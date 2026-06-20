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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Tarihi bir başarısızlık ve ulusal bir şok… Altın Kuşak’ın gözyaşları Türkiye’nin gazetelerini sarmış durumda

Türkiye - Paraguay
Türkiye
Paraguay
Dünya Kupası
Türkiye - ABD
ABD
FEATURES
Türkiye
Paraguay
ABD

Erken veda, Türkiye’de geniş çapta eleştirilere yol açtı

Türkiye, Cumartesi sabahı (GMT) grup aşamasının ikinci turunda (4. Grup) Paraguay’a karşı aldığı acı 0-1’lik yenilginin ardından 2026 Dünya Kupası’na erken veda etti.

Türk milli takımı ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmişti; bu da üçüncü turda ABD'yi yense bile, bir sonraki tura yükselmesini sağlayacak üçüncü sırayı alamayacağı anlamına geliyordu.

Türk basını, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılamamanın yarattığı şoku, gözyaşlarını, kaçırılan fırsatları ve ulusal hayal kırıklığını ön plana çıkararak olayı haberleştirdi.

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Matias Galarza, ikinci dakikada Paraguay'ın erken golünü attı; Miguel Almirón ise ikinci yarıda, rakibe karşı ağzını kapattığı için (hakaretle mücadeleye yönelik yeni “Vinicius kuralı” uyarınca) kırmızı kartla oyundan atıldı. Buna rağmen, Türk milli takımı sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Gözyaşlarına boğuldu"

    Maçla ilgili olarak Türk gazetesi "Hürriyet" şöyle yazdı: "Milli takım oyuncuları maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu! Dünya Kupası'na veda."

    Gazete şöyle devam etti: “Türkiye, Haiti ile aynı kaderi paylaşıyor! 1966’dan bu yana Dünya Kupası’nda ilk kez görülen şok edici rakamlar.”

    Gazete, Türkiye milli takımının iki maçta 65 şut çekmesine rağmen hiçbir gol atamadığını ve bunun 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en kötü rekor olduğunu vurguladı.

    "Hürriyet" ayrıca Türkiye milli takımının İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın şu sözlerini aktardı: "Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İki maçta 65 şut, top hakimiyetinden bahsetmek bile istemiyorum. Kader bizim yanımızda değildi. Oyunculara dedim ki: 'Her şeyinizi verdiniz'."

    Montella şöyle savundu: “35 yıllık kariyerim boyunca arka arkaya iki maçta böyle istatistikler görmedim. İnanılmaz bir azim ve coşku vardı. Herkes çalıştı ve mücadele etti, ama ne yazık ki işe yaramadı.”

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Altın Kuşak"ın başarısızlığı

    "Milliyet" gazetesi ise olayın Avrupa’da yarattığı yankıya odaklandı ve “Felaket bir sonuç… Hakimiyet kuran oyun ve sıfır gol” gibi başlıklarla “umutsuzluk ve yeteneklerin boşa harcanması”na dikkat çekti.

    Ayrıca oyuncuların gözyaşlarına ve Real Madrid'li Arda Güler'in taraftarlardan özür dilemesine yer vererek, beklentileri karşılayamayan “altın nesil”e de değindi.

    Türk "Fanatik" gazetesinin manşeti ise oldukça netti: "Dünya Kupası'na veda ettik! Türkiye - Paraguay maçı sonucu: 0-1".

    Gazete, sürekli baskıya rağmen kaçırılan fırsatlara ve 24 yıllık bekleyişin ardından yaşanan ulusal şoka odaklandı.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Türkiye ve Haiti!

    "Sözcü" gazetesi, özellikle ünlü yorumcu Arman Turoğlu’nun şu sözleriyle en sert yorumlara öncülük etti: “Biz ve Haiti ikinci turda havluyu attık… Montella rezil oldu.”

    Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu başkanının hesap vermesi gerektiğini talep ederek, “Futbol Federasyonu faturayı ödemeli, federasyon başkanı hesap verecek ve o da Montella’yı hesap verecek” dedi.

    Toroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu gördüğüm en kötü takım, baştan sona utanç verici bir milli takım!”

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