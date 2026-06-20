Tarihi bir başarısızlık ve ulusal bir şok… Altın Kuşak’ın gözyaşları Türkiye’nin gazetelerini sarmış durumda

Türkiye, Cumartesi sabahı (GMT) grup aşamasının ikinci turunda (4. Grup) Paraguay’a karşı aldığı acı 0-1’lik yenilginin ardından 2026 Dünya Kupası’na erken veda etti.
Türk milli takımı ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmişti; bu da üçüncü turda ABD'yi yense bile, bir sonraki tura yükselmesini sağlayacak üçüncü sırayı alamayacağı anlamına geliyordu.
Türk basını, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılamamanın yarattığı şoku, gözyaşlarını, kaçırılan fırsatları ve ulusal hayal kırıklığını ön plana çıkararak olayı haberleştirdi.
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Matias Galarza, ikinci dakikada Paraguay'ın erken golünü attı; Miguel Almirón ise ikinci yarıda, rakibe karşı ağzını kapattığı için (hakaretle mücadeleye yönelik yeni “Vinicius kuralı” uyarınca) kırmızı kartla oyundan atıldı. Buna rağmen, Türk milli takımı sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi.