"Tarihi bir şans!" - Joan Laporta, Real Madrid'in Celta'ya karşı uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünü eleştiriyor ve Barcelona'nın golünün geçersiz sayılacağını savunuyor
Laporta, Madrid'in Celta'daki galibiyetine itiraz ediyor
Tartışma, Cuma günü Real Madrid'in Celta Vigo'ya karşı 2-1 galibiyetini garantileyen Federico Valverde'nin son dakikada attığı golden kaynaklanıyor. Laporta, bu golün, Madrid'in tarihsel olarak hakemlerden gördüğü ayrıcalıklı muamelenin bir örneği olarak, gol öncesinde yapılan faul nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini ısrarla savundu.
Laporta, Madrid'in 'şansına' sert çıktı
Laporta, Madrid'in son maçının en heyecanlı anını tartışırken çekinmedi ve Barcelona için benzer bir golün iptal edileceğini iddia etti. O şöyle dedi: "Onlar tarihsel şanslarını kullandılar, ancak o gol önceki bir faul nedeniyle iptal edilmeliydi. Bize faul çalınırdı; Anoeta'da bize zaten böyle olmuştu." Bu, Barcelona'nın geçen Ocak ayında Real Sociedad'a 2-1 yenilmesine atıfta bulunuyordu.
Sistemik avantajlara işaret ederek şunları ekledi: "Real Madrid'de her zaman aynı şey olur. Zor durumda kaldıklarında ya hakemlerden yardım alırlar ya da bir şeyler olur... Biraz şansları vardır."
Seçim rakibine ateşli sözler
Laporta, önümüzdeki hafta yapılacak Barcelona başkanlık seçimleri öncesinde seçim kampanyası yürütüyor. Ana rakibi Victor Font'a odaklanan Laporta, seçimi gerçek liderlik ile mesafeli, veriye dayalı bir yaklaşım arasında bir seçim olarak nitelendirdi. Üyelere Font'un yöntemine karşı uyarıda bulunan Laporta, "Barça'nın spor projesinin tek riski Victor Font'tur. Barça'yı bilgisayarına indirgemiş durumda. Barça'yı onun ellerine bırakamayız" dedi.
Negreira davasının ele alınması
Laporta ayrıca Font'un Negreira davasındaki tutumunu eleştirdi ve rakibinin pozisyonunu değiştirmeyi reddetmesini inatçılık olarak nitelendirdi. Font, Barcelona'ya ilişkin vizyonunun "on yıllardır tanıdığımız Barça ile keskin bir tezat oluşturduğunu" söyledi. "Opaklık, şeffaflık eksikliği, Negreira davası, Neymar davası, Bartogate davası ile tanınan Barça."
Laporta ise "Geri adım atmamak aptallık ve inatçılıktır" diye yanıt verdi ve son bir uyarıda bulunarak "Saçma sapan konuşmayı ve kafa karışıklığı yaratmayı bırakmalı. Bizi yıkıma sürükleyecek başka bir teorisyen daha istemiyoruz" dedi.
