde çarpıcı bir değişiklik yapacağını duyurdu

Buna karşılık futbolda, 15 dakikalık devre arası sırasında müzik gösterileri son derece istisnai bir durumdur. Bunun bir nedeni de bu tür gösterilerin pek çok taraftar tarafından pek hoş karşılanmamasıdır. Bu nedenle DFB, 2017 yılında Berlin'de Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund arasında oynanan DFB Kupası Finali sırasında pop şarkıcısı Helene Fischer'in bir devre arası gösterisiyle bunu denedi. Ancak performans, Olimpiyat Stadyumu'nun tribünlerinde bulunan birçok taraftarın yüksek sesli yuhalamalarıyla gölgelendi.

Fischer daha sonra şöyle dedi: "Bir müzisyenin bazen böyle şeyleri de göğüslemesi gerekir. Son yıllarda kendime kalın bir deri edindim ve dünden beri saçlarım da uzadı. Bir sanatçı olarak orada durup yoğun testosteron gücünü hissetmek, bu gerçekten...". Yuhalayan taraftarlara bakarak şunları söyledi: "Ama bunu o kadar da kötü bulmadım. Orada bir kin var, onlar eğlence istemiyorlardı."

Infantino ayrıca Dünya Kupası'na değinerek, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek final turnuvasına "akla gelebilecek tüm yıldızları" dahil edeceklerini duyurdu. Örnek olarak NFL efsanesi Tom Brady ve eski NBA pivotu Shaquille O'Neal'ı gösterdi. Her ikisi de final turnuvası için ön eleme gruplarının kura çekiminde kura çekici olarak önemli roller oynamıştı. "Bunu çok seviyorlar," dedi FIFA başkanı.