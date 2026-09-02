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'Tarihte bir ilk!' - Asyalı süper yıldızlar Avrupa'da ses getiren transferlerini tamamladı
Asyalı yıldızlar tarihi hamlelere imza atıyor
Asya futbolu, kıtanın elit yeteneklerinin Avrupa'nın en üst liglerine önemli transferler yapmasıyla tarihi bir yaz transfer dönemini kutladı. Dönemin öne çıkan ismi, Feyenoord'dan Ligue 1 ekibi LOSC Lille'e 4 yıllık sözleşmeyle 15 milyon avroluk transferini tamamlayan Eredivisie gol kralı Ayase Ueda oldu.
İngiltere'de kaleci Zion Suzuki, Parma'dan Aston Villa'ya transferini tamamlayarak Premier League'de forma giyen ilk Japon file bekçisi olarak tarihe geçti. Bu arada Güney Koreli orta saha oyuncusu Lee Kang-in, Paris Saint-Germain'de iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı görkemli dönemi geride bırakarak La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid'e katıldı.
Bu dikkat çekici transferler, Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde Asyalı oyuncuların hızla artan etkisini ve piyasa değerini gözler önüne seriyor.
- AFP
Kıta genelinde büyük değişiklikler
Transfer hareketliliği, manşetlere çıkan hamlelerin çok ötesine uzandı; birçok milli takımın kilit oyuncusu kariyerinde stratejik çevre değişikliklerine gitti. Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan, Wolverhampton Wanderers'tan Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralık olarak transferini tamamlarken, vatandaşı Hwang In-beom da Feyenoord'dan Primeira Liga (Portekiz) şampiyonu FC Porto'ya geçti.
Irak milli takımının kanat oyuncusu Marko Farji, Venezia'dan Eredivisie kulübü sc Heerenveen'e dört yıllık sözleşmeyle kalıcı transferini tamamladı. Özbekistan'da golcü Eldor Shomurodov'un İstanbul Başakşehir'e kiralık transferi, Türkiye'nin en üst liginde 22 golle gol krallığında zirveyi paylaşmasının ardından 2,8 milyon euro karşılığında kalıcı hale getirildi.
"Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir varlığı olan bir kulüp olan LOSC'ye katıldığım için çok mutluyum" diyen Ueda, Fransa'ya varışının ardından şöyle konuştu: "Bu kulüpten gerçekten etkilendim, özellikle de futbol tarzından."
Engelleri aşmak ve rekorlar kırmak
Bu yaz ayrıca Avrupa'nın en üst düzey liglerinde Orta Doğulu yetenekler adına dönüm noktası niteliğinde başarılara sahne oldu. Suudi Arabistanlı savunmacı Saud Abdulhamid, Fransız kulübünün Coupe de France ve Trophee des Champions'ı kazanmasına yardımcı olduktan sonra RC Lens ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı ve Avrupa'da büyük bir kupa kazanan ilk Suudi oyuncu oldu. Bu arada İran milli takım kaptanı Alireza Jahanbakhsh, serbest oyuncu olarak Eredivisie ekibi Excelsior Rotterdam'a katılarak Hollanda futboluna dönüşünü tamamladı.
Japon savunmacı Ko Itakura, dört yıllık anlaşmayla Ajax'tan Borussia Monchengladbach'a dönerken, vatandaşı Kodai Sano da NEC'den Eredivisie şampiyonu PSV'ye yükseldi.
Öte yandan Güney Koreli savunmacı Seol Young-woo, Kızılyıldız Belgrad'dan FC Augsburg'a katıldı ve Alman kulübünün tarihindeki dördüncü Güney Koreli oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Avrupa kupaları kampanyalarına hazırlanıyor
Transfer tescil sürelerinin sona ermesiyle birlikte bu oyuncular, önlerindeki sezon için yeni kulüplerindeki düzen içinde kendilerini kanıtlamaya odaklanacak.
Ueda, Lee ve Abdulhamid'in de aralarında bulunduğu bu yıldızların birçoğu, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa kupalarında boy gösterecek.
Asya futbolunu dünya sahnesinde daha da yukarı taşımayı sürdürmeye çalışırlarken, ivme yakalama, maç kondisyonunu koruma ve ortaya koyacakları performanslar yakından takip edilecek.
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