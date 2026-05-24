Carrick, United'ın bu sezon kaydettiği ilerlemenin ardından yerinde saymayı göze alamayacağını vurguladı. Takımın ilerlemeye devam etmek ve Premier Lig'in zirvedeki takımlarıyla arasındaki farkı kapatmak için yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu kabul etti.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında Carrick, "Bence herkes için bir sonraki transfer döneminin güzelliği, her zaman dünyadaki en büyük olay olması ve her kulüp için tüm zamanların en önemli transfer dönemi olmasıdır" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse, bu transfer döneminin doğası gereği böyledir. Ve bence, bir futbol kulübü olarak ilerlemeye devam etmek istersiniz. Biz de bir futbol kulübü olarak kesinlikle ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla, şu anda bu aşamada olduğumuzu, ligde geldiğimiz noktayı ve bitirdiğimiz sıralamayı, yönümüzün dinamiklerini ve dengesini kabul ediyoruz.

"Ve açıkçası yapılacak işler var. Biliyorum, bu oldukça açık, bazı oyuncular ayrılıyor, yapılacak işler var. Bu, bir öncekinden daha önemli değil, ya da bir futbol kulübü olarak önümüzde bizi bekleyen ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereken bir şey."