Tarihin en büyüğü... Diab: Mısır Ligi büyük bir dönüşümün eşiğinde

Diab, bu sezon küme düşmenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı ve genel kurulda alınan karar uyarınca 4 kulübün küme düşeceği ve 3 kulübün yükseleceği, bu sistemin ise 18 kulübe ulaşılana kadar önümüzdeki üç sezon boyunca devam edeceğini belirtti. Diab, bu konunun yeniden tartışılmasının veya geçen sezon yaşananların tekrarlanmasının mümkün olmadığını (İsmaili için küme düşmenin iptal edilmesinden sonra).

Diab, futbol sektöründeki şirketler projesine (popüler kulüpler ile özel kulüplerin birleşmesi) değindi ve bunun tam bir birleşme değil, finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve taraftarların geri dönüşünü sağlamak için yapılan ortaklıklar olduğunu açıkladı. Ayrıca, Premier Lig dışındaki kulüplerle ortaklık yapma olasılığının da olduğunu belirtti. Ortaklıklar ne olursa olsun, belirlenen dört kulübün küme düşeceğini vurgulayan Diab, "Premier Lig dışındaki popüler kulüplerle ortaklık kurulabilir."