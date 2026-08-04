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Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Tarihi değişiklikler, resmi: La Liga'da yeni hakem kuralları açıklandı

Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
Atletico Madrid - Malaga
Atletico Madrid
Malaga
İspanya

Birçok yönü kapsayan toplu değişiklikler

İspanya Teknik Hakem Komitesi, önümüzdeki hafta başlayacak olan 2026-27 sezonunun başında yürürlüğe girecek yeni hakem kuralları ve kriterlerindeki değişiklikleri resmen açıkladı. Bu adım; zaman kaybını azaltmayı, hakemlik kriterlerini standartlaştırmayı ve geçtiğimiz sezonlarda futbol sahalarında yaşanan bazı tartışmalı durumlarla başa çıkmayı hedefliyor.

Bu değişikliklerin bir kısmı 2026 Dünya Kupası'nda halihazırda uygulanmıştı; diğer kurallar ise önceki sezonlarda geçerli olan kriterlere kıyasla açıklamalar ve güncellemeler gördü.
İşte uygulanacak olan öne çıkan değişiklikler ve yeni kurallar:

  • Süre sınırlı değişiklikler

    2026 Dünya Kupası'nda hâlihazırda yürürlüğe giren yeni bir kural, oyuncu değişiklikleri sırasında zaman kaybını azaltmayı amaçlayarak artık İspanya profesyonel futbol müsabakalarına da taşınacak.

    Yeni kurala göre, oyundan çıkacak oyuncunun, oyuncu değişikliği tabelasının görünmesinden itibaren ya da elektronik tabela kullanılmaması durumunda hakemin değişiklik işareti vermesinden itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor.

    Oyuncunun bu 10 saniye içinde sahayı terk etmemesi durumunda, güvenlik, koruma ya da sakatlık nedenleriyle 10 saniye içinde sahadan çıkmanın mümkün olmadığı durumlar hariç, oyuncu yine de sahayı terk etmek zorunda olacak; ancak yerine girecek oyuncunun, maçın yeniden başlamasından itibaren fiilî oyun süresi olarak tam bir dakika geçtikten sonraki ilk oyun durmasına kadar sahaya girmesine izin verilmeyecek.

    Aynı anda birden fazla oyuncu değişikliği yapılması durumunda ise, oyundan çıkacak tüm oyuncuların, son değişikliğin işaret edildiği andan itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor.

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  • Kalecilerin sakatlıkları

    Kalecilerin, rakibin ritmini bozmak, zaman kaybetmek veya teknik direktöre oyuncularına taktiksel talimat verme fırsatı tanımak amacıyla kullanılabilecek sözde sakatlıklarına yönelik yeni bir kural uygulanacak.

    Bu "deneme" için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB", 34 numaralı genelgede belirtildiği üzere, İspanya Teknik Hakem Komitesi'ne bu deneyime katılma iznini verdi.

    Yeni kural, maçın kalecinin sakatlanması nedeniyle durdurulması halinde, baş antrenörün derhal sahadaki oyunculardan birini sahayı terk etmek üzere belirlemesi gerektiğini öngörüyor; bu oyuncunun oyunun yeniden başlamasından sonra en az bir dakika süreyle saha dışında kalması gerekiyor.

    Hakemin kaleciye tıbbi müdahale yapılmasına izin verdiği andan itibaren ilk 10 saniye içinde antrenörün herhangi bir oyuncu belirlememesi durumunda ise takım kaptanı otomatik olarak sahayı terk etmek zorunda kalacak.

    Kural, üç açık istisna içeriyor.

    Birincisi, kalecinin sakatlığının serbest vuruş verilmesini gerektiren bir faul sonucu oluşması ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulması durumu.

    İkincisi, kaleci ile sahadaki oyunculardan biri arasında, her iki oyuncuya da tıbbi müdahale yapılmasını gerektiren bir çarpışma yaşanması durumu.

    Üçüncü istisna ise kalecinin kanamaya maruz kalması durumu.

    Sahadaki oyunculardan birinin de sakatlanması halinde, saha içinde tedavi gören sakat oyuncunun sahayı terk etmesi ve maçın yeniden başlamasından itibaren tam bir dakikalık fiili oyun süresi boyunca saha dışında kalması, ardından oyunun yeniden başladığı sırada hakemin iznini aldıktan sonra sahaya dönmesi gerekiyor.

