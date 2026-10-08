APL
Çeviri:
'Tarihin en büyük sporcusu' - Lisandro Martinez, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla son maçının ardından duygusal bir veda mesajı kaleme aldı
Duygusal veda, aramızdan ayrılan ikonu selamlıyor
Old Trafford'ın yıldızı, ikonik oyun kurucunun salı günü milli takım kariyerini resmen noktalamasının ardından vatandaşına duyduğu derin hayranlığı dile getirdi. Taraftarların sevgilisi Licha olarak bilinen stoper, kutlama niteliğindeki karşılaşmada devre arasında Nicolas Otamendi'nin yerine oyuna girdi. Bu maç, ikilinin Arjantin Milli Takımı formasıyla 30. kez aynı sahayı paylaşmasına sahne oldu; bu ortaklığın öne çıkan başarısı ise 2022'de Katar'da kazanılan Dünya Kupası oldu.
- Getty Images Sport
Savunmacıdan duygusal sosyal medya paylaşımı
Son düdüğün ardından savunma oyuncusu, Instagram hesabından takım otobüsündeki Messi'nin yer aldığı bir videoyu ve birlikte geçirdikleri unutulmaz anları belgeleyen birkaç klibi paylaştı. Paylaşımına eşlik eden mesajda şunları yazdı: "Tarihin en büyük sporcusuyla bunu paylaşmış olmak ne büyük bir ayrıcalıktı. En büyüğü kaybediyoruz, seni hayatımızın geri kalanında özleyeceğiz Leo."
Mesajını şu sözlerle noktaladı: "Seni tüm kalbimle seviyorum!!!"
Tarihi yolculuğun perdesi indi
Maça meşaleler ve ikonik forma numarasını onurlandırmak için 10. dakikada yapılan ayakta alkış damga vurdu. Ayrılan kaptan, 208. milli maçını penaltıyı ağların üstüne sert bir vuruşla göndererek taçlandırdı ve milli takım formasıyla rekorunu 126 gole çıkardı. Otamendi ile Nico Paz da ağları havalandırarak Afrikalı konuklara karşı unutulmaz geceyi tamamladı.
- Getty Images Sport
Yurda dönen savunmacıyı iç saha görevi bekliyor
Bu karşılaşma, United'ın milli takımlara giden oyuncuları için üç haftalık milli arayı sona erdirdi. Şimdi odak yeniden iç meselelere kayıyor; Manchester United, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak Premier League maçında Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Martinez'in, Michael Carrick'in savunmasının merkezine bu Premier League karşılaşmasında doğrudan dönmesi bekleniyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun