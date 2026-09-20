Konuk ekibin öğleden sonrası, konsantrasyon eksikliğinin Fulham adına tuhaf bir açılış golüyle sonuçlanmasıyla felaket bir hal aldı. Savunmadaki hata zinciri, Kobbie Mainoo'nun tehlikeli bir bölgede topu kaybetmesiyle başladı ve bu da ev sahibi ekibin atak geliştirmesine izin verdi. Kaleci Senne Lammens ilk etapta Calvin Bassey'nin şutunu çıkarmayı başarsa da dönen top, Lisandro Martinez'e çarpıp acımasız ve bir o kadar da komik bir sekmeyle ağlara gitti.

Neville daha sonra yaşadığı hayal kırıklığını detaylandırarak, öfkesinin kaynağının oyuncuların profesyonel bir sporcunun en temel görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi olduğunu netleştirdi. Eski İngiltere milli oyuncusu, Carrick'in oyuncuların beden diliyle verdikleri mesaja mutlaka müdahale etmesi gerektiğinde ısrarcıydı.

Neville daha sonra duruşunu açıklarken şöyle dedi: "Ben tamamen sahada yürümelerinden bahsediyordum. Manchester United'ın bu kadar çok yürüdüğünü hiç görmedim. Michael'ın onları savunmayı bırakması gerekiyor. Neden savunduğunu anlıyorum, sadık biri ve oyuncularının onun için mücadele etmesini istiyor. Sezonda daha çok uzun bir yol var."