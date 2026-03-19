Tim Ursinus

Çeviri:

Tarihi bir an! Yetenekli oyuncu FC Bayern Münih'te bir ilke imza attı ve Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynanan son 16 turu rövanş maçında, FC Bayern München'de tarihi öneme sahip bir ilk yaşandı.

Filip Pavic, Almanya'nın rekor şampiyonunda bir ilke imza attı. Çok sayıda sakatlığın yaşandığı teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosuna seçilmesiyle, 2010 doğumlu bir oyuncu ilk kez Bayern kadrosunda yer aldı. 

  • 16 yaş, 1 ay ve 27 günlük olan bu stoperin 72. dakikada Josip Stanisic'in yerine oyuna girmesi, Münih'in tarih kitaplarına da geçti. Pavic, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu oldu ve böylece Ekim 2022'de Viktoria Plzen'e karşı oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 16 yıl, 9 ay ve 19 gün yaşında olan Paul Wanner'in rekorunu kırdı. 4-1'lik galibiyette bir gol ve bir asistle golcü kimliğini bir kez daha kanıtlayan Lennart Karl ise kulübün genç oyuncular sıralamasında beşinci sırada (17 yıl, 7 ay, 8 gün) yer alıyor.

    2019 yılında SV Waldperlach'tan FCB genç takımına transfer olan Pavic, bu sezon daha önce sadece U17 takımında forma giymişti ve Aralık ayında ilk kez UEFA Gençlik Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Ayrıca, 56. dakikada oyuna girerek Aleksandar Pavlovic'in yerine geçen Deniz Ofli de profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Sadece birkaç dakika sonra, 3-0'lık skoru belirleyen golün oluşumunda rol aldı.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern: Atalanta Bergamo maçının kadrosuna iki genç oyuncu daha eklendi

    Sağ bek Vincent Manuba ve kaleci Leonard Prescott, kadroda yer alan diğer iki genç oyuncuydu. Münih’in kalesindeki gergin durum nedeniyle Prescott da ilk maçına çıkmaya çok yakındı, ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo’daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından tam zamanında iyileşti. 

    Bayern, çeyrek finalde Manchester City'yi rahat bir şekilde eleyen Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maç 7 Nisan'da Bernabeu'da oynanacak, turu geçip geçmeyecekleri ise sekiz gün sonra Allianz Arena'da belli olacak. O zamana kadar kadro durumu da düzelmiş olacak. Özellikle de Joshua Kimmich ve Michael Olise, sarı kart cezasını tamamlayarak kadroya geri dönecek. 

  • FC Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç ilk maçına çıkan oyuncular

    SıraOyuncuYaş
    1Filip Pavic16 yıl, 1 ay, 27 gün
    2Paul Wanner16 yıl, 9 ay, 19 gün
    3Wisdom Mike17 yıl, 28 gün
    4Mathys Tel17 yıl, dört ay, 17 gün
    5Lennart Karl17 yıl, yedi ay, sekiz gün
