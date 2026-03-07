"Tarihi bir şans!" - Joan Laporta, Real Madrid'in Celta'ya karşı uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünü eleştiriyor ve Barcelona'nın golünün geçersiz sayılacağını savunuyor

Laporta, Madrid'in son maçının en heyecanlı anını tartışırken çekinmedi ve Barcelona için benzer bir golün iptal edileceğini iddia etti. O şöyle dedi: "Onlar tarihsel şanslarını kullandılar, ancak o gol önceki bir faul nedeniyle iptal edilmeliydi. Bize faul çalınırdı; Anoeta'da bize zaten böyle olmuştu." Bu, Barcelona'nın geçen Ocak ayında Real Sociedad'a 2-1 yenilmesine atıfta bulunuyordu.

Sistemik avantajlara işaret ederek şunları ekledi: "Real Madrid'de her zaman aynı şey olur. Zor durumda kaldıklarında ya hakemlerden yardım alırlar ya da bir şeyler olur... Biraz şansları vardır."