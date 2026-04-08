Goal.com
Canlı
Al-Ahly-FC-vs-Pharco-FC-Egyptian-Premier-League-24-25AFP

Çeviri:

Tarihin en büyüğü... Diab: Mısır Ligi büyük bir dönüşümün eşiğinde

Ceramica Cleopatra - Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier Lig
Al Mokawloon Al Arab - Ismaily SC
Al Mokawloon Al Arab
Ismaily SC
Zamalek SC - Pyramids FC
Zamalek SC
Pyramids FC
Mısır

Yarışmanın gidişatını değiştirecek yeni bir ortaklık

Mısır Profesyonel Kulüpler Birliği Başkanı Ahmed Diab, birliğin maç tarihlerini belirlemeyi başarması ve milli takımla Afrika kulüpler şampiyonası maçlarıyla çakışmayı önlemesi sayesinde Mısır Ligi'nin bu sezon düzenli bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Diab, ligin birinci grubunun son haftasının 15 Mayıs'ta, ikinci grubun ise 27 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı. Milli takım ise kulüplerle tam bir koordinasyon içinde 15 Mayıs'ta toplanacak.

  • Afrika katılımlarıyla ilgili tartışma

    Diab, kulüplerin Afrika turnuvalarına katılımıyla ilgili tartışmayı sonlandırarak, yıllardır uygulanan kurallara bağlı kalınacağını vurguladı: Birinci ve ikinci sıradaki takımlar Afrika Şampiyonlar Ligi’ne, üçüncü sıradaki takım ise Kupa şampiyonu ile birlikte Afrika Konfederasyon Kupası’na katılacak.

    "Kupa şampiyonu ilk üç takımdan çıkarsa, dördüncü takım Konfederasyon Kupası'na gider" diyen başkan, kurallarda herhangi bir acil değişiklik olsaydı bunun sezon başında duyurulacağını vurguladı.

  • İnişi iptal etmenin bir anlamı yok

    Diab, bu sezon küme düşmenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı ve genel kurulda alınan karar uyarınca 4 kulübün küme düşeceği ve 3 kulübün yükseleceği, bu sistemin ise 18 kulübe ulaşılana kadar önümüzdeki üç sezon boyunca devam edeceğini belirtti. Diab, bu konunun yeniden tartışılmasının veya geçen sezon yaşananların tekrarlanmasının mümkün olmadığını (İsmaili için küme düşmenin iptal edilmesinden sonra).

    Diab, futbol sektöründeki şirketler projesine (popüler kulüpler ile özel kulüplerin birleşmesi) değindi ve bunun tam bir birleşme değil, finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve taraftarların geri dönüşünü sağlamak için yapılan ortaklıklar olduğunu açıkladı. Ayrıca, Premier Lig dışındaki kulüplerle ortaklık yapma olasılığının da olduğunu belirtti. Ortaklıklar ne olursa olsun, belirlenen dört kulübün küme düşeceğini vurgulayan Diab, "Premier Lig dışındaki popüler kulüplerle ortaklık kurulabilir."

  • Mısır futbol tarihinin en yüksek gelirleri

    Pazarlama açısından ise Diab, Federasyonun bu ay içinde ligin isim ortağı olarak yeni bir şirketi duyuracağını doğruladı. Bu ortaklığın yayın ve ticari haklar açısından "çok büyük bir adım" olacağını ve özellikle büyük taraftar kitlesine sahip kulüpler için çok daha yüksek gelirler sağlayacağını öngördü. Ayrıca, gelir dağılımının kulüplerin sıralaması ve özellikleri dikkate alınarak eşit olmayan bir şekilde yapılacağını belirtti.

    Ödüllerin önceki rakamları (örneğin lig şampiyonu için 5 milyon ve lig kupası için 25 milyon) aşacağını açıklayan Diab, "Mısır futbol tarihinin en yüksek rakamları olacak" diye vurguladı.

    "Yayın ve organizasyonun geliştirilmesi ve taraftarların kademeli olarak geri dönüşü sayesinde ligin pazarlama değeri son yıllarda önemli ölçüde arttı" dedi.

    Diab, şu ana kadar elde edilen sonuçlardan %60-70 oranında memnun olduğunu ifade ederek, "En büyük hayalimiz, ligdeki taraftar kulüplerinin sayısını artırmak ve stadyumların kalıcı olarak tam kapasiteye ulaşmasını sağlamak" dedi.