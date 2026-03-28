"Tarihin en iyisi!" - Ballon d'Or sahibi, Fransa kaptanı Kylian Mbappé hakkında kesin bir iddiada bulundu

RMC'ye konuşan Papin'e, Mbappé'nin Fransa milli takım tarihinin en iyi forveti olarak kabul edilmesi gerekip gerekmediği soruldu. Papin, mevcut kaptanı hiyerarşinin en tepesine yerleştirmekte tereddüt etmedi; hatta bu forvetin en iyi günlerinin henüz gelmediğini bile ima etti.

"Bence bugün o, Fransız milli takım tarihinin en büyük forveti, evet. Ve biliyor musunuz? Bence daha da büyük olacak," diye konuştu Papin. Fransız bir kulüpte oynarken Ballon d'Or ödülünü kazanan tek oyuncu olan 60 yaşındaki Papin, Mbappe'nin henüz bu özel bireysel ödülü kazanmamış olsa da, takım olarak elde ettiği başarıların eşsiz olduğunu kabul etti.