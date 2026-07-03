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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Tarihi talihsizlik sonuçsuz kaldı! Mısırlı yıldız, Dünya Kupası’nda acı bir sayfa yazdı – Mo Salah ve arkadaşları yine de son 16’ya kaldı

Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
M. Hany

Dallas'ta penaltı draması! Mohamed Salah ve arkadaşları, cesur Avustralyalıları mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Mısır'ın sağ bek oyuncusu Mohamed Hany ise bu maçta iki açıdan da tarihi bir kendi kalesine gol attı.

Mo Salah ve takım arkadaşları, penaltı dramında soğukkanlılıklarını korudular: Mısır, tarihi bir başarıya imza attı ve Dünya Kupası tarihindeki ilk eleme turu galibiyetinin ardından son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Hossam Hassan yönetimindeki yedi kez Afrika şampiyonu olan Mısır, Cuma günü Avustralya ile oynadığı 16'da 1'i maçını penaltı atışları sonucunda 4-2 (1-1, 1-1) kazanarak en iyi 16 takım arasına girmeye hak kazandı. Önümüzdeki Salı günü Atlanta'da dünya şampiyonu Arjantin ve Lionel Messi ile karşılaşması bekleniyor.

  • Maç sırasında Mısır’ın sağ bek oyuncusu Mohamed Hany, tarihi bir talihsizlik yaşadı. Hany, 55. dakikada kendi kalesine gol attı ve böylece Avustralya’ya sadece 1-1’lik beraberliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 90 dakikanın sonunda maçı uzatmalara da taşıdı. Mısırlı oyuncu için bu, bu Dünya Kupası'ndaki ikinci kendi kalesine attığı gol oldu; zira ilk grup maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada da kendi kalecisini geçmişti.

    Veri sağlayıcısı Opta’ya göre Hany, Dünya Kupası finallerinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu başaran tek isim, 1966 Dünya Kupası’nda Ivan Vutsov’du. Bulgar oyuncu, hem Portekiz’e karşı 0-3 yenildikleri maçta hem de Macaristan’a karşı 1-3 yenildikleri maçta kendi kalesine gol atmıştı.

    Hany’nin Avustralya karşısında yaşadığı talihsizlik ise bir başka açıdan da tarihi bir olaydı: Bu gol, 2026 Dünya Kupası’nda kaydedilen toplam 13. kendi kalesine atılan gol oldu; hiçbir Dünya Kupası’nda bu sayı daha önce bu kadar yüksek olmamıştı. Önceki rekor, 12 kendi kalesine atılan golle 2018 Dünya Kupası’na aitti.

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    Mohamed Hany, kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce kısa bir süre için sersemlemişti

    Kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce ise Hany, kısa süreli bir şok anı yaşatmıştı. Kendi 5 metrelik alanında Avustralyalı Connor Metcalfe ile çarpışmasının ardından, Mısır’ın önde gelen kulübü Al Ahly’de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında bir süre sersemlemiş bir halde sahada kalmıştı. Kısa bir tedavi molasının ardından Hany oyuna devam etti.

    2026 Dünya Kupası'nın ilk eleme turunda Avustralya ile oynanan maç, Hany'nin 46. milli maçtı. Defans oyuncusu, Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yer edinmiş durumda; grup aşamasının ikinci maçında Yeni Zelanda'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyette bir asist yapmıştı.

    Avustralya karşısında Emam Ashour, 13. dakikada Mısır'ı öne geçirmişti. Hany'nin kendi kalesine attığı golün ardından uzatmaların sonunda skor 1-1 olarak kaldı ve maç penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Salah, Panenka vuruşuyla golü buldu ve ardından sevinçten çılgına döndü. "Bu tarihi bir an. Hayatımda yaşadığım en büyük şey," dedi Salah.


  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mısır ve Salah, uzun süren bir mücadelenin ardından Avustralya'yı mağlup etti

    Grup aşamasını geçerek ülkelerinde büyük bir heyecan dalgası yaratan Socceroos için ise, eleme turlarında ilk zaferi elde etme hayali gerçekleşmedi.

