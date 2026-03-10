Premier Lig'de 16. sırada yer alan ve ilk küme düşme pozisyonundan sadece bir puan önde olan ve altı resmi maçtır galibiyet alamayan Spurs, 22. dakikada 0-4 gerideydi. Bu, Şampiyonlar Ligi maçlarında ikinci en hızlı 4-0'lık skordu. Daha önce, 22 Kasım 2011'de Real Madrid, Dinamo Zagreb'e karşı daha hızlı bir skor elde etmişti (20 dakika).
Çeviri:
Tarihi erken değişiklik! Tottenham kalecisi Kinsky iki ciddi hata yaptı ve sadece birkaç dakika sonra oyundan alındı
Londralılar 16 dakika içinde dört gol yedi. Skor 0:3 iken, Spurs'un teknik direktörü Igor Tudor, üç maçını da kaybeden Tudor, yeterince gördüğünü düşündü.
47 yaşındaki teknik adam, kaleci Antonin Kinsky'yi oyundan alıp Guglielmo Vicario'yu oyuna soktu. Vicario, Tottenham'ın as kalecisi olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde maçın başında yedek kulübesinde oturuyordu.
Bu değişikliği gerekli kılan, Kinsky'nin yaptığı iki ciddi hataydı. 22 yaşındaki kaleci, Marcos Llorente'nin 6. dakikada attığı 0-1'lik golde topu ayağından kaydırdı ve ev sahibi takım bu hatayı erken bir liderlik için değerlendirdi.
- AFP
Tottenham, sadece 17 dakika sonra kalecisini değiştirdi
Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir eleme maçında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için durum daha da acı hale geldi. Kinsky, zararsız bir geri pasın ardından topu ıskaladı ve Julian Alvarez bu hediyeyi memnuniyetle kabul ederek skoru 3-0'a getirdi (15.). Bir sonraki moladan sonra Tudor kalecisini değiştirdi.
Kinsky, CL tarihinde ilk 20 dakika içinde sakatlık yaşamadan değiştirilen ilk kaleci oldu. Saha dışına üzüntüyle çıktı ve gözlerinde yaşlar vardı. Soyunma odasına giderken iki antrenör yardımına koştu ve Ocak 2025'te Slavia Prag'dan 16,5 milyon euro transfer ücretiyle gelen Çek oyuncuyu teselli etti.
O günden bu yana Kinsky, Spurs formasıyla 12 resmi maçta forma giydi ve 19 gol yedi. Bu sezon ise daha önce sadece iki kez kupa maçlarında forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Prag'da, grup aşaması elemelerinde dört maçta forma giyerek bu ligin havasını soludu.