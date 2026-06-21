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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Tarihi bir an: Curaçao! Ekvador ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı; 15 kurtarışla kahraman olan Room: Güney Amerikalıların eleme şansı tehlikeye girdi

Dünya Kupası
Ekvator - Curacao
Ekvator
Curacao

Gecenin maçının özeti.

Dünya Kupası’nda yeni bir sürpriz sonuç. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olan Curaçao, Ekvador’u 0-0 berabere tutarak tarihindeki ilk puanı kazandı. Bu beraberlikte, Dick Advocaat'ın takımında forma giyen 37 yaşındaki kaleci Eloy Room'un imzası belirgindi. Room, bir maçta 15 kurtarış yaparak Dünya Kupası tarihindeki en fazla kurtarış sayısında ikinci sırada yer aldı. Her iki milli takım da ilk maçlarını kaybetmişti ve şimdi 1 puana ulaştı: Son maç, onlar için ve zorlu bir eleme mücadelesi açısından belirleyici olacak.


Sonuçta istatistikler Güney Amerikalılar için acımasız: 27 şut, bunlardan 15’i kaleyi buldu, 0 gol. La Tri, Florida’nın MLS’de bile oynamayan ikinci takımı Miami FC’nin 37 yaşındaki kalecisi Room’u geçmeyi başaramadı. Özellikle Enner Valencia’ya karşı yaptığı kurtarışlar olağanüstüydü; onun için yapacak bir şey kalmadığında ise, maçın son dakikalarında Preciado’nun şutunu durduran üst direk de devreye girdi. Milanlı Pervis Estupinian kötü bir performans sergiledi; Curaçao ise ilk maçında Almanya’dan 7 gol yedikten sonra tarih yazarak Dünya Kupası’nda puan hanesini doldurdu.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    Ekvador-Curacao 0-0


    GOLCÜLER -


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    90’ – Preciado’nun şut-orta denemesi üst direğe çarptı

    84’ – Valencia denedi ancak ceza sahası içinde golü bulamadı,

    74' – Hincapie, tamamen yalnız kalmasına rağmen kafayla 1-0'ı kaçırdı

    60' - Plata, Ekvador adına golü kıl payı kaçırdı. Diğer tarafta ise Galindez takımını kurtardı

    30' - Estupinian'ın hatası, J. Bacuna'ya adeta bir asist yaptı ama o da golü bulamadı

    3’ – Room, Valencia’nın şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi

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  • MAÇ SONUÇLARI

    Ekvador (4-4-2): Galindez; Franco (83′ Preciado), Pacho, Hincapié, Estupinan (71′ Angulo); Yeboah (89′ J. Caicedo), Caicedo, Alcivar (46′ Rodriguez), Vite; Valencia, Plata. Teknik Direktör: Beccacece


    Curaçao (5-3-2): Room; Floranus, Gaari, Obispo; Brenet, Comenecia (84′ Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75′ Gorrè), Fonville (75′ Van Eijma); Locadia (83′ Kastaneer), Chong (75′ Margaritha). Teknik Direktör: Advocaat


    Hakem: Ning (Çin)


    Sarı kart görenler: Alcivar (E), Gaari (C), Comenencia (C), Bacuna (C), Locadia (C), Bacuna (C), Kastaneer (C)

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