  • Oyunun yeniden başlatılmasında avantaj ilkesinin uygulanması

    Bir takım taç atışını, serbest vuruşu veya köşe vuruşunu hatalı şekilde kullanırsa, örneğin taç atışını ya da serbest vuruşu yanlış yerden kullanırsa ve rakip takım hemen ardından topa net bir şekilde sahip olursa, hakem oyunun devamına izin vererek avantaj kuralını uygulayabilir.

    Ancak rakip takım topa net bir şekilde sahip olamazsa, hakem oyunun yeniden başlatılmasını sağlar veya kurallara göre ihlali değerlendirir.

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  • Penaltı atışlarında çift temas

    2024-25 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'in Real Madrid ile karşılaşmasında Julian Alvarez'in kullandığı ve oyuncunun infaz sırasında topa iki kez dokunduğu penaltının yol açtığı büyük tartışmanın ardından, İspanyol futbolu da Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB"ın kararını uygulamaya katılacak.

    Penaltının kullanılması sırasında istem dışı çift temas yaşanır ve vuruş golle sonuçlanırsa, penaltı yeniden kullandırılacak.

    Çift temas gerçekleşir ve vuruş başarısızlıkla sonuçlanırsa, penaltı kaçırılmış olarak sayılacak.

  • Taç atışlarında ve kale vuruşlarında oyunun yeniden başlatılmasının geciktirilmesi

    Hakem, belirli durumlarda topu kasıtlı olarak oyuna geç sokan takımları cezalandırabilecek.

    Takımın taç atışını yaparken kasıtlı olarak zaman geçirmesi durumunda, atış hakkı rakip takıma verilecek.

    Takımın zaman kaybetmek amacıyla kale vuruşunu geciktirmesi halinde ise rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

    Hakem, takımın kasıtlı olarak zaman geciktirdiğini tespit ettiğinde, 5 saniyelik bir geri sayım başlatarak takımı uyaracak; bu süre içinde oyun yeniden başlatılmazsa, daha önce açıklanan durumlara göre karar verilecek.

  • Kale vuruşu tartışması ve Mark Pubill'in durumu netleşti

    Geçen sezonun en tartışmalı olaylarından biri, yeni sezonun başlamasından önce açıklığa kavuşturuldu. Bu olayın kahramanı Atletico Madrid oyuncusu Marc Pubill'di.

    Geçen sezon Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadığı maçta, kaleci Juan Musso topu sahaya koydu, ardından ayağıyla Pubill'e doğru vurdu.

    Ancak defans oyuncusu, oyunu başlatmak için ayağıyla topa vurmadan önce topu eliyle durdurarak hata yaptı.

    O sırada hakem Kovacs, topun oyun alanına girmediğini değerlendirdi.

    Yeni açıklamaya göre, eğer kaleci topu oynar ve ardından takım arkadaşlarından biri ceza sahası içinde topa eliyle veya koluyla kasıtlı olarak dokunursa, penaltı verilecek.

    Böylece bu durumlarda hakemlik kriterleri standartlaştırılmış oluyor. Defans oyuncusu kale vuruşunu kullanmak isterse, bunu kalecinin topa önceden dokunmamış olması şartıyla yapmalı.

  • VAR teknolojisinin inceleyebileceği yeni durumlar neler?

    Video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın maçlar sırasında inceleyebileceği durumlar listesine birçok yeni vaka eklendi.

    Bu durumlar şunları kapsıyor:

  • İkinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kart

    "VAR" teknolojisi, bir oyuncunun ikinci sarı kart görmesi sonucu oluşan kırmızı kart durumlarını, karar açıkça hatalıysa inceleyebilir.

  • Oyuncu kimlik tespiti hatası

    Hakem, iki takımdan herhangi birinin yanlış oyuncusuna sarı ya da kırmızı kart gösterdiğinde, faulü açıkça başka bir oyuncuya karşı vermiş olmasına rağmen oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi durumunda "VAR" teknolojisi müdahale edebilir.

    Bu durumda faulün kendisi incelenemez; inceleme yalnızca oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi çerçevesinde yapılabilir.

