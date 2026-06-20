Tarihi bir başarısızlık ve ulusal bir şok… Altın Kuşak’ın gözyaşları Türkiye’nin gazetelerini sarmış durumda

Maçla ilgili olarak Türk gazetesi "Hürriyet" şöyle yazdı: "Milli takım oyuncuları maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu! Dünya Kupası'na veda."

Gazete şöyle devam etti: “Türkiye, Haiti ile aynı kaderi paylaşıyor! 1966’dan bu yana Dünya Kupası’nda ilk kez görülen şok edici rakamlar.”

Gazete, Türkiye milli takımının iki maçta 65 şut çekmesine rağmen hiçbir gol atamadığını ve bunun 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en kötü rekor olduğunu vurguladı.

"Hürriyet" ayrıca Türkiye milli takımının İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın şu sözlerini aktardı: "Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İki maçta 65 şut, top hakimiyetinden bahsetmek bile istemiyorum. Kader bizim yanımızda değildi. Oyunculara dedim ki: 'Her şeyinizi verdiniz'."

Montella şöyle savundu: “35 yıllık kariyerim boyunca arka arkaya iki maçta böyle istatistikler görmedim. İnanılmaz bir azim ve coşku vardı. Herkes çalıştı ve mücadele etti, ama ne yazık ki işe yaramadı.”