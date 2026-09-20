AFP
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'Tarihlerinin en kötü 15 dakikası!' - Gary Neville, Michael Carrick eleştiri oklarının hedefi olurken Fulham karşısında 'yürüyen' Manchester United'ı yerden yere vurdu
Neville, United yıldızları hakkında sert bir değerlendirmede bulundu
Neville, pazar günü eski takımının Fulham deplasmanındaki Premier League maçında ortaya koyduğu cansız performansı değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski savunmacı ve yorumcu, devre arasının hemen ardından yaşanan bir oyun bölümünde deplasman ekibini mücadeleden fiilen vazgeçmekle suçlarken öfkeye boğuldu.
Sky Sports yayınında konuşan eski futbolcu Neville, kırmızı formalı oyuncuların ortaya koyduğu rekabet ruhu eksikliği karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi. Performans seviyesinin, Old Trafford ekibiyle uzun birlikteliği boyunca daha önce hiç görmediği kadar dibe vurduğunu açıkça söyledi. Neville, "Beş yaşımdan beri Manchester United'ı izliyorum ve bu, gördüğüm en kötü 15 dakikaydı" dedi. "Kesinlikle acınası. Hiç bu kadar büyük bir çaba eksikliği görmedim. Carrick acaba ne düşünüyordur?"
- Getty Images Sport
Man Utd 'mankenler' gibi görünüyor
Teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı, istikrarsız sonuçlar serisinin ardından daha da arttı. Neville, başantrenörün soyunma odasında verilen talimatlarla devre arasının hemen ardından sahada sergilenen ağırkanlılığı nasıl bağdaştırabileceğini sorguladı.
ve aciliyet eksikliğine dikkat çekti; yayın sırasında oyuncuları meşhur şekilde cansız nesneler olarak nitelendirdi. Temel çalışma temposunun eksik olmasının performansın en endişe verici yönü olduğunu belirtti. Neville şöyle konuştu: "Bu, mavi mankenlerin beyaz mankenlere karşı oynadığı birkaç dakika gibi, sonra işler tersine dönüyor, tuhaf bir futbol maçı. Böyle bir aciliyet eksikliğiyle hiçbir yere varamazlar. Bunun korku mu, rehavet eksikliği mi olduğunu bilmiyorum, sadece yeterince çalışmıyorlar."
Savunmadaki facia, komik bir kendi kalesine gole yol açtı
Konuk ekibin öğleden sonrası, konsantrasyon eksikliğinin Fulham adına tuhaf bir açılış golüyle sonuçlanmasıyla felaket bir hal aldı. Savunmadaki hata zinciri, Kobbie Mainoo'nun tehlikeli bir bölgede topu kaybetmesiyle başladı ve bu da ev sahibi ekibin atak geliştirmesine izin verdi. Kaleci Senne Lammens ilk etapta Calvin Bassey'nin şutunu çıkarmayı başarsa da dönen top, Lisandro Martinez'e çarpıp acımasız ve bir o kadar da komik bir sekmeyle ağlara gitti.
Neville daha sonra yaşadığı hayal kırıklığını detaylandırarak, öfkesinin kaynağının oyuncuların profesyonel bir sporcunun en temel görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi olduğunu netleştirdi. Eski İngiltere milli oyuncusu, Carrick'in oyuncuların beden diliyle verdikleri mesaja mutlaka müdahale etmesi gerektiğinde ısrarcıydı.
Neville daha sonra duruşunu açıklarken şöyle dedi: "Ben tamamen sahada yürümelerinden bahsediyordum. Manchester United'ın bu kadar çok yürüdüğünü hiç görmedim. Michael'ın onları savunmayı bırakması gerekiyor. Neden savunduğunu anlıyorum, sadık biri ve oyuncularının onun için mücadele etmesini istiyor. Sezonda daha çok uzun bir yol var."
- AFP
Cunha bir puanı kurtardı ama istatistikler karanlık bir tablo çiziyor
United, tam anlamıyla bir çöküşten kaçınmayı başardı ve maçın son anlarında skoru kurtararak 1-1 berabere kaldı. Matheus Cunha kurtarıcı oldu; David Affengruber'e ciddi şekilde çarpıp yön değiştiren geç bir şutla Bernd Leno'yu mağlup etti. Geç gelen beraberlik golü bir ölçüde durumu kurtarmış olsa da, genel performans hem taraftarları hem de yorumcuları sezonun gidişatı konusunda endişelendirdi.
Neville, sert değerlendirmesini sorunun tamamen eforla ilgili olduğunu vurgulayarak bitirdi ve şunları ekledi: "Bir denge kurulması gerekiyor. Hücum oyuncularını oynatabilmesini isterim ama savunmada onun sonunu getirecekler. Koşmamak, benim rezalet diyeceğim tek şey."
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