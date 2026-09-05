İntikam, futbolun keyfinin bir parçasıdır; teknik direktörler ve taraftarlar zaman zaman önemli maçlarda oyuncuları motive etmek için bunu kullanır. Bu geceki İttihad ve Nassr arasındaki klasiko da bu maçlardan biri olacak.

Nassr, bu akşam cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci hafta maçlarının zirvesinde, Cidde'deki Al-Inmaa Stadı'nda İttihad'a konuk olacak.

İki takım da maça pek çok motivasyonla çıkıyor; ancak geçen sezon klasikonun iki kutbu arasında yaşanan birçok sahne nedeniyle, intikam bayrağı Al-Inmaa Stadı'nın üzerinde dalgalanacak.