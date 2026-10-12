AFP
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“Tarihin en iyisi benim, nokta”: Ronaldo, Messi ile rekabetine ve 1.000 gol hedefine değindi
Rekabetin ardındaki gizli tercüman
15 yılı aşkın süredir futbol dünyası, Ronaldo ile Messi arasındaki bitmek bilmeyen üstünlük mücadelesi nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Anlatılanlar çoğu zaman sahadaki çekişmelerine odaklansa da Ronaldo, ilişkilerinin birçok taraftarın sandığından çok daha dostane olduğunu şimdi anlattı.
Ronaldo, İngilizce konuşurken kendisini daha az rahat hisseden Messi'ye, Ballon d'Or sahnesine sık sık çıktıkları dönemde nasıl hazırlıksız tercümanlık yaptığını hatırladı. Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, “15 yıl boyunca ödül törenlerinde aynı sahneyi paylaştık” dedi. “Ve her zaman çok iyi anlaştık. Bir iki kez İngilizce söylenenleri ona çevirdiğimi hatırlıyorum: ‘Messi, burada kalacaksın.’”
41 yaşındaki forvet, yoğun rekabete rağmen aralarındaki dostane ilişkiyi anlatırken bu büyük etkinliklerde Messi'ye medyanın talepleri konusunda sık sık yol gösterdiğini belirtti. Ronaldo, CNN Portugal'a şöyle konuştu: “Sonra sana bir soru soracak. Ben de çevirirdim. Sunucu sana ‘Bunu yapacağız’ derdi, sen de Messi'ye ‘Evet, çok iyi’ derdin. Komikti.” Kulüpleri ve ülkeleri etrafındaki taraftar kutuplaşmasına rağmen aralarındaki temel saygının hep korunduğunu vurguladı: “Bana her zaman iyi davrandı. Elbette o kendi kulübünü, ben de kendi kulübümü savundum. O kendi millî takımını, ben de kendi millî takımımı savundum.”
- AFP
Efsanelerden ilham alan karşılıklı motivasyon
Messi, sekiz Ballon d'Or ödülü, bir Dünya Kupası, Ronaldo'nun sekiz şampiyonluğuna karşılık 13 lig şampiyonluğu ve Ronaldo'nun dört ödülüne karşılık altı Altın Ayakkabı ile önemli başarılar bakımından şu anda önde. Ronaldo ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında ezeli rakibini beşe dört geride bırakıyor. Ancak Ronaldo, aralarındaki rekabete bu rakamlardan farklı bir açıdan bakıyor.
Ronaldo, kariyerlerinin zirve yıllarını değerlendirirken, “Sanırım onun da her şeyini ortaya koyup gol atmak istediği yıllar oldu, benim de öyle. Belki Ayrton Senna ile Prost arasındaki gibi sağlıklı bir rekabetti. Bence birbirimizi motive ettik,” dedi.
Tüm zamanların en iyisi tartışmasında nihai karar
Taraftarların ve yorumcuların “tüm zamanların en iyisi” konusunda farklı görüşleri olduğunu kabul etse de Ronaldo, kendine olan inancından ödün vermiyor. Messi’nin Arjantin ile kazandığı Dünya Kupası, bu tartışmada sık sık belirleyici unsur olarak gösteriliyor. Ancak deneyimli Portekizli, kendi istatistiklerinin zirvedeki yerini tartışmasız kıldığını savunuyor.
Ronaldo, “Kişisel tercih başka bir şey. Şunu, şunu, şunu söyleyip Messi’yi, Pelé’yi ya da Maradona’yı tercih edebilirsiniz. Bunu anlıyorum ve buna saygı duyuyorum. Ama Cristiano’nun eksiksiz bir futbolcu olmadığını söylemek yalan,” dedi. Ronaldo’ya göre uzun yıllardır üst düzeyde oynaması ve attığı gollerin sayısı, taraftarların kişisel favorisi kim olursa olsun onu zirveye yerleştiriyor.
- Getty Images Sport
1.000 gol barajının peşinde
Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo, şu ana kadar 980 gole ulaştı. Profesyonel kariyerinde 1.000 gol barajını aşmasına yalnızca 20 gol kaldı.
Tecrübeli hücum oyuncusu, gol sayısının sürekli mercek altına alınmasından duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi: “İnsanlar şu anki performansımın, attığım gollerin değerini bilmiyor. Daha çok ‘85 gol kaldı, 85 gol daha atması gerekiyor’ demekle ilgileniyorlar… Ama bundan hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum. Her şey doğal akışında gelişmeli. 920, 925, 930 gol atarsam… Tarihin en iyisi benim, nokta.”
Her iki yıldız da futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaşırken Messi kısa süre önce millî takımdan ayrıldı ve Ronaldo'nun da Portekiz millî takımından ayrılmasının ardından geleceği sorgulanıyor. Kariyerlerini tanımlayacak son bir ana ulaşma yarışı ise sürüyor. Ronaldo, nihai hedefi konusunda rahat bir tavır sergileyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Gol atıyorum, rakamlar zaten her şeyi söylüyor. Dolayısıyla burada oturup bin gole ulaşmam gerektiğini söylemeyeceğim. Ulaşırsam harika olur.”
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