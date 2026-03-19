Tarihi bir an! Yetenekli oyuncu FC Bayern Münih'te bir ilke imza attı ve Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

16 yaş, 1 ay ve 27 günlük olan bu stoperin 72. dakikada Josip Stanisic'in yerine oyuna girmesi, Münih'in tarih kitaplarına da geçti. Pavic, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu oldu ve böylece Ekim 2022'de Viktoria Plzen'e karşı oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 16 yıl, 9 ay ve 19 gün yaşında olan Paul Wanner'in rekorunu kırdı. 4-1'lik galibiyette bir gol ve bir asistle golcü kimliğini bir kez daha kanıtlayan Lennart Karl ise kulübün genç oyuncular sıralamasında beşinci sırada (17 yıl, 7 ay, 8 gün) yer alıyor.

2019 yılında SV Waldperlach'tan FCB genç takımına transfer olan Pavic, bu sezon daha önce sadece U17 takımında forma giymişti ve Aralık ayında ilk kez UEFA Gençlik Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Ayrıca, 56. dakikada oyuna girerek Aleksandar Pavlovic'in yerine geçen Deniz Ofli de profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Sadece birkaç dakika sonra, 3-0'lık skoru belirleyen golün oluşumunda rol aldı.