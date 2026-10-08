Son düdüğün ardından savunma oyuncusu, Instagram hesabından takım otobüsündeki Messi'nin yer aldığı bir videoyu ve birlikte geçirdikleri unutulmaz anları belgeleyen birkaç klibi paylaştı. Paylaşımına eşlik eden mesajda şunları yazdı: "Tarihin en büyük sporcusuyla bunu paylaşmış olmak ne büyük bir ayrıcalıktı. En büyüğü kaybediyoruz, seni hayatımızın geri kalanında özleyeceğiz Leo."

Mesajını şu sözlerle noktaladı: "Seni tüm kalbimle seviyorum!!!"