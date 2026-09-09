Perşembe günkü rakibi analiz eden Kartal, Serie A'ya üç maçta üç galibiyetle kusursuz bir başlangıç yapan Roma'dan övgüyle söz etti. Mevcut İtalyan kadrosunu, kulüp tarihinin ulaştığı en güçlü zirve olarak tanımladı.

Rakibin kalitesine rağmen Kartal, teknik ekibinin proaktif bir taktik yaklaşım hazırlamak için kapsamlı analizlerini tamamladığını doğruladı.

“Tarihlerinin en güçlü kadrosuna sahipler” diyen Kartal, “Sadece geriye yaslanmak yerine hem hücum hem de savunma için planlarımızın olduğu dengeli bir oyun ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.