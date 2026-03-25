"Tarihi bir sonuç" - Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 6-2'lik inanılmaz bir skorla mağlup ederken, kadın takımı Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Thierry Henry'nin ilham verdiği ünlü başarıyı tekrarladı

Geçen yılın ikincisi Barcelona, en büyük rakibinin sahasında kusursuz bir futbol dersi vererek Katalonya'ya dönmek üzere 6-2'lik dev bir avantaj elde etti. Maç boyunca tempoyu belirleyen orta saha oyuncusu Guijarro, takımın oyun planını nasıl uyguladığını övgüyle karşıladı ve bu sonucun, Lionel Messi, Thierry Henry ve Xavi gibi isimlerin rakiplerini paramparça ettiği 2009'da Santiago Bernabeu'da erkek takımının elde ettiği ünlü galibiyeti anımsattığını belirtti.

Maçın bitiminden sonra TV3 ve UEFA'ya konuşan Guijarro, takımın gösterdiği kolektif çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Şampiyonlar Ligi'ne yakışır, çok eksiksiz bir maçtı. 1-2'den sonra attığımız üçüncü gol, devreye büyük bir avantajla girmemizi sağladı," dedi.



