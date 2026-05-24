Getty Images Sport
Çeviri:
"Tarihin en önemli transfer dönemi" - Michael Carrick, Manchester United'ı Premier Lig şampiyonluğuna ciddi bir aday haline getirmek için "yapması gereken işler" var
Carrick, United’ın yaz transfer dönemindeki önceliklerini açıkladı
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledi; ancak Carrick, Old Trafford'da hâlâ yapılması gereken yeniden yapılanma çalışmalarının büyüklüğünü kabul etti. Casemiro da dahil olmak üzere birçok tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken, United teknik direktörü yaz transfer döneminde önlerinde önemli bir iş yükü olduğunu itiraf etti.
- Getty Images Sport
Carrick, transferler ve kadro dengesi hakkında konuşuyor
Carrick, United'ın bu sezon kaydettiği ilerlemenin ardından yerinde saymayı göze alamayacağını vurguladı. Takımın ilerlemeye devam etmek ve Premier Lig'in zirvedeki takımlarıyla arasındaki farkı kapatmak için yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu kabul etti.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında Carrick, "Bence herkes için bir sonraki transfer döneminin güzelliği, her zaman dünyadaki en büyük olay olması ve her kulüp için tüm zamanların en önemli transfer dönemi olmasıdır" dedi.
"Dürüst olmak gerekirse, bu transfer döneminin doğası gereği böyledir. Ve bence, bir futbol kulübü olarak ilerlemeye devam etmek istersiniz. Biz de bir futbol kulübü olarak kesinlikle ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla, şu anda bu aşamada olduğumuzu, ligde geldiğimiz noktayı ve bitirdiğimiz sıralamayı, yönümüzün dinamiklerini ve dengesini kabul ediyoruz.
"Ve açıkçası yapılacak işler var. Biliyorum, bu oldukça açık, bazı oyuncular ayrılıyor, yapılacak işler var. Bu, bir öncekinden daha önemli değil, ya da bir futbol kulübü olarak önümüzde bizi bekleyen ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereken bir şey."
United’ın yeni nesli sahneye çıkıyor
Casemiro’nun beklenen ayrılışı soyunma odasında büyük bir liderlik boşluğu yaratacak, ancak Carrick genç oyuncuların hem saha içinde hem de saha dışında olgunlaşmaya başladığına inanıyor. United teknik direktörü, takımın son dönemdeki performanslarını ve zihniyetini, grup içindeki karakterin geliştiğinin kanıtı olarak gösterdi.
"Kesinlikle, farklı yönlerde büyük bir gelişme gördüm," diye ekledi. "Bazıları sahada görülüyor, bazıları performans açısından ya da teknik açıdan bariz ve oyuncular bu konuda gelişiyor.
"Ama sanırım bunu daha önce de söylemiştim, bazen burada olmanın en iyi şekilde rahat hissetmek ve burada oynamanın nasıl bir his olduğunu bilmek, bir miktar başarıya sahip olmak, birkaç zorlukla karşılaşmak ve bunları aşarak bunun üstesinden gelmek için ne gerektiğini anlamaktır.
"Bence en önemli şey budur ve o zaman gelişebilir, karakterin ve kişiliğin daha da ortaya çıkar. Bunu bazı genç oyuncularda gördüm ve aslında sadece genç oyuncularda değil, iyi sonuçlar ve iyi performanslar elde ettiğinizde herkesin biraz daha geliştiğini ve büyüdüğünü görebilirsiniz. Yani, bence liderlik herkesten farklıdır. Bazı lider örnekleri var, bazıları bunu biraz daha sesli bir şekilde gösteriyor, ama doğru yönde ilerlediğinizde her oyuncunun büyüdüğünü kesinlikle görebilirsiniz, evet."
- Getty Images Sport
Dikkatler Brighton’a ve yaz transfer dönemine çevriliyor
Manchester United, yaz transfer dönemine tüm dikkatini vermeden önce Brighton ile oynayacağı maçla sezonu tamamlayacak. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Brighton'ın orta saha oyuncusu Carlos Baleba ve Newcastle'ın yıldızı Sandro Tonali de dahil olmak üzere birçok isim, Kırmızı Şeytanlar ile anılıyor.