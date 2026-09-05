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Tarihi bir teknik direktör ve Asya rüyası: İttihad ile Nasr klasiğini intikam renklerine büründüren 5 kırılma

FEATURES
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
J. Wissing
L. Blanc
Suudi Arabistan
Portekiz
Almanya
Fransa

Hatıralarla dolu heyecanlı bir maç

İntikam, futbolun keyfinin bir parçasıdır; teknik direktörler ve taraftarlar zaman zaman önemli maçlarda oyuncuları motive etmek için bunu kullanır. Bu geceki İttihad ve Nassr arasındaki klasiko da bu maçlardan biri olacak.

Nassr, bu akşam cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci hafta maçlarının zirvesinde, Cidde'deki Al-Inmaa Stadı'nda İttihad'a konuk olacak.

İki takım da maça pek çok motivasyonla çıkıyor; ancak geçen sezon klasikonun iki kutbu arasında yaşanan birçok sahne nedeniyle, intikam bayrağı Al-Inmaa Stadı'nın üzerinde dalgalanacak.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Üçleme hayali suya düştü

    Her şey geçen sezonun ilk maçında, Nassr ile Ittihad'ın Hong Kong'da Suudi Süper Kupası'nın yarı finalinde karşılaştığı anda başladı.

    Nassr, Ittihad'ı 2-1 mağlup etmeyi başararak final maçına yükseldi, ancak finalde Al Ahli karşısında penaltı atışları sonucunda yenildi.

    Ittihad yalnızca Suudi Süper Kupası yarı finalini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda tarihinde ilk kez yerel üçlemeyi elde etme fırsatını da kaçırdı.

    Ittihad, o maçtan önce tarihinde ilk kez yerel ikilemeye ulaşmış, Suudi Roshn Ligi ile İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nı bir araya getirmeyi başarmış, ancak Nassr onun Süper Kupa ile üçlemeyi tamamlamasına engel olmuştu.

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  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Tarihi bir teknik direktörün düşüşü

    Süper Kupa'daki yenilgi, Nassr'ın İttihad kulübünde Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın tabutuna çaktığı ilk çiviydi; son çiviyi de yine kendisi çakacaktı.

    Bu, geçen yıl 26 Eylül'de, iki takımın Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında karşı karşıya geldiği ve Nassr'ın 2-0'lık farklı bir galibiyet aldığı gün gerçekleşti.

    Bu yenilgi, İttihad'ın 3 üst üste galibiyetin ardından Roshn Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti olmasına rağmen, Suudi kulübün yönetimi bir sonraki maçı beklemeden Laurent Blanc'ı takımın teknik direktörlüğü görevinden almaya karar verdi.

    Yerel çifte kupanın kahramanı Blanc, İttihad'dan mümkün olan en kötü şekilde ayrıldı ve Suudi kulüp, onun ardından Fransız selefinin ihtişamını geri getirmeyi başaramayan Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao yönetiminde bir bocalama dönemi yaşadı.

    Bu bocalamalar nedeniyle İttihad, Roshn Ligi'ni beşinci sırada tamamladı; ayrıca İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'na yarı finalde, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e ise çeyrek finalde veda etti.

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Ronaldo'suz mağlubiyet

    Nassr, ilk devrede Ittihad'ı yenmekle yetinmedi; ikinci devrede de aynı skorla alınan yeni bir galibiyetle karşılığını verdi.

    Ittihad açısından kötü olan yalnızca mağlubiyet değil, aynı zamanda şekliydi. Zira Nassr, "El-Amid" karşısında tek bir sezonda üçüncü galibiyetini elde etti ve bu kez Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo olmadan.

    Ronaldo, o dönemde geçtiğimiz kış transfer döneminde Hilal'in güçlü şekilde desteklenmesine itiraz ettiği gerekçesiyle maçlardan uzak kalmıştı ve bu itirazını Ittihad klasikosu için bozmadı.

    Ronaldo'nun yokluğuna rağmen Nassr galibiyeti elde etti ve 2008-2009 sezonundaki profesyonellik döneminin başlangıcından bu yana Ittihad'ı gidiş-dönüş altıncı kez mağlup etti.

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  • Kupa kâbusu sürüyor

    Buna karşılık, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda küçük çaplı intikam Ittihad'dan geldi. Ittihad, Nasr'ı 2-1 mağlup ederek onu son 16 turunda elemeyi başardı.

    Ittihad, bu eleme ile Nasr'a karşı birçok fırsatı kaçırdı; bunların en önemlisi de yerel ikili şampiyonluğu birleştirme fırsatıydı. Zira Nasr, sezon sonunda 7 yıl aradan sonra Suudi Ligi şampiyonluğunu geri kazanmayı başarmıştı.

    Nasr, lig şampiyonluğunu geri kazanmayı başardıysa, Ittihad da onun aynı şeyi yaklaşık 36 yıldır, tam olarak 1990 yılından beri kazanamadığı Kral Kupası'nda tekrarlamasına engel oldu.

    Sonuç olarak Ittihad, kupadaki yolculuğunu tamamlayamadı. Ittihad, yarı finalde Khaleej karşısında penaltı atışları sonucunda aldığı yenilgiyle büyük bir sürprize imza atarak kupaya veda etti.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Asya rüyasının sönmesi

    Geçen sezonun en büyük hezimeti ise Al Nassr'ın payına düştü. Bunun sebebi Al Ittihad'ın kendisi değil, kulübün şu anki teknik direktörü Alman Jens Wissing'di.

    Bu olay, meşhur 16 Mayıs gecesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda, Al Nassr'ın 2. AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japon rakibi Gamba Osaka'yı ağırladığı karşılaşmada gerçekleşti.

    Maç öncesindeki tüm tahminler, Al Nassr ile Japon kulübü arasındaki imkân farkı göz önüne alındığında, Al Nassr'ın tarihi bir galibiyet alacağına işaret ediyordu; ancak Al Ittihad'ın şu anki teknik direktörünün fikri başkaydı.

    O dönemde Gamba Osaka'yı çalıştıran Wissing, Al Nassr karşısında alınan tarihi 1-0'lık galibiyetin ardından, Japon takımını tarihinde ilk kez 2. AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluk kürsüsüne taşıdı.

    Alman teknik adam, Al Nassr'ı hem tarihinde ilk kez 2. AFC Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaktan hem de 28 yıl aradan sonra, tam olarak 1998'de Kıtalararası Süper Kupa'yı kazanmasından bu yana ilk Asya kupasını kaldırmaktan mahrum bıraktı.

    Bugün Wissing, Al Nassr ile yeniden karşı karşıya geliyor; ancak bu kez Al Ittihad forması altında ve tıpkı geçen sezonun sonunda yaptığı gibi, "El Alemi"yi bu sezon içinde ilk kez devirme görevini omuzlarında taşıyor.

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