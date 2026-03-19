Filip Pavic, Almanya'nın rekor şampiyonunda bir ilke imza attı. Çok sayıda sakatlığın yaşandığı teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosuna seçilmesiyle, 2010 doğumlu bir oyuncu ilk kez Bayern kadrosunda yer aldı.
Tarihi bir an! Yetenekli oyuncu FC Bayern Münih'te bir ilke imza attı ve Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı
16 yaş, 1 ay ve 27 günlük olan bu stoperin 72. dakikada Josip Stanisic'in yerine oyuna girmesi, Münih'in tarih kitaplarına da geçti. Pavic, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu oldu ve böylece Ekim 2022'de Viktoria Plzen'e karşı oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 16 yıl, 9 ay ve 19 gün yaşında olan Paul Wanner'in rekorunu kırdı. 4-1'lik galibiyette bir gol ve bir asistle golcü kimliğini bir kez daha kanıtlayan Lennart Karl ise kulübün genç oyuncular sıralamasında beşinci sırada (17 yıl, 7 ay, 8 gün) yer alıyor.
2019 yılında SV Waldperlach'tan FCB genç takımına transfer olan Pavic, bu sezon daha önce sadece U17 takımında forma giymişti ve Aralık ayında ilk kez UEFA Gençlik Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Ayrıca, 56. dakikada oyuna girerek Aleksandar Pavlovic'in yerine geçen Deniz Ofli de profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Sadece birkaç dakika sonra, 3-0'lık skoru belirleyen golün oluşumunda rol aldı.
FC Bayern: Atalanta Bergamo maçının kadrosuna iki genç oyuncu daha eklendi
Sağ bek Vincent Manuba ve kaleci Leonard Prescott, kadroda yer alan diğer iki genç oyuncuydu. Münih’in kalesindeki gergin durum nedeniyle Prescott da ilk maçına çıkmaya çok yakındı, ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo’daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından tam zamanında iyileşti.
Bayern, çeyrek finalde Manchester City'yi rahat bir şekilde eleyen Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maç 7 Nisan'da Bernabeu'da oynanacak, turu geçip geçmeyecekleri ise sekiz gün sonra Allianz Arena'da belli olacak. O zamana kadar kadro durumu da düzelmiş olacak. Özellikle de Joshua Kimmich ve Michael Olise, sarı kart cezasını tamamlayarak kadroya geri dönecek.
FC Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç ilk maçına çıkan oyuncular
Sıra Oyuncu Yaş 1 Filip Pavic 16 yıl, 1 ay, 27 gün 2 Paul Wanner 16 yıl, 9 ay, 19 gün 3 Wisdom Mike 17 yıl, 28 gün 4 Mathys Tel 17 yıl, dört ay, 17 gün 5 Lennart Karl 17 yıl, yedi ay, sekiz gün