15 yılı aşkın süredir futbol dünyası, Ronaldo ile Messi arasındaki bitmek bilmeyen üstünlük mücadelesi nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Anlatılanlar çoğu zaman sahadaki çekişmelerine odaklansa da Ronaldo, ilişkilerinin birçok taraftarın sandığından çok daha dostane olduğunu şimdi anlattı.

Ronaldo, İngilizce konuşurken kendisini daha az rahat hisseden Messi'ye, Ballon d'Or sahnesine sık sık çıktıkları dönemde nasıl hazırlıksız tercümanlık yaptığını hatırladı. Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, “15 yıl boyunca ödül törenlerinde aynı sahneyi paylaştık” dedi. “Ve her zaman çok iyi anlaştık. Bir iki kez İngilizce söylenenleri ona çevirdiğimi hatırlıyorum: ‘Messi, burada kalacaksın.’”

41 yaşındaki forvet, yoğun rekabete rağmen aralarındaki dostane ilişkiyi anlatırken bu büyük etkinliklerde Messi'ye medyanın talepleri konusunda sık sık yol gösterdiğini belirtti. Ronaldo, CNN Portugal'a şöyle konuştu: “Sonra sana bir soru soracak. Ben de çevirirdim. Sunucu sana ‘Bunu yapacağız’ derdi, sen de Messi'ye ‘Evet, çok iyi’ derdin. Komikti.” Kulüpleri ve ülkeleri etrafındaki taraftar kutuplaşmasına rağmen aralarındaki temel saygının hep korunduğunu vurguladı: “Bana her zaman iyi davrandı. Elbette o kendi kulübünü, ben de kendi kulübümü savundum. O kendi millî takımını, ben de kendi millî takımımı savundum.”