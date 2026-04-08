Tarihin en büyüğü... Diab: Mısır Ligi büyük bir dönüşümün eşiğinde

Pazarlama açısından ise Diab, Federasyonun bu ay içinde ligin isim ortağı olarak yeni bir şirketi duyuracağını doğruladı. Bu ortaklığın yayın ve ticari haklar açısından "çok büyük bir adım" olacağını ve özellikle büyük taraftar kitlesine sahip kulüpler için çok daha yüksek gelirler sağlayacağını öngördü. Ayrıca, gelir dağılımının kulüplerin sıralaması ve özellikleri dikkate alınarak eşit olmayan bir şekilde yapılacağını belirtti.
Ödüllerin önceki rakamları (örneğin lig şampiyonu için 5 milyon ve lig kupası için 25 milyon) aşacağını açıklayan Diab, "Mısır futbol tarihinin en yüksek rakamları olacak" diye vurguladı.
"Yayın ve organizasyonun geliştirilmesi ve taraftarların kademeli olarak geri dönüşü sayesinde ligin pazarlama değeri son yıllarda önemli ölçüde arttı" dedi.
Diab, şu ana kadar elde edilen sonuçlardan %60-70 oranında memnun olduğunu ifade ederek, "En büyük hayalimiz, ligdeki taraftar kulüplerinin sayısını artırmak ve stadyumların kalıcı olarak tam kapasiteye ulaşmasını sağlamak" dedi.