Tarihi dev transfer! 1. FC Köln, Said El Mala için yapılan devasa teklifi kabul edecek gibi görünüyor

Temel transfer ücreti 45 milyon avro olacak ve buna kolayca elde edilebilecek bonuslarla 5 milyon avro daha eklenecek. Ayrıca teklif, %15'lik bir yeniden satış payını da içeriyor. El Mala'nın Brentford ile 2030'a kadar süreli bir sözleşme imzalaması ve gelecekte yıllık 4 milyon avro kazanması bekleniyor.

Her iki kulübün de üzerinde anlaştığı süre Cuma gününe kadar devam edecek. O zamana kadar Bees, Köln kulübünden bir cevap bekliyor ve bu cevap görünüşe göre olumlu olacak. Ancak öncesinde spor direktörü Thomas Kessler'in, kulübün sözde Ortak Komitesi'nden anlaşmayı onaylatması gerekiyor. Ancak bu, El Mala'nın annesinin onayı kadar sadece bir formalite. Zira oğlu adına Brentford ile görüşmeleri annesi yürütüyor. Transfer, hafta sonu gerçekleşebilir.

El Mala, bu durumda Köln kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu anda bu unvan, 2018 yazında Çin'in TJ Quanjian takımına transfer olan Anthony Modeste'ye ait. El Mala, Brentford için de rekor bir transfer olacak. Kulüp tarihinin en pahalı transferleri şu ana kadar 42,8 milyon avroya (AFC Bournemouth'tan) Dango Ouattara ve 33 milyon avroya (Club Brugge'den) Igor Thiago.