    2026 Dünya Kupası sırasında, dalış vakalarının ele alınmasında oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi maddesinin kullanılması olumlu karşılandı ve 32 numaralı genelgede duyurulan "VAR" teknolojisi protokolünün ayrıntılı incelemesine dahil edilmesi öngörülüyor.

    Bununla birlikte, bu madde söz konusu inceleme tamamlanana kadar bu şekilde kullanılamaz.

    Oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi, yalnızca hakemin kendi verdiği faul nedeniyle yanlış oyuncuyu cezalandırması durumunda "VAR" teknolojisinin inceleyebileceği bir vakadır.

    Buna örnek olarak:

    • Bir oyuncunun, başka bir oyuncunun yaptığı bir el teması nedeniyle sarı kart görmesi.

    Bir oyuncunun, başka bir oyuncunun yaptığı tedbirsiz bir müdahale nedeniyle sarı kart görmesi.

    Hakemin bir faul verdiği, ancak disiplin cezasını yanlış oyuncuya gösterdiği benzer herhangi bir durum.

    Bu bağlamda, hakemin faulü verme kararının kendisinin doğruluğu incelenemez; inceleme yalnızca faulü yapan oyuncunun kimliğinin belirlenmesiyle sınırlıdır.

    Tek istisnalar, "VAR" teknolojisi tarafından incelenebilir diğer kategorilere giren durumlardır; bunlar goller ve gollerden önce gelen fauller, penaltı kararları ve kırmızı kart durumlarıdır.

  • Yanlış verilen kornerler

    "VAR" teknolojisi, açık ve net şekilde yanlış verilen bir korner kararını, topun kaleyi çizgisinin üzerinden saha dışına çıkması durumunda dahi inceleyebilir; ancak bu incelemenin derhal ve oyunun yeniden başlamasını geciktirmeden yapılması şarttır.

    Korner atışının hızlı bir şekilde kullanılması halinde ise karar bundan sonra değiştirilemez.

    Ayrıca "VAR" teknolojisinden alınan bilgiler sonrasında kararın değiştirilmesi durumunda "televizyon yayını işareti" zorunlu hale gelir.

    Bir korner kararının yanlış verilmesinin, yalnızca çok net durumlarda ve incelemenin derhal, oyunun yeniden başlamasını geciktirmeden tamamlanabilmesi şartıyla, "VAR" teknolojisi tarafından incelenebilir bir durum olabileceği vurgulanmaktadır.

  • Serbest vuruşlar ve köşe vuruşları kullanılmadan önce forvet oyuncusunun yaptığı ihlaller

    Bir serbest vuruş ya da köşe vuruşu kullanılırken, hücum eden takımın oyuncularından biri top oyun alanına girmeden önce bir ihlal yaparsa ve bunu sahadaki hakem ekibi üyeleri fark etmezse, ihlalin belirli kriterleri karşılaması şartıyla "VAR" teknolojisi devreye girerek sahada inceleme yapılmasını önerebilir.

    Bu durumlar arasında, ihlalin şiddetli hareket, tükürme, ısırma, aşırı agresif davranış veya hakaret ya da aşağılayıcı tutum nedeniyle olası bir kırmızı kartı gerektirmesi yer alır.

    Ayrıca "VAR" teknolojisi, ihlal topa vuruş anında veya vuruştan sonra devam ederse de devreye girebilir.

    İhlal, vuruşun kullanılması için hakemin el, kol ya da düdükle verdiği işaretten sonra gerçekleşirse ve doğrudan ile ani bir etkiye sahipse de müdahale mümkündür.

    İhlalin aşağıdaki durumlara yol açtığı hallerde müdahale mümkündür:

    Hücum eden takıma gol atmasında yardımcı olması ya da gol atma fırsatı yaratması.

    Savunma yapan takımın golü önleme kabiliyetini azaltması.

    Savunma yapan takımın penaltıyı gerektiren bir ihlal yapmasına yol açması.

    Savunma yapan takımın, açık bir gol fırsatını engellemesi nedeniyle kırmızı kartı gerektiren bir ihlal yapmasına yol açması.

    Savunma yapan takımın bir oyuncusunun, açık bir gol fırsatını engellemesi nedeniyle ikinci sarı kartı görmesine yol açması.

    Umut vadeden bir atağın durdurulmasına ya da engellenmesine yol açması.

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