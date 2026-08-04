Bir serbest vuruş ya da köşe vuruşu kullanılırken, hücum eden takımın oyuncularından biri top oyun alanına girmeden önce bir ihlal yaparsa ve bunu sahadaki hakem ekibi üyeleri fark etmezse, ihlalin belirli kriterleri karşılaması şartıyla "VAR" teknolojisi devreye girerek sahada inceleme yapılmasını önerebilir.
Bu durumlar arasında, ihlalin şiddetli hareket, tükürme, ısırma, aşırı agresif davranış veya hakaret ya da aşağılayıcı tutum nedeniyle olası bir kırmızı kartı gerektirmesi yer alır.
Ayrıca "VAR" teknolojisi, ihlal topa vuruş anında veya vuruştan sonra devam ederse de devreye girebilir.
İhlal, vuruşun kullanılması için hakemin el, kol ya da düdükle verdiği işaretten sonra gerçekleşirse ve doğrudan ile ani bir etkiye sahipse de müdahale mümkündür.
İhlalin aşağıdaki durumlara yol açtığı hallerde müdahale mümkündür:
Hücum eden takıma gol atmasında yardımcı olması ya da gol atma fırsatı yaratması.
Savunma yapan takımın golü önleme kabiliyetini azaltması.
Savunma yapan takımın penaltıyı gerektiren bir ihlal yapmasına yol açması.
Savunma yapan takımın, açık bir gol fırsatını engellemesi nedeniyle kırmızı kartı gerektiren bir ihlal yapmasına yol açması.
Savunma yapan takımın bir oyuncusunun, açık bir gol fırsatını engellemesi nedeniyle ikinci sarı kartı görmesine yol açması.
Umut vadeden bir atağın durdurulmasına ya da engellenmesine yol açması.