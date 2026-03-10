Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir eleme maçında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için durum daha da acı hale geldi. Kinsky, zararsız bir geri pasın ardından topu ıskaladı ve Julian Alvarez bu hediyeyi memnuniyetle kabul ederek skoru 3-0'a getirdi (15.). Bir sonraki moladan sonra Tudor kalecisini değiştirdi.

Kinsky, CL tarihinde ilk 20 dakika içinde sakatlık yaşamadan değiştirilen ilk kaleci oldu. Saha dışına üzüntüyle çıktı ve gözlerinde yaşlar vardı. Soyunma odasına giderken iki antrenör yardımına koştu ve Ocak 2025'te Slavia Prag'dan 16,5 milyon euro transfer ücretiyle gelen Çek oyuncuyu teselli etti.

O günden bu yana Kinsky, Spurs formasıyla 12 resmi maçta forma giydi ve 19 gol yedi. Bu sezon ise daha önce sadece iki kez kupa maçlarında forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Prag'da, grup aşaması elemelerinde dört maçta forma giyerek bu ligin havasını soludu.