    Mısır, maçın başlamasından önce bile ilk kısmi başarısını elde etmişti: İran maçı (1-1) sırasında uyluk kasında gerilme nedeniyle oyundan çıkarılan kaptan Salah, zamanında iyileştiğini bildirerek ilk 11'de yer aldı. Ancak Mısır’ın en golcü oyuncusu olan ve şu anki milli takım teknik direktörü Hassan’ın (69 gol) rekoruna yetişmesini sağlayacak bir gol daha atmayı başaramadı. Eski Bundesliga oyuncusu Omar Marmoush, maçın başından itibaren forvet olarak sahaya çıktı. Avustralya ise St. Pauli ikilisi Jackson Irvine ve Connor Metcalfe ile maça başladı.

    Avustralya, maçın başında kendi yarı sahasına çekildi, ancak topu kazandıktan sonra yıldırım hızıyla atağa geçti. Cristian Volpato rüya gibi bir başlangıcı kıl payı kaçırdı; 22 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 25 metreden vurduğu şutla üst direğe çarptı (5.). Ardından erken bir şok yaşandı: Bir serbest vuruşun ardından Karim Hafez topu ceza sahasına ortaladı ve Ashour kafayla golü attı; maç öncesinde tartışılan Avustralyalıların boy avantajı, kötü pozisyon alımı nedeniyle etkisiz hale geldi.

    Mısır, oyuna hakim olan taraf olmaya devam etti ve oyunu çoğunlukla rakip yarı sahaya taşıdı. Avustralya’nın hızlı geçiş atakları, coşkulu başlangıcın ardından artık gerçek bir tehlike oluşturmuyordu; Aziz Behich’in (35.) şutu da kaleci Mostafa Shobeir için sorun teşkil etmedi. Volpato (45.+1), topu uzak direğin yanından dışarı attı.

    İkinci yarı başladıktan saniyeler sonra Marmoush, ikinci golü atmak için büyük bir fırsatı kaçırdı. Tamamen boş pozisyonda olan eski Frankfurtlu oyuncu, yaklaşık on metreden topu kalenin yanından dışarı attı. Bu hata pahalıya mal oldu: Hany, bir serbest vuruşta talihsiz bir şekilde topu kendi kalesine yönlendirdi.

    Bundan sonra maç zorlu bir hal aldı. Maçta heyecan verici anlar giderek azaldı. Ara sıra oyun telaşlı ve sert bir hal aldı. Ancak normal sürenin son dakikalarında maç yeniden hareketlendi. Uzatma dakikalarında Ramy Rabia, Mısır’a galibiyeti getirecek golü kafayla atma fırsatını yakaladı, ancak Avustralya kalecisi Patrick Beach’e takıldı. Uzatma devreleri uzun süre olaydan yoksun geçti. Her iki takım da son riski almaktan kaçındı.

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  • 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar atılan 13 kendi kalesine golün tümü


    Kendi kalesine gol atan oyuncu

    Maç

    Sonuç

    Damian Bobadilla

    ABD - Paraguay

    4:1

    Miro Muheim

    İsviçre - Katar

    1:1

    Mohamed Hany

    Mısır - Belçika

    1:1

    Ayman Hussein

    Norveç - Irak

    4:1

    Yazan Al-Arab

    Avusturya - Ürdün

    3:1

    Mohamed Al-Mannai

    Kanada - Katar

    6:0

    Cameron Burgess

    ABD - Avustralya

    2:0

    Hassan Al-Tambakti

    İspanya - Suudi Arabistan

    4:0

    Abduvokhid Nematov

    Portekiz - Özbekistan

    5:0

    Sultan Al-Brake

    Bosna-Hersek - Katar

    3:1

    Bono

    Fas - Haiti

    4:2

    Ellyes Skhiri

    Tunus - Hollanda

    1:3

    Mohamed Hany

    Mısır - Avustralya

    5:3 (penaltılar sonucu)


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