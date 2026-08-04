2026 Dünya Kupası'nda hâlihazırda yürürlüğe giren yeni bir kural, oyuncu değişiklikleri sırasında zaman kaybını azaltmayı amaçlayarak artık İspanya profesyonel futbol müsabakalarına da taşınacak.

Yeni kurala göre, oyundan çıkacak oyuncunun, oyuncu değişikliği tabelasının görünmesinden itibaren ya da elektronik tabela kullanılmaması durumunda hakemin değişiklik işareti vermesinden itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor.

Oyuncunun bu 10 saniye içinde sahayı terk etmemesi durumunda, güvenlik, koruma ya da sakatlık nedenleriyle 10 saniye içinde sahadan çıkmanın mümkün olmadığı durumlar hariç, oyuncu yine de sahayı terk etmek zorunda olacak; ancak yerine girecek oyuncunun, maçın yeniden başlamasından itibaren fiilî oyun süresi olarak tam bir dakika geçtikten sonraki ilk oyun durmasına kadar sahaya girmesine izin verilmeyecek.

Aynı anda birden fazla oyuncu değişikliği yapılması durumunda ise, oyundan çıkacak tüm oyuncuların, son değişikliğin işaret edildiği andan itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor.