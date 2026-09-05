Geçen sezonun en büyük hezimeti ise Al Nassr'ın payına düştü. Bunun sebebi Al Ittihad'ın kendisi değil, kulübün şu anki teknik direktörü Alman Jens Wissing'di.
Bu olay, meşhur 16 Mayıs gecesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda, Al Nassr'ın 2. AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japon rakibi Gamba Osaka'yı ağırladığı karşılaşmada gerçekleşti.
Maç öncesindeki tüm tahminler, Al Nassr ile Japon kulübü arasındaki imkân farkı göz önüne alındığında, Al Nassr'ın tarihi bir galibiyet alacağına işaret ediyordu; ancak Al Ittihad'ın şu anki teknik direktörünün fikri başkaydı.
O dönemde Gamba Osaka'yı çalıştıran Wissing, Al Nassr karşısında alınan tarihi 1-0'lık galibiyetin ardından, Japon takımını tarihinde ilk kez 2. AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluk kürsüsüne taşıdı.
Alman teknik adam, Al Nassr'ı hem tarihinde ilk kez 2. AFC Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaktan hem de 28 yıl aradan sonra, tam olarak 1998'de Kıtalararası Süper Kupa'yı kazanmasından bu yana ilk Asya kupasını kaldırmaktan mahrum bıraktı.
Bugün Wissing, Al Nassr ile yeniden karşı karşıya geliyor; ancak bu kez Al Ittihad forması altında ve tıpkı geçen sezonun sonunda yaptığı gibi, "El Alemi"yi bu sezon içinde ilk kez devirme görevini omuzlarında taşıyor.
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