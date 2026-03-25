Getty Images Sport
Çeviri:
"Tarihi bir sonuç" - Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 6-2'lik inanılmaz bir skorla mağlup ederken, kadın takımı Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Thierry Henry'nin ilham verdiği ünlü başarıyı tekrarladı
Şampiyonlar Ligi'nde kusursuz bir performans
Geçen yılın ikincisi Barcelona, en büyük rakibinin sahasında kusursuz bir futbol dersi vererek Katalonya'ya dönmek üzere 6-2'lik dev bir avantaj elde etti. Maç boyunca tempoyu belirleyen orta saha oyuncusu Guijarro, takımın oyun planını nasıl uyguladığını övgüyle karşıladı ve bu sonucun, Lionel Messi, Thierry Henry ve Xavi gibi isimlerin rakiplerini paramparça ettiği 2009'da Santiago Bernabeu'da erkek takımının elde ettiği ünlü galibiyeti anımsattığını belirtti.
Maçın bitiminden sonra TV3 ve UEFA'ya konuşan Guijarro, takımın gösterdiği kolektif çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Şampiyonlar Ligi'ne yakışır, çok eksiksiz bir maçtı. 1-2'den sonra attığımız üçüncü gol, devreye büyük bir avantajla girmemizi sağladı," dedi.
- AFP
Tarihle paralellikler kurmak
6-2'lik skor, kaçınılmaz olarak 2009'daki efsanevi erkekler Clásico'su ile karşılaştırmalara yol açtı; o maçta Pep Guardiola'nın takımı Santiago Bernabéu'da aynı farkla galip gelmişti. Guijarro, sonucun önemini hemen kabul ederken, takımın kimliğinin kadro için en önemli faktör olmaya devam ettiğini de vurguladı.
Bu ikonik skorla ilgili soruya yanıt veren Balearik orta saha oyuncusu, mütevazı davranırken mevcut kadronun ulaştığı bu dönüm noktasından gurur duyduğunu da belirtti. "Tarihi bir sonuç oldu, ancak oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz," diyen Guijarro, oyun stilinin bu Barcelona döneminin ayırt edici özelliği olmaya devam ettiğini vurguladı.
Taktiksel üstünlük ve karar verme
Gollerin ötesinde Guijarro, oyuncuların sahada sergilediği zekayı vurguladı. Tarihinde bu kupayı üç kez kazanan Barcelona, Real Madrid’in savunma düzenini bozma becerisiyle üst düzey tecrübesini ortaya koydu. Bu sayede çok sayıda gol fırsatı yaratırken, ev sahibi takımın 90 dakika boyunca sahada yüksek pres kurma girişimlerini etkili bir şekilde etkisiz hale getirdi.
Guijarro, zafere götüren taktiksel nüansları şöyle açıkladı: "Pas seçimlerimizi iyi yaptık. Ne zaman kanatlara açılacağımızı, ne zaman oyunu hızlandıracağımızı... Topla rahat hissettik, onların baskısından nasıl kurtulacağımızı ve fırsatlar yaratacağımızı biliyorduk. Onların attığı iki gol önlenebilirdi belki, ama bu maçta yaptıklarımızdan dolayı mutlu, gururlu ve memnun olmalıyız."
- Getty Images Sport
Spotify Camp Nou'ya bakış
Dört gollük avantajına rağmen, Barcelona kadrosu hiçbir şeyi hafife almıyor. Takım içinde, 2 Nisan’daki rövanş maçında kendi taraftarlarının önünde işi şık bir şekilde bitirme konusunda net bir istek var; bu maçın İspanya’da kadın futbolu için bir başka dönüm noktası olmasını umuyorlar.
Guijarro şimdiden ikinci maçın atmosferini iple çekiyor ve taraftarlara maça yoğun bir şekilde destek olmaları çağrısında bulunuyor. Guijarro, "Bakalım ikinci maçta bunu tekrarlayabilecek miyiz ve Camp Nou bunu izlemek için dolup taşacak mı?" diyerek sözlerini tamamladı. Seriye büyük bir üstünlük sağlayan Barça, yarı finale yükselmeye aday görünüyor ve Avrupa'da zafer arayışını sürdürüyor.