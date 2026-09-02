Transfer hareketliliği, manşetlere çıkan hamlelerin çok ötesine uzandı; birçok milli takımın kilit oyuncusu kariyerinde stratejik çevre değişikliklerine gitti. Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan, Wolverhampton Wanderers'tan Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralık olarak transferini tamamlarken, vatandaşı Hwang In-beom da Feyenoord'dan Primeira Liga (Portekiz) şampiyonu FC Porto'ya geçti.

Irak milli takımının kanat oyuncusu Marko Farji, Venezia'dan Eredivisie kulübü sc Heerenveen'e dört yıllık sözleşmeyle kalıcı transferini tamamladı. Özbekistan'da golcü Eldor Shomurodov'un İstanbul Başakşehir'e kiralık transferi, Türkiye'nin en üst liginde 22 golle gol krallığında zirveyi paylaşmasının ardından 2,8 milyon euro karşılığında kalıcı hale getirildi.

"Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir varlığı olan bir kulüp olan LOSC'ye katıldığım için çok mutluyum" diyen Ueda, Fransa'ya varışının ardından şöyle konuştu: "Bu kulüpten gerçekten etkilendim, özellikle de futbol tarzından."