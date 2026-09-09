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Alvino Hanafi

Çeviri:

'Tarihlerindeki en güçlü kadro!' - İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi dönüşü öncesinde büyük uyarı gönderdi

Fenerbahçe - Roma
I. Kartal
Fenerbahçe
Roma
Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma öncesi konuk ekip Roma'yı tarihindeki en güçlü takım olarak övdü. Kartal, 18 yıllık Avrupa hasretini sonlandırırken Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda dengeli bir taktik plan uygulayacaklarında ısrar etti.

  • Kartal, Fenerbahçe'yi yeniden Avrupa elitine taşıyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçı öncesinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda basının karşısına çıktı. Bu karşılaşma, Kartal'ın Türk devini üç eleme turundan geçirerek kulübün organizasyondaki 18 yıllık hasretine son verdiği dikkat çekici bir sezonun zirve noktası niteliğini taşıyor.

    Kulüpteki dördüncü teknik direktörlük dönemini geçiren Kartal, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi aşamasına taşıyan ikinci Türk teknik adam oldu.

    Deneyimli çalıştırıcı, bu başarıdan büyük gurur duyduğunu dile getirirken oyuncularının en üst seviyede mücadele edebileceğine dair tam inancını da vurguladı.


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  • imago-sport-1082428743.jpgGiuseppe Maffia

    Teknik direktör, "Roma tarihinin en güçlü takımı"nı övdü

    Perşembe günkü rakibi analiz eden Kartal, Serie A'ya üç maçta üç galibiyetle kusursuz bir başlangıç yapan Roma'dan övgüyle söz etti. Mevcut İtalyan kadrosunu, kulüp tarihinin ulaştığı en güçlü zirve olarak tanımladı.

    Rakibin kalitesine rağmen Kartal, teknik ekibinin proaktif bir taktik yaklaşım hazırlamak için kapsamlı analizlerini tamamladığını doğruladı.

    “Tarihlerinin en güçlü kadrosuna sahipler” diyen Kartal, “Sadece geriye yaslanmak yerine hem hücum hem de savunma için planlarımızın olduğu dengeli bir oyun ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

  • Asensio kadro dışı kaldı, Kartal sabır istedi

    Kartal, karşılaşma öncesinde takım haberlerini paylaşırken İspanyol hücum oyuncusu Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemeyeceğini doğruladı. Ancak teknik direktör, kadronun geri kalanının sorumluluk alıp büyük sahnede gerekeni yapacağına dair güvenini yineledi.

    Bu maçı stratejik açıdan dengeli ve zorlu bir mücadele olarak gören Kartal, 90 dakika boyunca kesintisiz destek için doğrudan ev sahibi takım taraftarlarına çağrıda bulundu.

    "Bu bir strateji maçı" diye ekledi Kartal. "Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını ve son düdüğe kadar takımın arkasında birlik içinde durmalarını istiyoruz."

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  • imago-sport-1082030135.jpgPRESSE SPORTS

    İstanbul’daki mücadele için dengeli oyun planı hazırlandı

    Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Roma'yı ağırlayacak; karşılaşmanın başlama saati yerel saatle 19.45 olarak belirlendi.

    Kartal'ın ekibi, lig aşamasında kritik açılış puanlarını almak ve Avrupa'daki ivmesini sürdürmek için iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor.

    Her iki takım da Şampiyonlar Ligi serüvenine başlamak için yüksek önem taşıyan taktiksel bir mücadeleye hazır şekilde sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi
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