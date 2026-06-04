Geçtiğimiz Bundesliga sezonunun Alman yıldız adayı etrafında dönen transfer pazarlığı sona yaklaşıyor. Bild gazetesininhaberine göre, 1. FC Köln, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için FC Brentford’un toplam 50 milyon avroluk teklifini kabul etmeye karar verdi.
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Tarihi dev transfer! 1. FC Köln, Said El Mala için yapılan devasa teklifi kabul edecek gibi görünüyor
Temel transfer ücreti 45 milyon avro olacak ve buna kolayca elde edilebilecek bonuslarla 5 milyon avro daha eklenecek. Ayrıca teklif, %15'lik bir yeniden satış payını da içeriyor. El Mala'nın Brentford ile 2030'a kadar süreli bir sözleşme imzalaması ve gelecekte yıllık 4 milyon avro kazanması bekleniyor.
Her iki kulübün de üzerinde anlaştığı süre Cuma gününe kadar devam edecek. O zamana kadar Bees, Köln kulübünden bir cevap bekliyor ve bu cevap görünüşe göre olumlu olacak. Ancak öncesinde spor direktörü Thomas Kessler'in, kulübün sözde Ortak Komitesi'nden anlaşmayı onaylatması gerekiyor. Ancak bu, El Mala'nın annesinin onayı kadar sadece bir formalite. Zira oğlu adına Brentford ile görüşmeleri annesi yürütüyor. Transfer, hafta sonu gerçekleşebilir.
El Mala, bu durumda Köln kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu anda bu unvan, 2018 yazında Çin'in TJ Quanjian takımına transfer olan Anthony Modeste'ye ait. El Mala, Brentford için de rekor bir transfer olacak. Kulüp tarihinin en pahalı transferleri şu ana kadar 42,8 milyon avroya (AFC Bournemouth'tan) Dango Ouattara ve 33 milyon avroya (Club Brugge'den) Igor Thiago.
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Said El Mala, kardeşi Malek nedeniyle BVB'ye hayır dedi
Said ile birlikte kardeşi Malek El Mala'nın da Brentford'a transfer olup olmayacağı henüz bilinmiyor. İkili arasında yakın bir ilişki var ve aynı evde yaşıyorlar. Viktoria Köln'den Effzeh'e transferleri de ikili bir transfer paketi olarak gerçekleşmişti. Ancak Malek El Mala, Köln'de şu anda sadece Regionalliga West'te ikinci takımda forma giyiyor. Geçtiğimiz sezonda 13 maçta 5 gol attı, ancak kas yırtılması nedeniyle neredeyse yarım yıl boyunca sahalardan uzak kaldı.
Kardeşlerin kariyerlerini aslında birlikte planladıkları gerçeği, BVB için bir felakete dönüşmüştü. Said, 2024 yılında Borussia Dortmund'un teklifini, kulübün kardeşi Malek'i de kadroya katmak istememesi nedeniyle reddetmişti. "Bu benim için konuyu kapattı" dedi 11Freunde ile yaptığı çift röportajda. Said, kendisinden iki yaş büyük kardeşinin de profesyonel futbolda büyük başarılara imza atacağına kesin olarak inanıyor: "Malek'in de aynı yolu izleyeceğinden yüzde yüz eminim."
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Said El Mala: Kwasniok’la ilgili tartışmalar ve Dünya Kupası kadrosuna alınmaması
El Mala, Bundesliga’daki muhteşem ilk sezonuyla sadece Bees’in ilgisini çekmekle kalmamıştı. FC Bayern’in de uzun süredir El Mala’yı takip ettiği söyleniyor. Aslında, Alman teknik direktör Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton & Hove Albion, Krefeld doğumlu oyuncuyu transfer etmek için en büyük favori olarak öne çıkmıştı, ancak Seagulls'un Effzeh'in talep ettiği 50 milyon avroyu karşılamaya hazır olmadığı söyleniyor. Buna göre, Brighton'ın ödeme sınırı sadece 35 milyon avroymuş.
El Mala, Effzeh için ilk sezonunda ligde kalma yolunda en önemli oyuncuydu. 34 Bundesliga maçının hepsinde forma giydi, 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Ancak sezon boyunca, dönemin teknik direktörü Lukas Kwasniok'un El Mala ile olan ilişkisinde tartışmalar da yaşandı. Kwasniok, birçok kişinin anlamadığı bir şekilde, 19 yaşındaki oyuncuyu sık sık yedek olarak sahaya sürdü. Mart ayında Kwasniok'un Effzeh'den ayrılmasıyla birlikte El Mala, forvet arkadaşı Ragnar Ache ile bir sevinç videosu paylaştı.
Kwasniok'un halefi Rene Wagner yönetiminde El Mala, sonraki tüm Bundesliga maçlarında ilk 11'de yer aldı ve 3 gol daha attı. Yine de sonunda Alman milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçilmeye yetmedi.
"İkinci yarıda harika bir performans sergiledi, iyi goller attı," dedi milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann Mayıs ayı sonunda düzenlenen kadro açıklamasındaki basın toplantısında, ancak El Mala'yı kadroya almama nedenlerini de doğrudan açıkladı. "Tabii ki Köln'ün oyun anlayışına da çok iyi uyuyor. Soru şuydu: Başka bir hücum derinliğinde bizim oyun anlayışımıza hazır mı? Köln'ün ısı haritasına bakıldığında, bu kendi kalesine yakın bir bölge."