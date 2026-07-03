Tarihi talihsizlik sonuçsuz kaldı! Mısırlı yıldız, Dünya Kupası’nda acı bir sayfa yazdı – Mo Salah ve arkadaşları yine de son 16’ya kaldı

Maç sırasında Mısır’ın sağ bek oyuncusu Mohamed Hany, tarihi bir talihsizlik yaşadı. Hany, 55. dakikada kendi kalesine gol attı ve böylece Avustralya’ya sadece 1-1’lik beraberliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 90 dakikanın sonunda maçı uzatmalara da taşıdı. Mısırlı oyuncu için bu, bu Dünya Kupası'ndaki ikinci kendi kalesine attığı gol oldu; zira ilk grup maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada da kendi kalecisini geçmişti.

Veri sağlayıcısı Opta’ya göre Hany, Dünya Kupası finallerinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu başaran tek isim, 1966 Dünya Kupası’nda Ivan Vutsov’du. Bulgar oyuncu, hem Portekiz’e karşı 0-3 yenildikleri maçta hem de Macaristan’a karşı 1-3 yenildikleri maçta kendi kalesine gol atmıştı.

Hany’nin Avustralya karşısında yaşadığı talihsizlik ise bir başka açıdan da tarihi bir olaydı: Bu gol, 2026 Dünya Kupası’nda kaydedilen toplam 13. kendi kalesine atılan gol oldu; hiçbir Dünya Kupası’nda bu sayı daha önce bu kadar yüksek olmamıştı. Önceki rekor, 12 kendi kalesine atılan golle 2018 Dünya Kupası’na aitti.