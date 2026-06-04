Temel transfer ücreti 45 milyon avro olacaktı; buna kolayca ulaşılabilir beş bonus daha eklenecekti. Ayrıca teklifin, %15'lik bir yeniden satış payı da içerdiği anlaşılıyor. El Mala'nın Brentford'da 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon avro kazanması planlanıyordu.

İki kulübün kararlaştırdığı süre Cuma gününe kadar devam edecekti. O zamana kadar Bees, Köln kulübünden bir cevap bekliyordu ve bu cevabın olumlu olması bekleniyordu. Ancak oyuncu tarafında durum farklıymış. El Mala'nın annesi Brentford ile görüşmeleri yürütüyor ve Premier Lig kulübü, ebeveynleri XXL komisyonla ikna etmeye çalışıyor. Sky'a göre aile rekor transferi yine de bozdu ve Brentford'a hayır dedi. Nedeni: El Mala muhtemelen daha büyük bir kulübün teklifini bekliyor olabilir. Geleceği artık yeniden "tamamen açık" olduğu söyleniyor.

Hem Effzeh hem de Brentford için El Mala transferi rekor bir transfer olacaktı. El Mala, bir yandan kulüp tarihinin en pahalı satışı olan Anthony Modeste'yi (2018'de 29 milyon avroya TJ Quanjian'a satılmıştı) geride bırakacak, diğer yandan da Brentford tarihinin en pahalı transferi olan Dango Ouattara'yı (AFC Bournemouth'tan 42,8 milyon avroya transfer edilmişti) geride bırakacaktı.