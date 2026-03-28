"Tarihin en iyisi!" - Ballon d'Or sahibi, Fransa kaptanı Kylian Mbappé hakkında kesin bir iddiada bulundu
Mbappé'nin tarihi üstünlüğe giden yolu
Eski Marsilya ve AC Milan efsanesi, eski Paris Saint-Germain forvetinin performansına hayran kaldı. Mbappé’nin milli takım üzerindeki etkisi dönüştürücü nitelikte oldu; takımı 2018’de Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve 2022’de üst üste ikinci kez finale çıkmalarını sağladı; bu finalde Arjantin karşısında attığı üç golle adından söz ettirdi. Bu hafta Brezilya'ya karşı 2-1 kazanılan maçta gol attıktan sonra, Les Bleus formasıyla 95 maçta 56 gole ulaştı ve milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Olivier Giroud'un sadece bir gol gerisinde yer alıyor. Giroud, 2024 yılında 137 maçla uluslararası kariyerini sonlandırmıştı.
Papin kesin bir açıklama yapıyor
RMC'ye konuşan Papin'e, Mbappé'nin Fransa milli takım tarihinin en iyi forveti olarak kabul edilmesi gerekip gerekmediği soruldu. Papin, mevcut kaptanı hiyerarşinin en tepesine yerleştirmekte tereddüt etmedi; hatta bu forvetin en iyi günlerinin henüz gelmediğini bile ima etti.
"Bence bugün o, Fransız milli takım tarihinin en büyük forveti, evet. Ve biliyor musunuz? Bence daha da büyük olacak," diye konuştu Papin. Fransız bir kulüpte oynarken Ballon d'Or ödülünü kazanan tek oyuncu olan 60 yaşındaki Papin, Mbappe'nin henüz bu özel bireysel ödülü kazanmamış olsa da, takım olarak elde ettiği başarıların eşsiz olduğunu kabul etti.
Bireysel ödüller mi, yoksa uluslararası şöhret mi?
Tartışma, Mbappé’nin istikrarlı performansına rağmen bugüne kadar kazanamadığı Ballon d’Or ödülünün prestijine kaydı. 54 milli maçta attığı 30 golle futbol tarihinin en golcü oyuncularından biri olmaya devam eden Papin, kendi kişisel zafer anını Mbappé’nin tattığı uluslararası başarıya değişebileceğini itiraf etti.
"Henüz Ballon d'Or'u kazanamadı, evet, ama ben, Ballon d'Or'umu Fransız milli takımıyla kazanacağım bir şampiyonlukla takas eder miydim? Belki. Düşünülmesi gereken bir konu," diye itiraf etti Papin. "Ballon d'Or'u kazanmak için hiç oynamadım ve onu kazandım. Oysa Dünya Kupası'nı kazanmayı çok isterdim, ama hiç kazanamadım."
Giroud'un tüm zamanların rekorunun peşinde
Fransa, önümüzdeki maçlarına hazırlanırken, Giroud ile aynı seviyeye gelmesini sağlayacak golü arayan Mbappé'ye tüm gözler çevrilmiş durumda.
56 golle kaptan, Didier Deschamps'ın takımının odak noktası olmaya devam ediyor. Real Madrid'deki yolculuğuna devam ederken Les Bleus için de üst düzey formunu koruduğu için, Papin'in kendisine taktığı "tarihin en iyisi" etiketi giderek daha tartışılmaz hale geliyor.