Geçtiğimiz Bundesliga sezonunun Alman yıldız adayı etrafında dönen transfer pazarlığı Perşembe günü sona ermek üzere görünüyordu. Bild gazetesininhaberine göre, 1. FC Köln, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için FC Brentford’un toplam 50 milyon avroluk teklifini kabul etmeye karar verdi.
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Tarihi dev transfer anlaşması görünüşe göre suya düştü! Said El Mala, 1. FC Köln'ün planlarını bozacak gibi görünüyor
Temel transfer ücreti 45 milyon avro olacaktı; buna kolayca ulaşılabilir beş bonus daha eklenecekti. Ayrıca teklifin, %15'lik bir yeniden satış payı da içerdiği anlaşılıyor. El Mala'nın Brentford'da 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon avro kazanması planlanıyordu.
İki kulübün kararlaştırdığı süre Cuma gününe kadar devam edecekti. O zamana kadar Bees, Köln kulübünden bir cevap bekliyordu ve bu cevabın olumlu olması bekleniyordu. Ancak oyuncu tarafında durum farklıymış. El Mala'nın annesi Brentford ile görüşmeleri yürütüyor ve Premier Lig kulübü, ebeveynleri XXL komisyonla ikna etmeye çalışıyor. Sky'a göre aile rekor transferi yine de bozdu ve Brentford'a hayır dedi. Nedeni: El Mala muhtemelen daha büyük bir kulübün teklifini bekliyor olabilir. Geleceği artık yeniden "tamamen açık" olduğu söyleniyor.
Hem Effzeh hem de Brentford için El Mala transferi rekor bir transfer olacaktı. El Mala, bir yandan kulüp tarihinin en pahalı satışı olan Anthony Modeste'yi (2018'de 29 milyon avroya TJ Quanjian'a satılmıştı) geride bırakacak, diğer yandan da Brentford tarihinin en pahalı transferi olan Dango Ouattara'yı (AFC Bournemouth'tan 42,8 milyon avroya transfer edilmişti) geride bırakacaktı.
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Said El Mala, kardeşi Malek nedeniyle BVB'ye hayır dedi
Said’in kardeşi Malek El Mala’nın geleceğinin de görüşmelerin sonuçsuz kalmasında bir rol oynayıp oynamadığı bilinmiyor. İkisi arasında yakın bir ilişki var ve aynı evde yaşıyorlar. Viktoria Köln’den Effzeh’e transferleri de ikili bir transfer paketi olarak gerçekleşmişti. Ancak Malek El Mala, Köln’de şu anda sadece Regionalliga West’te oynayan ikinci takımda forma giyiyor. Geçtiğimiz sezonda 13 maçta 5 gol attı, ancak kas yırtılması nedeniyle neredeyse yarım yıl boyunca sahalardan uzak kaldı.
Kardeşlerin kariyerlerini aslında birlikte planladıkları gerçeği, BVB için bir felakete dönüşmüştü. Said, 2024 yılında Borussia Dortmund'un teklifini, kulübün kardeşi Malek'i de kadroya katmak istememesi nedeniyle reddetmişti. "Bu benim için konuyu kapattı" dedi 11Freunde ile yaptığı çift röportajda. Said, kendisinden iki yaş büyük kardeşinin de profesyonel futbolda büyük başarılara imza atacağına kesin olarak inanıyor: "Malek'in de aynı yolu izleyeceğinden yüzde yüz eminim."
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Said El Mala: Kwasniok’la ilgili tartışmalar ve Dünya Kupası kadrosuna alınmaması
El Mala, Bundesliga’daki muhteşem ilk sezonuyla sadece Bees’in ilgisini çekmemişti. FC Bayern’in de uzun süredir El Mala’yı takip ettiği söyleniyor. Aslında, Alman teknik direktör Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton & Hove Albion, Krefeld doğumlu oyuncuyu transfer etmek için en büyük favori olarak öne çıkmıştı, ancak Seagulls'un Effzeh'in talep ettiği 50 milyon avroyu karşılamaya hazır olmadığı söyleniyor. Buna göre, Brighton'ın ödeme sınırı sadece 35 milyon avroymuş.
El Mala, Effzeh için ilk sezonunda ligde kalma yolunda en önemli oyuncuydu. 34 Bundesliga maçının hepsinde forma giydi, 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Ancak sezon boyunca, dönemin teknik direktörü Lukas Kwasniok'un El Mala ile olan ilişkisinde tartışmalar da yaşandı. Kwasniok, birçok kişinin anlamadığı bir şekilde, 19 yaşındaki oyuncuyu sık sık yedek olarak sahaya sürdü. Mart ayında Kwasniok'un Effzeh'den ayrılmasıyla birlikte El Mala, forvet arkadaşı Ragnar Ache ile bir sevinç videosu paylaştı.
Kwasniok'un halefi Rene Wagner yönetiminde El Mala, sonraki tüm Bundesliga maçlarında ilk 11'de yer aldı ve 3 gol daha attı. Yine de sonunda Alman milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçilmeye yetmedi.
"İkinci yarıda harika oynadı, iyi gol attı," dedi milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann Mayıs sonu yapılan kadro açıklamasındaki basın toplantısında, ancak El Mala'yı kadroya almama nedenlerini de doğrudan açıkladı. "Tabii ki Köln'ün oyun anlayışına da çok iyi uyuyor. Asıl soru şuydu: Başka bir hücum derinliğinde bizim oyun anlayışımıza hazır mı? Köln'ün ısı haritasına bakıldığında, bu kendi kalesine yakın bir bölge."